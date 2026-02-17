Impresionante choque múltiple: un policía perdió se quedó sin frenos, impactó 14 motos, un auto y dejó 21 heridos Una cámara de seguridad captó el momeno del siniestro, donde se puede ver como los motociclistas intentan correrse para no terminar debajo del automóvil. Según medios locales, el conductor explicó que los frenos fallaron por lo que intentó tirarse a la derecha de la calle. No se registraron muertos. Por + Seguir en







Un auto fuera de control chocó 14 motos y otro vehículo.

Un impresionante choque múltiple ocurrió en la ciudad de Taguig, Filipinas, un conductor perdió los frenos de su vehículo e impactó contra 14 motos y otro auto. En total se registraron 21 heridos y ningún muerto. El terrorífico momento quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Según explicó el medio Inquirer.net, el conductor fue identificado como un policía activo perteneciente al Grupo de Seguridad de Aviación de la Policía Nacional de Filipinas. El accidente ocurrió durante la tarde noche del lunes 16 de febrero frente a una tienda en Cayetano Boulevard en Barangay Tuktukan, ciudad de Taguig.

En las imágenes se puede ver cómo el auto que manejaba el policía avanza si control sobre 14 motocicletas y un auto Sedan, dejando un total de 21 heridos.

El policía explicó a las autoridades que los frenos fallaron y que intentó evitar el desastre pero "los frenos permanecieron inoperantes, lo que provocó que el vehículo chocara con otros vehículos que circulaban por el lado derecho".

Las autoridades detallaron que doce conductores y nueve pasajeros sufrieron diversas heridas de gravedad por lo que fueron trasladado de inmediato a los hospitales cercanos.

