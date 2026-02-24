Hallan sana y salva a Diana Ospina, la argentina que estuvo desaparecida en Bogotá: investigan si fue un secuestro La mujer de 35 años había sido vista por última vez cuando tomaba un taxi en Chapinero. La Fiscalía investiga el asalto y los millonarios retiros de sus cuentas bancarias. Por + Seguir en







Hallan sana y salva a la argentina que estuvo desaparecida en Bogotá: investigan secuestro

Las autoridades de Bogotá confirmaron que Diana Ospina, de 35 años, apareció con vida luego de haber sido reportada como desaparecida el domingo 22 de febrero. Su paradero se desconocía desde que salió de un bar en Chapinero y abordó un taxi rumbo a su casa, en el barrio Santa María del Lago.

La confirmación oficial llegó por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien informó que la mujer se presentó en el CAI Mirador, en la localidad de Santa Fe, sobre la vía a Choachí. Desde allí fue acompañada por la Policía hasta reencontrarse con su familia.

La desaparición había activado una investigación de la Fiscalía, especialmente después de que se difundiera un video en el que se observa que, cuando Ospina estaba por llegar a su vivienda, dos hombres descendieron de otro vehículo, subieron al taxi en el que viajaba y la llevaron con rumbo desconocido.

Durante las horas de búsqueda, los familiares denunciaron que se realizaron al menos 13 retiros de sus cuentas bancarias por un monto superior a 40 millones de pesos. Ese dato orientó tareas de inteligencia sobre los cajeros automáticos utilizados para extraer el dinero.

El reencuentro quedó registrado en imágenes: Ospina arribó a su domicilio en Engativá escoltada por una patrulla policial y fue recibida por su padre visiblemente emocionado. “Gracias, Dios mío, te amo, tienes que contarnos todo lo que pasó”, se lo escucha decir. Ella respondió brevemente: “No pasó nada, yo corrí mucho”.

Por el momento, las autoridades trabajan para determinar responsabilidades y avanzar sobre los propietarios de los dos taxis involucrados en el hecho. También se aguarda un pronunciamiento oficial con mayores precisiones y la eventual declaración pública de la propia Diana Ospina para esclarecer lo sucedido.