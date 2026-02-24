IR A
El actor original de Silver Surfer de Los 4 Fantásticos reveló su condición para volver a Marvel: qué dijo

Doug Jones, que protagoniza el film de la saga, le abre la puerta a su regreso a Marvel con un pedido muy particular.

Además de prometer que volvería encantado si le permitieran ponerle voz al personaje

Además de prometer que volvería encantado si le permitieran ponerle voz al personaje, el actor original de Silver Surfer también quiso comentar la nueva versión del Estela Plateada.

  • En 2025, Silver Surfer volvió a aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel gracias a Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos.
  • En esta ocasión vimos a la versión femenina del personaje, Shalla-Bal, interpretada con una fuerza tremenda por Julia Garner, a quien entrevistamos en Hipertextual.
  • En el año 2007, los fans marvelitas ya pudieron ver al Surfista de Plata en la segunda entrega de la saga de Los Cuatro Fantásticos de los años 2000.
  Actualmente, gracias a la narrativa del multiverso, varios personajes del pasado están regresando en nuevas películas. De hecho el mismísimo Johnny Storm de Chris Evans al que se enfrentó el Silver Surfer de Doug Jones ya volvió a Marvel en Deadpool y Lobezno en 2024.

En 2025, Silver Surfer volvió a aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel gracias a Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos. En esta ocasión vimos a la versión femenina del personaje, Shalla-Bal, interpretada con una fuerza tremenda por Julia Garner, a quien entrevistamos en Hipertextual. Pero antes, en el año 2007, los fans marvelitas ya pudieron ver al Surfista de Plata en la segunda entrega de la saga de Los Cuatro Fantásticos de los años 2000.

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. 
El actor Doug Jones se convirtió en el Heraldo de Galactus en Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Aunque la película no es demasiado bien recordada por los seguidores de la franquicia, su personaje sí es bastante querido. Y ahora, en una entrevista concedida a ComicBookMovie.com, el intérprete ha recordado a su villano. Pero no solo eso, sino que ha abierto la puerta a un nuevo regreso.

Qué dijo el actor original de Silver Surfer sobre un posible regreso a Marvel

Actualmente, gracias a la narrativa del multiverso, varios personajes del pasado están regresando en nuevas películas. De hecho el mismísimo Johnny Storm de Chris Evans al que se enfrentó el Silver Surfer de Doug Jones ya volvió a Marvel en Deadpool y Lobezno en 2024. Por eso, el actor no descarta poder volver a surfear el universo en su tabla plateada. Eso sí, bajo una condición indispensable.

Silver-Surfer-4

"Me encantaría ponerle voz. Sí. De hecho, hice la voz en el set de rodaje con todos mis compañeros de reparto y me doblaron en la posproducción", recuerda Jones. Aunque encarnó la apariencia de Silver Surfer en la película, Marvel después le cambió la voz por la de Laurence Fishburne. "Me encanta Laurence Fishburne. Es un actor brillante. Pero me encantaría hacerlo si me ofrecieran el papel de nuevo. Me gustaría encargarme de todo", sentencia. Es decir, para poder ver a su Silver Surfer de nuevo, la condición pasa porque podamos escucharle a él, no a otro actor.

Julia Garner Silver Surfer Marvel Studios

Además de prometer que volvería encantado si le permitieran ponerle voz al personaje, el actor original de Silver Surfer también quiso comentar la nueva versión del Estela Plateada. Y es que Doug Jones solo tiene palabras de reconocimiento y admiración hacia Julia Garner por su encarnación de Shalla-Bal.

"Creo que Julia Garner hizo un trabajo magnífico. Fue bonito e interesante ver a la Silver Surfer femenina basada en Shalla-Bal, el personaje de los cómics. Hubo cierto revuelo entre los fans porque Norrin Radd era el Silver Surfer más conocido y más visto, pero Shalla-Bal era una Surfer de un universo alternativo que aparecía en un número de los cómic. Así que sí que tenía material en el que basarse. Me pareció muy valiente por su parte dar ese paso, sabiendo que los fans iban a decir: «Un momento...». Pero estuvo genial y lo hizo con mucha elegancia y valentía", declara.

