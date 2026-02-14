IR A
IR A

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

El ícono romántico visitó el canal de streaming Olga y transformó una canción del "Conejo Malo" en un tema de culto.

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Redes sociales

En medio del furor por la llegada de Bad Bunny a la Argentina para sus shows en River, el cantante César "Banana" Pueyrredón se animó a hacer una versión del puertorriqueño y ya tiene millones de reproducciones.

La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible.
Te puede interesar:

"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny

El cantante romántico de éxitos como Conociéndote y No quiero ser más tu amigo aceptó el desafió del canal de streaming Olga, se sentó frente a su teclado e interpretó su versión de Tití me preguntó del "Conejo Malo".

Con su tono cálido y melódico, el artista le puso su voz al trap y reguetón y convirtió el tema en una balada, con tal éxito que los usuarios aseguraron que su versión "suena mejor que la original". Tuvo 31,3 mil visualizaciones en X.

Embed

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con comentarios como "César mejora todo lo que toca" o "Es el potasio que mi alma necesitaba", que se pudieron leer en Instagram.

Esta performance del artista que unió dos mundos de la música, el actual y el nostálgico, demuestra su versatilidad. A sus 72 años, Banana Pueyrredón se reinventó como actor y debutó con la obra La Llamada en el Teatro Astros en 2025.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El show de Bad Bunny en River se adelantará una hora. 

Cambian el horario del show de Bad Bunny en River: los motivos y cuándo arrancará

Bad Bunny volvió a hacer emocionar y bailar a sus seguidores en River.

Las mejores fotos del primer show de Bad Bunny en River

El grupo se presentará en la segunda jornada del Cosquín Rock 2026.

Sorpresa en pleno vuelo: Bándalos Chinos tocó rumbo a Córdoba para el Cosquín Rock 2026

Shakira dará un show gratuito en Brasil en mayo.

Shakira, la elegida para un show gratuito en las playas de Copacabana en este 2026: cuándo será

Según los nuevos informes, Kurt Cubain no se suicidó, sino que que su muerte se trató de un homicidio 

Inesperado giro en la causa por la muerte de Kurt Cobain: las revelaciones de un nuevo informe forense

Leo García sorprendió con un cambio físico que acompañó su momento musical.

La impresionante transformación de Leo García: es otra persona

últimas noticias

Sebastián Traverso nació en Castelli, en donde era reconocido deportivamente. 

Tragedia en la Ruta 2: quién era el joven futbolista que murió en un choque frontal

Hace menos de un minuto
El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

Hace 21 minutos
Se registró un nuevo récord negativo en consumo de carne. 

Derrumbe histórico: el consumo de carne vacuna en Argentina cayó a su nivel más bajo en 21 años

Hace 38 minutos
Enrique Quique Felman, destacado periodista deportivo argentino, estuvo preso 12 días en Estados Unidos acusado de lavado de activos.

Quique Felman rompió el silencio tras ser liberado en Estados Unidos: "Soy inocente"

Hace 48 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 14 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3857 del sábado 14 de febrero de 2026

Hace 1 hora