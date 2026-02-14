En medio del furor por la llegada de Bad Bunny a la Argentina para sus shows en River, el cantante César "Banana" Pueyrredón se animó a hacer una versión del puertorriqueño y ya tiene millones de reproducciones.
El ícono romántico visitó el canal de streaming Olga y transformó una canción del "Conejo Malo" en un tema de culto.
El cantante romántico de éxitos como Conociéndote y No quiero ser más tu amigo aceptó el desafió del canal de streaming Olga, se sentó frente a su teclado e interpretó su versión de Tití me preguntó del "Conejo Malo".
Con su tono cálido y melódico, el artista le puso su voz al trap y reguetón y convirtió el tema en una balada, con tal éxito que los usuarios aseguraron que su versión "suena mejor que la original". Tuvo 31,3 mil visualizaciones en X.
Las redes sociales no tardaron en reaccionar con comentarios como "César mejora todo lo que toca" o "Es el potasio que mi alma necesitaba", que se pudieron leer en Instagram.
Esta performance del artista que unió dos mundos de la música, el actual y el nostálgico, demuestra su versatilidad. A sus 72 años, Banana Pueyrredón se reinventó como actor y debutó con la obra La Llamada en el Teatro Astros en 2025.