Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín El ícono romántico visitó el canal de streaming Olga y transformó una canción del "Conejo Malo" en un tema de culto. + Seguir en







El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales. Redes sociales

En medio del furor por la llegada de Bad Bunny a la Argentina para sus shows en River, el cantante César "Banana" Pueyrredón se animó a hacer una versión del puertorriqueño y ya tiene millones de reproducciones.

El cantante romántico de éxitos como Conociéndote y No quiero ser más tu amigo aceptó el desafió del canal de streaming Olga, se sentó frente a su teclado e interpretó su versión de Tití me preguntó del "Conejo Malo".

Con su tono cálido y melódico, el artista le puso su voz al trap y reguetón y convirtió el tema en una balada, con tal éxito que los usuarios aseguraron que su versión "suena mejor que la original". Tuvo 31,3 mil visualizaciones en X.

Embed César "Banana" Pueyrredón cantando Tití me preguntó de Bad Bunny



Ese es el tweet pic.twitter.com/6cNHOB2hXm — OLGA (@olgaenvivo) February 13, 2026 Las redes sociales no tardaron en reaccionar con comentarios como "César mejora todo lo que toca" o "Es el potasio que mi alma necesitaba", que se pudieron leer en Instagram.