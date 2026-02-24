Murió uno de los protagonistas de Lizzie McGuire, una de las series más icónicas de Disney Su familia confirmó la noticia: el actor de 71 años se suicidó después de luchar casi dos décadas contra el trastorno bipolar. "Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de malo en ello", aseguró su hermano. El artista era reconocido por papeles en producciones como "Revenge of the Nerds" y "The Long Riders". + Seguir en







Se trata del actor Robert Carradine.

En las últimas horas se confirmó la muerte del actor Robert Carradine, reconocido por protagonizar la icónica serie Lizzie McGuire, donde interpretaba al padre de Hillary Duff. Tenía 71 años, provenía de una familia de actores y era reconocido por papele en producciones como "Revenge of the Nerds" y "The Long Riders".

La noticia fue confirmada por su familia al medio Deadline, quienes detallaron que Carradine se suicidó tras luchar varios años contra el trastorno bipolar que padecía. "Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de malo en ello", aseguró su hermano, Keith Carradine.

Embed - Disney Channel - Lizzie McGuire Promo - Dad Always There For You Su familia aseguró que Robert era "faro de luz" y remarcaron que su lucha contra la enfermedad fue "valiente", quieren que su historia y su lucha arroje "luz sobre el estigma que rodea al trastorno bipolar y pidieron privacidad durante su duelo".

Robert Carradine era hijo del reconocido actor John Carradine, creció en una familia de artistas, sus hermanos David y Keith Carradine también se dedicaron al espectáculo. Su debut en la pantalla grande fue en el film "The Cowboys", cuyo protagonista era el icónico John Wayne .