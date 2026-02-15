15 de febrero de 2026 Inicio
Quique Felman regresó a la Argentina tras ser liberado en Estados Unidos: la foto viral

El periodista volvió al país luego de que permaneciera detenido por una acusación de lavado de activos. "Se lo vio solo y con lo puesto", expresó Ángel de Brito.

El periodista Enrique "Quique" Felman regresó a la Argentina después de que fuera liberado en Estados Unidos, donde había sido detenido tras una acusación por el delito de lavado de activos, por la cual quedó vinculado a un expediente que analiza transferencias de dinero y su función como promotor de un casino.

El conductor Ángel de Brito expuso en la red social X que el comunicador retornó a la Argentina: "Ya regresó al país Quique Felman. Se lo vio solo y con lo puesto". Felman permaneció detenido durante 12 días en el centro de reclusión Metro West de la ciudad de Miami, ya que la Justicia de Estados Unidos sospecha que participó de una trama de lavado de activos vinculada al casino Resort World de Las Vegas, en Nevada.

La investigación comenzó a partir de una transferencia de u$s1.000.000 relacionada con negocios ajenos a su profesión en los medios. Los agentes federales buscan rastrear el destino de ese capital y la conexión directa del periodista con una casa de apuestas de Nevada.

Según informó Rosario3, Felman habría cumplido un rol de "promotor" para captar figuras destacadas del deporte argentino con el fin de asegurar presencias VIP. En este esquema, los invitados obtenían pasajes, alojamiento gratuito y dinero en efectivo para utilizar dentro de las salas de juego.

En tal sentido, De Brito detalló las actividades que el periodista habría acordado con los profesionales del fútbol: "Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino". También marcó que habría "varios exjugadores y personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado involucrados en maniobras sospechosas".

Felman permaneció bajo custodia al momento de su arribo a suelo norteamericano para dar explicaciones sobre la documentación financiera bajo sospecha administrativa. Luego de exhibir los respaldos contables correspondientes, recuperó su libertad.

Quique Felman rompió el silencio tras ser liberado en Estados Unidos: "Soy inocente"

"Quiero dejar en claro que nunca tuve la intención de participar en ninguna maniobra ilegal ni de perjudicar a nadie", aseguró Felman en diálogo con TyC Sports, la señal en la que desarrolla su carrera de periodista deportivo hace décadas. "He colaborado en todo momento con las autoridades, me presenté cuando fui requerido y cumplí con las obligaciones que se me indicaron para recuperar mi libertad", agregó.

"Nos daban tres comidas diarias, agua caliente, teléfono público, posibilidad de pedir comida y también una tablet donde podía escuchar música, ver películas o hablar por teléfono", reveló Felman este sábado.

Una vez en libertad, el periodista deportivo aseguró que no tiene ningún vínculo con el lavado de dinero. "Soy inocente, fui víctima, acá estoy dando la cara, agradezco el apoyo incondicional de todas y todos", dijo Felman.

"Estoy dando la cara porque creo en la transparencia y en la verdad. Me considero una persona trabajadora, que hace años trabaja en los medios de comunicación y que jamás pondría en riesgo mi trayectoria profesional y mi nombre por situaciones ajenas a mis valores", concluyó.

