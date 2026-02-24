Hay reintegros y financiación en distintos rubros. Las promociones buscan aliviar el impacto del inicio del ciclo lectivo.

El Banco Provincia lanzó una batería de promociones para acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo 2026, con rebajas, cuotas sin interés y facilidades de pago en artículos escolares, libros, indumentaria y otros productos clave. Las ofertas se aplican en comercios adheridos de la provincia de Buenos Aires, incluyendo librerías y locales de cercanía donde suelen concentrarse estas compras.

Las familias pueden acceder a los beneficios utilizando tarjetas de crédito de la entidad, la billetera digital Cuenta DNI y la tienda online Provincia Compras, que también participa con financiación especial en fechas puntuales de febrero.

Durante febrero, quienes paguen con la billetera digital podrán obtener un 20% de ahorro en comercios de barrio todos los viernes , con un tope de reintegro semanal de $5.000. Esta promoción abarca distintos rubros, lo que permite aprovecharla también en librerías comerciales para la compra de útiles.

Además, las librerías de texto cuentan con un 10% de descuento sin límite de devolución los lunes y martes , una opción pensada para aliviar el gasto en manuales y materiales. Estos beneficios se suman a las promociones habituales de la aplicación en negocios de cercanía.

El esquema de ahorro del banco se complementa con ventajas para quienes usen para realizar las compras tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad. En indumentaria escolar y artículos deportivos se puede acceder hasta un 20% de descuento y financiación de hasta nueve cuotas sin interés en locales adheridos.

Las jugueterías y librerías comerciales ofrecen un 10% de rebaja junto con la posibilidad de pagar en cuatro cuotas sin interés, sin tope de reintegro. En librerías de texto se mantienen las cuatro cuotas sin interés todos los días, mientras que las ópticas seleccionadas brindan el mismo plan de financiación los jueves y viernes, facilitando la compra de anteojos recetados.

También hay acciones especiales en determinadas fechas. En indumentaria y casas de deporte se aplicó un 20% de ahorro con cuatro cuotas sin interés en jornadas promocionales específicas, con un tope de $20.000 por operación.

Por otra parte, la plataforma de comercio electrónico del banco ofrece del 24 al 26 de febrero hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, permitiendo realizar compras online con financiación extendida. A esto se suma el programa de puntos Me Sumo, que habilita un 30% de ahorro en canjes vinculados a la campaña escolar.