24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Útiles, libros e indumentaria escolar: así son los descuentos de Cuenta DNI para la vuelta a clases de 2026

Hay reintegros y financiación en distintos rubros. Las promociones buscan aliviar el impacto del inicio del ciclo lectivo.

Por
El Banco Provincia busca amortiguar uno de los momentos de mayor gasto del año.

El Banco Provincia busca amortiguar uno de los momentos de mayor gasto del año.

Freepik
  • El banco activó promociones para el inicio de clases 2026 con descuentos, financiación y facilidades de pago en útiles, libros e indumentaria.

  • Con la billetera digital se obtiene 20% de ahorro los viernes en comercios de cercanía, con tope semanal de $5.000, y 10% en librerías de texto los lunes y martes sin límite.

  • Las tarjetas de crédito permiten acceder hasta 20% de descuento y cuotas sin interés en ropa escolar, artículos deportivos, jugueterías y librerías adheridas.

  • La tienda online ofrece financiamiento especial en fechas puntuales y beneficios adicionales mediante el programa de puntos, ampliando las opciones de compra.

El Banco Provincia lanzó una batería de promociones para acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo 2026, con rebajas, cuotas sin interés y facilidades de pago en artículos escolares, libros, indumentaria y otros productos clave. Las ofertas se aplican en comercios adheridos de la provincia de Buenos Aires, incluyendo librerías y locales de cercanía donde suelen concentrarse estas compras.

Evaluar condiciones y modalidades ayuda a optimizar cada colocación.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 620.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las familias pueden acceder a los beneficios utilizando tarjetas de crédito de la entidad, la billetera digital Cuenta DNI y la tienda online Provincia Compras, que también participa con financiación especial en fechas puntuales de febrero.

cuenta dni

Qué descuentos tiene Cuenta DNI para la vuelta a clases en 2026

Durante febrero, quienes paguen con la billetera digital podrán obtener un 20% de ahorro en comercios de barrio todos los viernes, con un tope de reintegro semanal de $5.000. Esta promoción abarca distintos rubros, lo que permite aprovecharla también en librerías comerciales para la compra de útiles.

Además, las librerías de texto cuentan con un 10% de descuento sin límite de devolución los lunes y martes, una opción pensada para aliviar el gasto en manuales y materiales. Estos beneficios se suman a las promociones habituales de la aplicación en negocios de cercanía.

Librería

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

El esquema de ahorro del banco se complementa con ventajas para quienes usen para realizar las compras tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad. En indumentaria escolar y artículos deportivos se puede acceder hasta un 20% de descuento y financiación de hasta nueve cuotas sin interés en locales adheridos.

Las jugueterías y librerías comerciales ofrecen un 10% de rebaja junto con la posibilidad de pagar en cuatro cuotas sin interés, sin tope de reintegro. En librerías de texto se mantienen las cuatro cuotas sin interés todos los días, mientras que las ópticas seleccionadas brindan el mismo plan de financiación los jueves y viernes, facilitando la compra de anteojos recetados.

También hay acciones especiales en determinadas fechas. En indumentaria y casas de deporte se aplicó un 20% de ahorro con cuatro cuotas sin interés en jornadas promocionales específicas, con un tope de $20.000 por operación.

Por otra parte, la plataforma de comercio electrónico del banco ofrece del 24 al 26 de febrero hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, permitiendo realizar compras online con financiación extendida. A esto se suma el programa de puntos Me Sumo, que habilita un 30% de ahorro en canjes vinculados a la campaña escolar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las diferencias entre operar en sucursal o de forma electrónica influyen de manera directa en el resultado final.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 540.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.   

Última semana de descuentos: así podés aprovechar las promociones de Cuenta DNI en el final de febrero

Los plazos fijo como una buena alternativa para potenciar tus Inversiones

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 490.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La promo de Cuenta DNI es furor en febrero 2026.

Este es el descuento clave para el final de febrero 2026 que tiene Cuenta DNI y sirve para toda la familia

La brecha responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar la operatoria digital.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 510.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las promociones de Cuenta DNI para el inicio de clases.

Estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI por la vuelta a clases en febrero 2026

Rating Cero

Andrea Del Boca fue la primera participante en entrar a Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca entró a Gran Hermano y reveló su arriesgada estrategia para ganar

Mirtha Legrand sopló las velas por su 99° cumpleaños.

La intimidad de los festejos por los 99 años Mirtha Legrand: cuáles fueron sus tres deseos

La propuesta se apoya en un conflicto íntimo llevado a un escenario extremo. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Cortafuego, la película española con Joaquín Furriel que es tendencia

Además de prometer que volvería encantado si le permitieran ponerle voz al personaje, el actor original de Silver Surfer también quiso comentar la nueva versión del Estela Plateada.

El actor original de Silver Surfer de Los 4 Fantásticos reveló su condición para volver a Marvel: qué dijo

Se trata del actor Robert Carradine. 
play

Murió Robert Carradine, protagonista de Lizzie McGuire, la icónica serie de Hillary Duff

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.
play

Este thriller español es protagonizado por Joaquín Furriel, está en Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarlo

últimas noticias

Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete clave de cara al cierre de las extraordinarias y la apertura de sesiones en el Congreso

Milei encabezó una reunión de Gabinete de cara al cierre de las extraordinarias y la apertura de sesiones en el Congreso

Hace 11 minutos
Un proyecto familiar rescata recetas, memoria y tradición en clave actual. 

Una casa histórica de Tigre se convirtió en pasticceria y focacceria italiana

Hace 13 minutos
Guerra contra el narcotráfico en México: revelan que información de la CIA fue clave para ubicar a El Mencho

Muerte de "El Mencho": un informe del New York Times confirmó que la CIA estuvo involucrada en el operativo

Hace 15 minutos
Las pastas ocupan un lugar central dentro de la carta.

El restaurante en Saavedra que reinterpreta la cocina argentina tradicional

Hace 18 minutos
Lionel Messi se fue de Barcelona en 2021 entre lágrimas

Laporta reveló por qué no le renovó a Messi en Barcelona: "Lo esperé un mes"

Hace 25 minutos