Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 620.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las alternativas tradicionales recuperan protagonismo en la actualidad gracias a los escenarios más previsibles.

Evaluar condiciones y modalidades ayuda a optimizar cada colocación.

  • Colocar $620.000 a 30 días permite obtener una renta conocida desde el inicio de la operación.

  • Las tasas ofrecidas cambian según se constituya en sucursal o a través de home banking.

  • El canal electrónico presenta un rendimiento superior y eleva el monto final a cobrar.

  • En un escenario de menor presión inflacionaria, estas herramientas logran resultados más estables.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas que priorizan previsibilidad y bajo riesgo. Con un depósito de $620.000 durante un mes, ya es posible estimar cuánto dinero adicional se generará al vencimiento según las condiciones actuales del sistema financiero.

El contexto económico de comienzos de 2026 muestra una dinámica más ordenada en comparación con períodos anteriores, lo que hace más fácil la planificación de inversiones conservadoras. Las tasas se mantienen en niveles moderados, pero aún permiten obtener una renta en colocaciones de corto plazo.

Las diferencias entre modalidades de contratación y los porcentajes que aplica cada entidad influyen directamente en el resultado final, por lo que revisar cada opción disponible se vuelve determinante antes de decidir.

Cuánto ganas por depositar $620.000 en un plazo fijo según el banco

Al invertir $620.000 a 30 días, los resultados pueden cambiar de acuerdo con el canal utilizado para realizar la operación. Si se constituye en sucursal del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses obtenidos alcanzan los $10.446,58. Al finalizar el período, el total acreditado asciende a $630.446,58.

En cambio, al realizar la colocación por vía electrónica, la TNA se ubica en el 25,00% y la TEA en el 28,08%. Gracias a esta mejora en la tasa, la ganancia llega a $12.739,73, lo que eleva el monto final a $632.739,73. Esta brecha responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar las operaciones digitales, que suelen ofrecer condiciones más competitivas que la atención presencial.

banco nacion

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones de inflación para los primeros meses de 2026 se ubican cerca del 2% mensual, un nivel que acerca a estas colocaciones a un punto de equilibrio en términos de rentabilidad real.

Dentro de este escenario, las constituciones realizadas por canales digitales muestran una mejor capacidad para acompañar la evolución de los precios en el corto plazo, debido a tasas ligeramente más altas.

Aunque la diferencia no sea amplia, la posibilidad de renovar periódicamente el capital junto con los intereses permite sostener un efecto acumulativo. Por eso, monitorear los cambios en las tasas y adaptar las decisiones financieras resulta esencial para resguardar el valor del dinero.

