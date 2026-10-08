8 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

A dos semanas del balotaje, la Justicia brasileña ordenó el arresto de Eduardo Bolsonaro

El juez Alexandre de Moraes dispuso que cumpla cuatro años y dos meses de cárcel por intentar presionar al Poder Judicial; además, canceló los pasaportes del exdiputado, que vive en Estados Unidos desde 2025.

Por
Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro, quien tiene pedido de detención por parte de la Justicia brasileña, reside actualmente en Estados Unidos. 

Web

El Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió este jueves una orden de arresto contra el exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, para que cumpla cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la Justicia; el juez Alexandre de Moraes también ordenó cancelar sus pasaportes.

El 77% está de acuerdo con que el Estado debe ser el principal responsable de asegurar el bienestar de la gente.
Te puede interesar:

La derecha avanza en las urnas, pero pierde la batalla cultural: 3 de cada 4 argentinos quieren más Estado

Según informó TN, el último recurso de la defensa fue rechazado por unanimidad hace dos semanas, y el tribunal dio por firme la sentencia, sin más vías ordinarias de apelación. Por eso, el magistrado dispuso que se registre el mandato en la base nacional de órdenes de prisión y se inicie la ejecución de la pena.

La condena se vinculó con las gestiones que el exlegislador impulsó desde Estados Unidos para que el Gobierno de Donald Trump aplicara sanciones contra jueces brasileños y aranceles a exportaciones del país, en paralelo al juicio por el intento de golpe de Estado que tenía como acusado a su padre.

Flávio y Eduardo Bolsonaro frente a la Casa Blanca en Washington. Imagen mejorada con IA.

Flávio y Eduardo Bolsonaro frente a la Casa Blanca en Washington. Imagen mejorada con IA.

Eduardo se instaló en Estados Unidos en 2025 y no se encuentra bajo custodia brasileña. La orden instruye a la Policía Federal a arrestarlo si regresa a Brasil, aunque su residencia en Texas y la eventual cooperación entre ambos gobiernos dejan abierto el interrogante sobre la aplicación efectiva de la pena.

La condena de Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

El expresidente Jair Bolsonaro recibió una pena de 27 años y tres meses de cárcel por su responsabilidad en una trama para desconocer el resultado electoral de 2022 y mantenerse en el poder, una causa que también alcanzó a otros exfuncionarios y derivó en una de las sentencias políticas más relevantes de Brasil.

Jair Bolsonaro junto a sus hijos, Eduardo, que tiene pedido de detención, y Flávio, candidato a presidente de Brasil.

Jair Bolsonaro junto a sus hijos, Eduardo, que tiene pedido de detención, y Flávio, candidato a presidente de Brasil.

El Supremo Tribunal Federal afirmó que el exmandatario encabezó una organización que intentó revertir la derrota frente a Lula da Silva. La condena quedó firme en noviembre de 2025, luego de que venciera el plazo para presentar nuevos recursos sin que Bolsonaro impulsara otra apelación ante el máximo tribunal brasileño.

El expediente examinó el plan para permanecer en el poder tras la derrota electoral y los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos; el proceso contra Eduardo, en cambio, se centró en las gestiones que promovió desde Estados Unidos para presionar a jueces brasileños.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), junto con miembros del partido Republicanos de Brasil.

Flávio Bolsonaro suma apoyos clave de la derecha y presiona a Lula de cara al balotaje en Brasil

El déficit con Brasil se redujo 91% anual en septiembre ante derrumbe de las importaciones. 

Por la caída en la venta de autos, las importaciones desde Brasil bajaron 25,2% interanual

Lula da Silva, tres veces presidente de Brasil.

Lula llamó a "convencer" a las personas que no fueron a votar: "No peleen con el votante"

Washington sigue de cerca la elección brasileña. 

Elecciones en Brasil: Trump habló de "gran victoria" y anticipó una segunda vuelta ajustada

tras el resultado en las elecciones de brasil subieron las acciones argentinas y el riesgo pais bajo de los 600 puntos

Tras el resultado en las elecciones de Brasil subieron las acciones argentinas y el riesgo país bajó de los 600 puntos

Javier Milei y Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro agradeció el apoyo de Milei tras las elecciones en Brasil: "Dios al mando"

Rating Cero

Mauro Icardi, contra la abogada de Wanda Nara.

Mauro Icardi estalló contra Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, y lanzó una durísima advertencia

Wanda Nara contundente contra Mauro Icardi: Psiquiátrico.

Wanda Nara rompió el silencio tras confirmarse su divorcio de Mauro Icardi: "Psiquiátrico"

El anuncio llegó con un adelanto del tema Epifanía, la nueva canción de El Club de la Pelea II.

Airbag anunció su sexto River: fecha y cuándo salen a la venta las entradas

La China Suárez y un video bailando: Hoy es un gran día

Bailando en las redes, La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Es un gran día"

La conductora despidió al cantautor con un emotivo mensaje y recordó el vínculo con su nieta Ámbar.

Marcela Tinayre recordó a Piero, con quien tuvo un vínculo especial: "Se fue un..."

Varias denuncias de acoso que salpicó al ex de Flor Vigna.

Un ex de Flor Vigna, envuelto en una ola de denuncias por presunto acoso en el ambiente de la danza: qué pasó

últimas noticias

Ralf, de 51 años, es el hermano de Michael Schumacher, la leyenda de la Fórmula 1.

Ralf Schumacher respaldó a Colapinto y lapidó a Norris: "Fue mucho más vergonzoso"

Hace 15 minutos
play
El 77% está de acuerdo con que el Estado debe ser el principal responsable de asegurar el bienestar de la gente.

La derecha avanza en las urnas, pero pierde la batalla cultural: 3 de cada 4 argentinos quieren más Estado

Hace 43 minutos
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti: integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Imagen optimizada con IA.

Ley de Tierras: la Corte se reúne este viernes y podría restituir los límites a la extranjerización

Hace 1 hora
Mauro Icardi, contra la abogada de Wanda Nara.

Mauro Icardi estalló contra Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, y lanzó una durísima advertencia

Hace 1 hora
La nena fue asesinada en noviembre de 2024, en la localidad de Brinkmann.

Crimen de Aralí Vivas: condenaron a perpetua a la madre, el padrastro y un amigo

Hace 1 hora