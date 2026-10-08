A dos semanas del balotaje, la Justicia brasileña ordenó el arresto de Eduardo Bolsonaro

El juez Alexandre de Moraes dispuso que cumpla cuatro años y dos meses de cárcel por intentar presionar al Poder Judicial; además, canceló los pasaportes del exdiputado, que vive en Estados Unidos desde 2025.

Eduardo Bolsonaro, quien tiene pedido de detención por parte de la Justicia brasileña, reside actualmente en Estados Unidos.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió este jueves una orden de arresto contra el exdiputado Eduardo Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, para que cumpla cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la Justicia; el juez Alexandre de Moraes también ordenó cancelar sus pasaportes.

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Según informó TN, el último recurso de la defensa fue rechazado por unanimidad hace dos semanas, y el tribunal dio por firme la sentencia, sin más vías ordinarias de apelación. Por eso, el magistrado dispuso que se registre el mandato en la base nacional de órdenes de prisión y se inicie la ejecución de la pena.

La condena se vinculó con las gestiones que el exlegislador impulsó desde Estados Unidos para que el Gobierno de Donald Trump aplicara sanciones contra jueces brasileños y aranceles a exportaciones del país, en paralelo al juicio por el intento de golpe de Estado que tenía como acusado a su padre.

Eduardo se instaló en Estados Unidos en 2025 y no se encuentra bajo custodia brasileña. La orden instruye a la Policía Federal a arrestarlo si regresa a Brasil, aunque su residencia en Texas y la eventual cooperación entre ambos gobiernos dejan abierto el interrogante sobre la aplicación efectiva de la pena.

El caso estalló a menos de tres semanas del balotaje presidencial, previsto para el 25 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro enfrentará al actual mandatario Lula da Silva , mientras Eduardo conserva un papel activo en la campaña de su hermano y actúa como enlace con aliados de Donald Trump.

La condena de Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

El expresidente Jair Bolsonaro recibió una pena de 27 años y tres meses de cárcel por su responsabilidad en una trama para desconocer el resultado electoral de 2022 y mantenerse en el poder, una causa que también alcanzó a otros exfuncionarios y derivó en una de las sentencias políticas más relevantes de Brasil.

Jair Bolsonaro junto a sus hijos, Eduardo, que tiene pedido de detención, y Flávio, candidato a presidente de Brasil. Web

El Supremo Tribunal Federal afirmó que el exmandatario encabezó una organización que intentó revertir la derrota frente a Lula da Silva. La condena quedó firme en noviembre de 2025, luego de que venciera el plazo para presentar nuevos recursos sin que Bolsonaro impulsara otra apelación ante el máximo tribunal brasileño.

El expediente examinó el plan para permanecer en el poder tras la derrota electoral y los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos; el proceso contra Eduardo, en cambio, se centró en las gestiones que promovió desde Estados Unidos para presionar a jueces brasileños.