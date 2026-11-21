Boca campeón de la Copa Sudamericana: cuándo jugará la Recopa y contra quién La CONMEBOL confirmó las fechas para el partido que enfrenta al Xeneize con el campeón de la Copa Libertadores 2026. El encuentro tendrá partido de ida y vuelta. Por Agregar C5N en









Boca derrotó a Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. Redes sociales

Luego de haberse consagrado campeón de la Copa Sudamericana al vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro, Boca jugará la Recopa Sudamericana 2027 y las fechas están confirmadas. El encuentro será con el vencedor de la Copa Libertadores y será una serie con partido de ida y partido de vuelta.

La CONMEBOL confirmó que el duelo se disputará el miércoles 17 de febrero del 2027, mientras que la revancha se jugará una semana después, el miércoles 24 de febrero. Todavía resta definir el rival, ya que la final de la Libertadores se jugará el sábado 28 de noviembre a las 17.

Redes sociales El partido puede ser contra Palmeiras o contra Estudiantes de La Plata, el duelo se disputará en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Mientras que el partido de la Recopa se jugará de local y visitante, siendo el vencedor de la Libertadores quien define de local.

Leandro Paredes afirmó que ganar la Copa Sudamericana es "lo más importante" de su carrera El capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, afirmó que ganar la Copa Sudamericana, después de 18 años en los que el club no ganó ningún título internacional, fue "lo más importante" de su carrera. "Por lo que significa para mí este club y lo que significa volver a ganar un título internacional después de tanto tiempo", explicó el futbolista tras la victoria.

"Desde el día que me fui pensaba en esto, desde el día que me fui pensaba en volver", confesó el mediocampista ante la prensa de ESPN tras ganarle a Atlético Mineiro y deseó: "Ojalá podamos seguir dando alegrías". "La gente está feliz", concluyó.