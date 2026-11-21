Luego de haberse consagrado campeón de la Copa Sudamericana al vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro, Boca jugará la Recopa Sudamericana 2027 y las fechas están confirmadas. El encuentro será con el vencedor de la Copa Libertadores y será una serie con partido de ida y partido de vuelta.
La CONMEBOL confirmó que el duelo se disputará el miércoles 17 de febrero del 2027, mientras que la revancha se jugará una semana después, el miércoles 24 de febrero. Todavía resta definir el rival, ya que la final de la Libertadores se jugará el sábado 28 de noviembre a las 17.
El partido puede ser contra Palmeiras o contra Estudiantes de La Plata, el duelo se disputará en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Mientras que el partido de la Recopa se jugará de local y visitante, siendo el vencedor de la Libertadores quien define de local.
Leandro Paredes afirmó que ganar la Copa Sudamericana es "lo más importante" de su carrera
El capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, afirmó que ganar la Copa Sudamericana, después de 18 años en los que el club no ganó ningún título internacional, fue "lo más importante" de su carrera. "Por lo que significa para mí este club y lo que significa volver a ganar un título internacional después de tanto tiempo", explicó el futbolista tras la victoria.
"Desde el día que me fui pensaba en esto, desde el día que me fui pensaba en volver", confesó el mediocampista ante la prensa de ESPN tras ganarle a Atlético Mineiro y deseó: "Ojalá podamos seguir dando alegrías". "La gente está feliz", concluyó.
Paredes regresó a Boca en julio de 2025 a los 31 años después de que el Xeneize pagara u$s3 millones a Roma, el club en el que se desempeñaba. Rodrigo Battaglia le cedió el dorsal 5 y tras pocos partidos comenzó a utilizar la cinta de capitán proveniente del uruguayo Edinson Cavani.
Leandro Paredes en la final de la Copa Sudamericana 2026.
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"Es el capitán, el líder para nosotros, sabe mantener el ritmo. Las palabras que pueda decir son todas de elogio. Es gratificante tener un jugador de esa categoría", expresó el DT en la conferencia de prensa después de la goleada 3-0 sobre Banfield por las semifinales de la Copa Argentina.
"Es nuestro capitán y el ejemplo para muchos chicos. Dentro del campo nos maneja los tiempos y la salida", señaló luego del triunfo 2-0 sobre San Lorenzo en el estadio Nuevo Gasómetro por el Torneo Clausura 2026.