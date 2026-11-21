Cuándo vuelve a jugar Boca tras la final de la Copa Sudamericana El Xeneize tendrá unas semanas apretadas hasta el cierre del año debido a que tiene chances en el torneo local y Copa Argentina. Ya consiguió el campeonato de La Liga por la Tabla Anual y buscará seguir festejando. Por Agregar C5N en









Boca volverá a Argentina el domingo a primera hora y deberá pensar rápidamente en los próximos partidos. X (@LigaAFA)

Tras la final de la Copa Sudamericana 2026, en la que derrotó 2 a 0 a Atlético Mineiro y conquistó un nuevo trofeo internacional después de 18 años, Boca deberá dar vuelta la página rápidamente ya que no tiene respiro en el calendario y en el horizonte tiene más competencias para disputar en búsqueda de un nuevo título en el año.

El conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena volverá a Argentina este domingo a primera hora y su cabeza deberá apuntar directamente en su próximo compromiso, donde no tendrá tiempo de descanso ya que el miércoles 25 de noviembre recibirá a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura.

A partir de ahora, el Xeneize entrará en un cronograma ajustado: si elimina a la Lepra mendocina, al fin de semana siguiente, del 28 y 29 de noviembre, deberá jugar los cuartos de final del certamen. Luego, el 2 de diciembre, definirá la Copa Argentina ante Platense en la gran final, con sede a definir.

Si continúa avanzando en el Clausura, el fin de semana del 5 y 6 de diciembre jugará las semifinales y el 12 de dicho mes se jugaría la final en el estadio Diego Maradona de La Plata. En caso de coronarse campeón, el último partido del año para Boca será el Trofeo de Campeones, el 19 de diciembre en Córdoba.

Dónde se juega la final de la Copa Argentina Boca y Platense jugarán el miércoles 2 de diciembre, con horario aún a definir. La sede tampoco está confirmada, pero en las últimas horas trascendió que las opciones que se manejan son el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero o el Gigante de Arroyito, de Rosario.