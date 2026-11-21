Leandro Paredes afirmó que ganar la Copa Sudamericana es "lo más importante" de su carrera El mediocampista confesó que desde que dejó Argentina "pensaba en volver" y deseó: "Ojalá podamos seguir dando alegrías". Boca Juniors rompió su racha de 18 años sin ganar un título internacional. Por Agregar C5N en









Leandro Paredes en la final de la Copa Sudamericana 2026. Gabriel Aponte | Getty Images

El capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, afirmó que ganar la Copa Sudamericana, después de 18 años en los que el club no ganó ningún título internacional, fue "lo más importante" de su carrera. "Por lo que significa para mí este club y lo que significa volver a ganar un título internacional después de tanto tiempo", explicó el futbolista tras la victoria.

"Desde el día que me fui pensaba en esto, desde el día que me fui pensaba en volver", confesó el mediocampista ante la prensa de ESPN tras ganarle a Atlético Mineiro y deseó: "Ojalá podamos seguir dando alegrías". "La gente está feliz", concluyó.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena está en el mejor momento de los últimos años y llegó luego de ganar la tabla anual por ser el conjunto más regular del año. Además, la próxima semana también jugará la final de la Copa Argentina 2026. Por su parte, Paredes viene de ganar el subcampeonato del Mundial 2026 y el campeonato del Mundial 2022.

Paredes regresó a Boca en julio de 2025 a los 31 años después de que el Xeneize pagara u$s3 millones a Roma, el club en el que se desempeñaba. Quedó lejos la recordada foto en la que se saludó con Juan Román Riquelme, ahora presidente del club, en 2013 en un partido con All Boys en la Bombonera cuando, con 19 años, lo reemplazó desde el banco de suplentes.

Rodrigo Battaglia le cedió el dorsal 5 y tras pocos partidos comenzó a utilizar la cinta de capitán proveniente del uruguayo Edinson Cavani. Su primer encuentro tras su vuelta fue el 18 de julio de 2025, cuando ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo en el empate 1-1 con Unión en la Bombonera por el Torneo Clausura y asistió con un tiro de esquina a Lautaro Di Lollo sobre el final.

Leandro Paredes y la mirada de Rodolfo Arruabarrena en Boca El mediocampista recibió halagos del entrenador del conjunto de La Ribera en diferentes oportunidades y demostró su admiración. "Es el capitán, el líder para nosotros, sabe mantener el ritmo. Las palabras que pueda decir son todas de elogio. Es gratificante tener un jugador de esa categoría", expresó el DT en la conferencia de prensa después de la goleada 3-0 sobre Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. "Es nuestro capitán y el ejemplo para muchos chicos. Dentro del campo nos maneja los tiempos y la salida", señaló luego del triunfo 2-0 sobre San Lorenzo en el estadio Nuevo Gasómetro por el Torneo Clausura 2026.