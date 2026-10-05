Flávio Bolsonaro agradeció el apoyo de Javier Milei tras las elecciones en Brasil: "Dios al mando"

El candidato de la oposición manifestó su gratitud hacia el presidente argentino, quien celebró su triunfo en la primera vuelta aunque enfrentará a Lula da Silva en el balotaje. "Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca", expresó.

El candidato de la oposición brasileña Flávio Bolsonaro le agradeció al presidente argentino, Javier Milei , por su respaldo luego de su triunfo en la primera vuelta de las elecciones en el país vecino , aunque disputará el balotaje el 25 de octubre contra el mandatario Lula da Silva.

Milei había celebrado que el hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, en el marco de unos comicios polarizados con Lula. "La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula" , expresó el jefe de Estado en la red social X.

En tal sentido, el líder libertario destacó la relación entre ambos países: "El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. ¡Viva la libertad carajo!".

Por su parte, Bolsonaro manifestó su gratitud por el respaldo del mandatario argentino: "¡Gracias, mi amigo Javier Milei! ¡Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca! ¡Dios al mando!"

En tanto, tras la reunión de Gabinete de este lunes, el Presidente señaló que, durante el último tramo de la campaña, Lula desplegó un "plan platita" que no tuvo el efecto esperado, lo que, a su entender, demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales.

El Partido Liberal de Bolsonaro arrasó en el Senado y se quedó con el control de la Cámara Alta

El Partido Liberal (PL), la formación de ultraderecha liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, logró un triunfo decisivo en las elecciones legislativas al consagrar a 19 de los 54 senadores que estaban en disputa para renovar dos tercios de la Cámara Alta. A partir de 2027, la bancada del PL pasará de 15 a 28 legisladores sobre un total de 81 escaños, lo que le permitirá controlar más de la tercera parte del Senado y consolidarse como la mayor fuerza parlamentaria del país en 40 años.

La contundente elección de la fuerza conservadora estuvo impulsada por victorias estratégicas en los principales distritos y por el desembarco del núcleo familiar y de aliados directos de Bolsonaro en el Congreso. En el Distrito Federal resultaron electas la exprimera dama Michelle Bolsonaro y Bia Kicis, mientras que en Santa Catarina conquistaron las dos bancas en disputa Carlos Bolsonaro y Caroline de Toni. El avance se completó con triunfos de figuras afines en estados clave como San Pablo, con Guilherme Derrite, y Rio Grande do Sul, con Marcel van Hattem.

Sumando el respaldo de fuerzas tradicionales aliadas como Republicanos (6 bancas) y Novo (3 bancas), el bloque cercano al PL quedará a solo cuatro votos de alcanzar la mayoría absoluta de 42 senadores, proyectándose que la derecha en su conjunto podría controlar cerca de 50 bancas desde 2027. Esta expansión del bolsonarismo se produjo fundamentalmente a expensas del tradicional 'Centrão', donde agrupaciones como el Partido Social Democrático (PSD) sufrieron un fuerte retroceso al caer de 14 a solo 5 senadores.

En la otra vereda, el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva solo pudo conseguir seis bancas electas para mantener su piso actual de 9 senadores, al tiempo que la representación total de las fuerzas de izquierda cayó de 17 a 15 legisladores. Este escenario confirma las severas advertencias formuladas por el propio Lula durante la campaña, cuando remarcó que una mayoría derechista en el Senado transformaría la gestión pública en un permanente desafío institucional.