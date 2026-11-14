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Conmoción en los medios: murió un periodista con una extensa carrera

El comunicador falleció luego de permanecer varios días internado a causa de una neumonía. La triste noticia fue confirmada por su familia.

Cláudio Pontes falleció a los 65 años.
Cláudio Pontes falleció a los 65 años.

En las últimas horas se confirmó la muerte del periodista brasileño Cláudio Francisco Nascimento Pontes a los 65 años. Según confirmó su familia, el hombre estaba internado desde hacía días por un grave cuadro de neumonía, del cual no pudo recuperarse.

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Pontes desarrolló su trayectoria profesional en TV Goya (actual Record Goiás), el diario Diário da Manhã y el área de comunicación institucional de la Asamblea Legislativa del Estado de Goiás (Alego).

Según varios medios brasileros como Poder Goias, el fallecimiento de Pontes ocurrió a un poco más de un mes de la muerte de su esposa Margareth Caldas, el pasado 3 de octubre.

Su hijo Francisco Viana Pontes Neto informó al medio O Popular que su padre permaneció internado dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos. La enfermedad progresó rápidamente, primero con cierta dificultad para respirar pero al poco tiempo terminó internado por neumonía.

Según confirmaron, el velatorio se realizó este sábado en la Funeraria Paxdomini, en Unidad Parque, en Goiania. "Siempre fue honesto con todo lo que hizo. Nunca aceptó la deshonestidad, siempre nos enseñó a compartir y que nunca se debe rechazar la comida", recordó a su padre en diálogo con el mismo medio.

"Se llevaba bien con todos. Tuvo una esposa maravillosa que lo cuidó en los momentos más duros. Todos los hijos le agradecemos su dedicación", cerró. Además Francisco contó que su padre será enterrado con la camiseta del Vila Nova por su pasión por el club.

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