Qué copas jugará Boca tras ganar la Sudamericana Luego del título obtenido en Barranquilla frente a Atlético Mineiro, el equipo del Vasco Arruabarrena estará habilitado para competir en más torneos de manera directa. Por Agregar C5N en









Las copas que disputará Boca tras ganar la Copa Sudamericana.

Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, y, de esta manera, se ganó el derecho de continuar compitiendo por títulos internacionales.

Tras haberse quedado con la estrella internacional en Colombia, el equipo de Rodolfo Arruabarrena tendrá acceso a jugar la Recopa Sudamericana (contra el ganador de la Conmebol Libertadores 2026) y también ganó su cupo de forma directa para disputar la edición 2027 de la Conmebol Libertadores.

Adicionalmente, el Xeneize también tendrá la posibilidad de ampliar sus vitrinas en el ámbito local, ya que disputará la final de la Copa Argentina y, en caso de ganarla, podrá participar directamente en la Supercopa Argentina.

Por otra parte, ya tiene día y horario para jugar contra Belgrano por el Trofeo de Campeones y de disputar la Supercopa Internacional por haber sido campeón de la tabla anual.