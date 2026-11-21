El Xeneize le ganó 2 a 0 a Atlético Mineiro tras una final inolvidable en Colombia y saldó una cuenta pendiente que aquejaba a uno de los máximos ídolos del club desde su etapa como dirigente.

Boca le ganó 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final y se quedó con la Copa Sudamericana 2026, volviendo a pisar fuerte en el plano internacional después de 18 años sin ganar títulos fuera del país. Es el gran desquite de Juan Román Riquelme desde que es presidente.

Personalmente, la conquista de la Copa Sudamericana no solo es significativa por volver a poner a Boca en la conversación y ser el equipo argentino con más títulos a nivel internacional. No. El propio destino quiso que este título tuviera un sabor especial, porque l a última vez que Boca un título fuera del país fue la Recopa Sudamericana de 2008, con él en cancha .

En aquel entonces , Juan Román Riquelme fue protagonista de esa gesta gracias a haber convertido el gol que sentenció la acalorada serie que terminó 5-3 en favor del Xeneize contra Arsenal. Como si hubiera sido un designio del destino...

Durante su camino como integrante de las distintas Comisiones Directivas desde el año 2019, Riquelme ganó siete títulos. Entre 2019 y 2023, época en la que fue vicepresidente 1° de Jorge Ameal , Boca ganó mucho dentro del ámbito local.

El primer título fue la Superliga 2019/2020, con una definición apasionante que terminó con vuelta olímpica y arrebato del título a, nada más y nada menos, que a River en la última fecha. En 2020, Boca se quedó con la Copa Diego Armando Maradona tras vencer a Banfield mediante la vía del penal.

La Copa Argentina también vio a Boca campeón, aunque con distinto entrenador. Se trató del primer título de Sebastián Battaglia al frente del Xeneize, el cual logró levantar gracias al triunfo ante Talleres, también por penales.

Pasaron varios meses antes de que el club de la Ribera volviera a gritar campeón. En la Copa de la Liga Profesional 2022, goleó a Tigre por 3-0 para darle a Sebastián Battaglia su segundo título a nivel nacional.

Boca vs. Tigre en 2022. Télam

La dolorosa eliminación de la Copa Libertadores ante Corinthians por penales precipitó la salida de Battaglia como entrenador, lo que derivó en la contratación de Hugo Ibarra. Ese primer semestre fue clave para él: se quedó con la Liga Profesional 2022 (consagrándose como bicampeón del fútbol argentino) y también con la Supercopa Argentina.

Juan Román Riquelme como presidente: el desafío de llevar a Boca a lo más alto

El 10 se lanzó como candidato a presidente en 2023 y, en una elección récord, logró el apoyo de los socios para ponerse al frente de la institución. Después de experiencias fallidas, desfiles de entrenadores, el desarmado del Consejo de Fútbol y eliminaciones dolorosas y hasta tildadas de vergonzosas para los hinchas, si hay algo para destacar es que Riquelme no perdió la paciencia.

La confianza depositada en Miguel Ángel Russo y su acompañamiento hasta su último día hicieron una diferencia: mostraron a un Riquelme humano, con la premisa de respetar a su cuerpo técnico. Mantuvo a Claudio Úbeda hasta donde los resultados respaldaron, aunque él ya tenía a su as, a Leandro Paredes.

Riquelme y Russo, una historia de fidelidad que cambió la forma de ver el fútbol

En medio de tanta incertidumbre, operaciones mediáticas y resultados que no acompañaban, el mandamás Xeneize apostó un pleno al capitán y campeón del mundo surgido de la cantera para acarrear al equipo. Y una vez que logró acompañarlo de las ideas de un viejo conocido, el Vasco Arruabarrena, parecía que finalmente el camino se había enderezado.

Ganar la tabla anual fue la primera señal, justo meses antes de las elecciones de 2027, siendo un envión anímico trascendental para sumar al fútbol y a los resultados. Un cambio de racha, de suerte, justo en el momento indicado para ratificar sus buenas decisiones y sobre todo, para devolver a Boca al plano internacional.