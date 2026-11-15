15 de noviembre de 2026 Inicio
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Flávio Bolsonaro afirmó estar dispuesto a volver a ser candidato en Brasil y justificó su huida a Estados Unidos

El senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro aseguró que se encuentra abierto a postularse nuevamente a la presidencia, mientras permanece en el país norteamericano después de fugarse.

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Flávio Bolsonaro permanece en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro permanece en Estados Unidos.

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Se trata del periodista brasileño Cláudio Pontes. 
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En diálogo con la agencia Reuters, Bolsonaro se mostró abierto a presentarse como candidato en una nueva elección en Brasil y advirtió que el calendario político podría cambiar debido a la situación económica. "Si surge una nueva contienda electoral, estoy listo para regresar", expresó.

En tal sentido, cuestionó las políticas de la administración de Lula y remarcó que los hogares atraviesan un alto endeudamiento, mientras que agregó que no hay fomentos para la inversión privada. Además, cuestionó las resoluciones de la Justicia y volvió a criticar la legitimidad de la reelección del líder del Partido de los Trabajadores.

Fl&aacute;vio Bolsonaro, excandidato a presidente de Brasil.

Flávio Bolsonaro, excandidato a presidente de Brasil.

También rechazó las objeciones de su salida hacia Estados Unidos, que ocurrió en el marco de su aceitada relación con el mandatario de ese país, Donald Trump: "Sinceramente, no podría importarme menos. Estoy convencido de que necesitaba estar aquí". Previo a la fuga, el Supremo Tribunal Federal había exigido que entregue su pasaporte ya que permanece investigado por presunto lavado de dinero.

En tanto, pese a la orden judicial, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza el martes 27 de octubre a las 22.50. La familia cruzó por el Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, con documentación válida y sin incidentes, según el organismo.

A las 23.30, los cuatro abordaron un avión privado operado por Baires Fly S.A. El plan de vuelo presentado ante las autoridades consignaba como destino Guayaquil, Ecuador. La aeronave despegó durante la madrugada del miércoles 28 y luego continuó hacia Estados Unidos.

Por dónde salió Flávio Bolsonaro de Brasil y su paso por Argentina

El recorrido de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos quedó bajo la lupa después de que el periodista Nicolás Munafó mostrara, en un informe de C5N desde la Triple Frontera, que no había efectivos en el último puesto de control brasileño antes del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguazu con Puerto Iguazú.

Aunque el lugar contaba con cabinas e infraestructura para los operativos, los vehículos podían salir de Brasil sin que les solicitaran documentos. Munafó también atravesó a pie el sector aduanero sin que ningún agente le pidiera identificación ni le impidiera el paso hacia el lado argentino, según mostró el informe.

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