Polémica en Brasil: un futbolista será padre de dos niñas con distintas mujeres y con dos meses de diferencia El arquero del Corinthians, de 27 años, afronta un revuelo mediático al confirmarse los embarazos simultáneos de su expareja y de una conocida influencer. Por Agregar C5N en









El arquero de Corinthians tiene 27 años. Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Hugo Souza, arquero titular del Corinthians de Brasil, se encuentra en el centro de la escena mediática tras confirmarse que se convertirá en padre por partida doble junto a dos mujeres diferentes. La inusual coincidencia en los tiempos de gestación, que contempla el nacimiento de dos niñas con apenas dos meses de diferencia, generó un fuerte impacto en el mundo deportivo y del espectáculo brasileño.

Por un lado, su expareja, la influencer Rauany Barcellos (23 años), transita actualmente el octavo mes de gestación de una bebé a la que llamará Pétala. El embarazo fue anunciado públicamente a fines de julio, dos meses después de que finalizara el compromiso formal que mantenía con el guardameta. Pese a la separación, Souza asistió a la celebración íntima de revelación de sexo y mantiene un trato cordial con Barcellos, habiéndose aclarado desde el entorno del jugador que la gestación correspondió a una etapa previa a la ruptura del noviazgo.

Hugo Souza tendrá una hija con su expareja, Rauany Barcellos. En paralelo, la influencer Rai Araújo confirmó recientemente que cursa el sexto mes de embarazo de otra niña, producto del vínculo que retomó con el futbolista tras su ruptura anterior. Araújo reveló en sus redes sociales que al comienzo fue un proceso difícil y silencioso que transitó con lágrimas y miedo debido a la falta de planificación, pero destacó que decidió salir adelante y sostener la gestación. Asimismo, aclaró ante los medios brasileños que, aunque no buscaba exposición pública, el futbolista se encuentra presente y cumple activamente su rol paterno.

Frente al constante seguimiento periodístico y el revuelo causado en las redes sociales, el arquero ha preferido mantenerse en silencio y no realizar declaraciones públicas sobre esta novedad familiar. Sin embargo, el deportista ha mostrado gestos de afecto hacia Barcellos en publicaciones digitales con motivo de la futura llegada de Pétala. De este modo, la familia del jugador se prepara para crecer de manera simultánea en un lapso de tiempo extremadamente acotado.

En el plano estrictamente deportivo, Souza atraviesa un destacado presente en el Corinthians, donde se afianzó como titular e idolo por sus atajadas decisivas y su imponente estatura de 1,99 metros. Surgido de las inferiores del Flamengo y con un paso previo por el Chaves de Portugal, el guardameta consolidó un nivel superlativo tanto en el Brasileirão como en la Copa Libertadores. Su desempeño bajo los tres palos paulistas no solo le valió el reconocimiento de la hinchada del Timão, sino que también lo colocó en el radar de la Selección nacional de Brasil.

Rai Araújo, la influencer que también tendrá un hijo con Hugo Souza.