7 de octubre de 2026 Inicio
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Por la caída en la venta de autos, las importaciones desde Brasil se derrumbaron un 25,2% interanual

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) detalla que, en septiembre, el intercambio comercial se redujo un 12,7% a nivel interanual contabilizando un total u$s2.662 millones. Por su parte, las exportaciones crecieron 5,5% acumulando siete meses consecutivos de crecimiento.

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El déficit con Brasil se redujo 91% anual en septiembre ante derrumbe de las importaciones. 

El déficit con Brasil se redujo 91% anual en septiembre ante derrumbe de las importaciones. 

El último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), detalló que las importaciones brasileras sufrieron en septiembre una caída interanual del 25,2% debido a una merma en la venta del sector automotriz. Por su parte, las exportaciones crecieron 5,5%. De esta manera, el intercambio comercial se redujo un 12,7% a nivel interanual contabilizando un total u$s2.662 millones.

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El detalle marca que las exportaciones de Argentina a Brasil crecieron 5,7% de manera interanual al alcanzar u$s1.305 millones y lo hicieron por séptimo mes consecutivo, mientras que las importaciones, que fueron de u$s1.357 millones, bajaron 25,2% aunque, de todas formas, con un saldo comercial deficitario de u$s51 millones.

El saldo comercial entre ambos países en los primeros nueve meses en 2026 fue negativo en u$s1.687 millones para Argentina, notoriamente menor al registrado en el mismo período de 2025 cuando había sido de u$s4.681 millones. De esta forma en septiembre persistió la tendencia de resultado deficitario iniciada en enero de 2026, aunque desacelerándose respecto a los dos meses anteriores.

Por qué se derrumbaron las importaciones de Brasil

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de septiembre (5,7%) correspondió principalmente al aumento de vehículos automotores para transporte de mercadería y usos especiales, aluminio, óleo combustible de petróleo y aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, en bruto, mientras que la baja interanual de las importaciones argentinas (25,2%) se explicó principalmente por la disminución de vehículos automóviles de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, vehículos automotores de pasajeros, vehículos de carretera y energía eléctrica.

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores del mes de septiembre de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s7.063 millones) y Estados Unidos (u$s4.428 millones).

A su vez, entre los principales compradores mensuales de Brasil, Argentina se ubicó cuarta, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s7.890 millones), Estados Unidos (u$s3.516 millones) y Países Bajos (u$s1.734 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo crecieron 12,9% en septiembre de 2026 con respecto a 2025, al pasar de u$s30.487 millones a u$s34.418 millones. Por su parte, las importaciones disminuyeron 2,4% con respecto a septiembre de 2025, al pasar de u$s27.346 millones a u$s26.678 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario en u$s7741 millones, por lo que lleva 19 meses consecutivos de signo positivo.

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