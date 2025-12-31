Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es Se trata de una de las últimas producciones cinematográficas vinculadas a la franquicia Pokémon, una saga que marcó a millones de espectadores. + Seguir en







Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon

Netflix incorporó a su catálogo una película que despierta la nostalgia de varias generaciones y vuelve a poner en agenda a uno de los clásicos más populares del mundo de los dibujitos animados. Su incorporación refuerza la presencia de contenidos basados en franquicias clásicas y confirma el interés sostenido por las historias que lograron trascender generaciones.

La llegada de “Pokémon: Detective Pikachu” a la plataforma de streaming renovó el interés por este universo, al tratarse de una propuesta que combina animación, acción y una estética diferente a la habitual en la saga. La película se destacó desde su estreno por ofrecer una mirada más moderna sobre los personajes, apostando a una historia accesible tanto para fanáticos históricos como para quienes se acercan por primera vez al mundo Pokémon.

Sinopsis de Pokémon: Detective Pikachu, la película que llegó a Netflix pikachujpg.jpg Solo para nostálgicos: el nuevo tráiler de Detective Pikachu Pokémon: Detective Pikachu (2019) sigue a Tim Goodman, un joven que viaja a Ryme City tras la misteriosa desaparición de su padre, un detective, encontrando a su antiguo compañero, un Pikachu parlante y sabiondo, que es el único que puede entenderle. Juntos desentrañan una trama siniestra que amenaza la armonía entre humanos y Pokémon en la ciudad futurista

Tráiler de Pokémon: Detective Pikachu Embed - POKÉMON Detective Pikachu - Trailer Oficial 2 Reparto de Pokémon: Detective Pikachu El reparto principal de Pokémon: Detective Pikachu incluye a Ryan Reynolds (voz de Pikachu), Justice Smith como Tim Goodman, Kathryn Newton como Lucy Stevens, Ken Watanabe como el Teniente Yoshida, y Bill Nighy como Howard Clifford, con voces adicionales de Rita Ora, Chris Geere, y Omar Chaparro.