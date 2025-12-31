Este ritual se cumple porque no fuerza el deseo: lo enraíza. Marca un inicio de año más consciente, menos reactivo y más alineado con lo que realmente necesitás sostener.
La Luna en Tauro marca un cierre e inicio de año enfocado en estabilidad, calma y construcción real.
Es un momento ideal para dejar de pedir desde la urgencia y empezar a desear desde la coherencia.
La energía taurina favorece intenciones vinculadas a seguridad material, bienestar, hogar y vínculos duraderos.
El ritual propone anclar deseos posibles, no manifestaciones apresuradas.
Con la Luna en Tauro, este es el ritual de Año Nuevo que sí se cumple: la llegada del 2026 encuentra al astro de la noche transitando por el signo del toro, asociado a la estabilidad, el disfrute consciente y la construcción de seguridad a largo plazo.
A diferencia de rituales cargados de urgencia o pedidos impulsivos, esta lunación propone algo distinto: sembrar deseos posibles, sostenibles y alineados con el cuerpo y la realidad material. La Luna taurina ayuda a bajar los deseos al plano concreto: economía, trabajo, hogar, vínculos estables, bienestar físico y emocional.
Tauro es tierra fértil. Todo lo que se plantea bajo su energía necesita tiempo, constancia y presencia, pero tiene altas chances de prosperar si se lo cuida.
Ritual de Año nuevo: paso a paso
Buscá un momento tranquilo entre la tarde del 31 de diciembre y las primeras horas del 1° de enero. No hace falta hacerlo a medianoche.
Prepará un espacio cómodo, limpio y agradable. Podés sumar una vela blanca o verde, un objeto que te dé seguridad y algo rico para comer o tomar.
Tomá una hoja y escribí solo tres intenciones para 2026. Deben ser claras, realistas y formuladas en positivo (por ejemplo: “construyo estabilidad económica”).
Leé en voz alta lo que escribiste, respirando profundo después de cada frase.
Dobla el papel y guardalo en un lugar que represente valor para vos (una billetera, un cajón personal, una caja especial).
Cerrá el ritual agradeciendo lo que ya tenés, incluso aquello que todavía está en proceso.
La energía taurina no responde a pedidos exagerados ni a promesas vacías. Funciona cuando hay compromiso interno. Después del ritual, elegí una acción concreta que puedas hacer en enero para acompañar una de esas intenciones. Tauro necesita hechos, no solo palabras.