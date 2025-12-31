31 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Con la Luna en Tauro, este es el ritual de Año Nuevo que sí se cumple

Este ritual no busca manifestar rápido, sino anclar intenciones y es ideal para quienes quieren empezar el 2026 con menos ansiedad y más coherencia interna.

Por
Este ritual se cumple porque no fuerza el deseo: lo enraíza. Marca un inicio de año más consciente

Este ritual se cumple porque no fuerza el deseo: lo enraíza. Marca un inicio de año más consciente, menos reactivo y más alineado con lo que realmente necesitás sostener.

  • La Luna en Tauro marca un cierre e inicio de año enfocado en estabilidad, calma y construcción real.
  • Es un momento ideal para dejar de pedir desde la urgencia y empezar a desear desde la coherencia.
  • La energía taurina favorece intenciones vinculadas a seguridad material, bienestar, hogar y vínculos duraderos.
  • El ritual propone anclar deseos posibles, no manifestaciones apresuradas.

Con la Luna en Tauro, este es el ritual de Año Nuevo que sí se cumple: la llegada del 2026 encuentra al astro de la noche transitando por el signo del toro, asociado a la estabilidad, el disfrute consciente y la construcción de seguridad a largo plazo.

Es una energía ideal para despedir el año sin apuro, haciendo espacio a lo que sí queremos llevar al futuro.
Te puede interesar:

La Luna en Tauro baja el telón del año: qué se acomoda para cada signo

A diferencia de rituales cargados de urgencia o pedidos impulsivos, esta lunación propone algo distinto: sembrar deseos posibles, sostenibles y alineados con el cuerpo y la realidad material. La Luna taurina ayuda a bajar los deseos al plano concreto: economía, trabajo, hogar, vínculos estables, bienestar físico y emocional.

Tauro es tierra fértil. Todo lo que se plantea bajo su energía necesita tiempo, constancia y presencia, pero tiene altas chances de prosperar si se lo cuida.

ritual velas

Ritual de Año nuevo: paso a paso

  • Buscá un momento tranquilo entre la tarde del 31 de diciembre y las primeras horas del 1° de enero. No hace falta hacerlo a medianoche.
  • Prepará un espacio cómodo, limpio y agradable. Podés sumar una vela blanca o verde, un objeto que te dé seguridad y algo rico para comer o tomar.
  • Tomá una hoja y escribí solo tres intenciones para 2026. Deben ser claras, realistas y formuladas en positivo (por ejemplo: “construyo estabilidad económica”).
  • Leé en voz alta lo que escribiste, respirando profundo después de cada frase.
  • Dobla el papel y guardalo en un lugar que represente valor para vos (una billetera, un cajón personal, una caja especial).
  • Cerrá el ritual agradeciendo lo que ya tenés, incluso aquello que todavía está en proceso.

La energía taurina no responde a pedidos exagerados ni a promesas vacías. Funciona cuando hay compromiso interno. Después del ritual, elegí una acción concreta que puedas hacer en enero para acompañar una de esas intenciones. Tauro necesita hechos, no solo palabras.

Noticias relacionadas

Horóscopo de hoy, martes 30 de diciembre.

Horóscopo de hoy, martes 30 de diciembre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre

La energía del arcángel Cassiel no acelera los procesos, pero ayuda a sostenerlos con claridad y templanza.

¿Cuál es el arcángel del mes capricorniano y por qué se lo asocia a Saturno?

La clave no es volver atrás, sino integrar el pasado desde una mirada más madura.

Júpiter retrogrado en Cáncer: quiénes sanan historias viejas antes de 2026

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 28 de diciembre

A veces, cerrar el año no es hacer balance, sino hacer silencio interno.

Antes de que termine 2025: el ritual con la Luna en Géminis que libera la mente

Rating Cero

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.
play

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon
play

Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es

Evangelina Anderson y una propuesta caliente a Ian Lucas.

Evangelina Anderson y una propuesta caliente que reavivó los rumores de romance con Ian Lucas

David Kavlin dejó un sentido mensaje.

David Kavlin dejó un conmovedor mensaje tras sufrir dos paros cardíacos: "Estoy vivo y con muchas ganas de vivir"

Maluma es un artista conocido del género urbano desde 2011. 

La increíble transformación de Maluma: así se veía antes y ahora

Evangelina Andreson junto a Majo Martino en tierras uruguayas. 

Evangelina Anderson llegó a Punta del Este para despedir el año y tiró una frase picante sobre quién la esperaba

últimas noticias

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Hace 20 minutos
¿Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado?

Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado

Hace 20 minutos
Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave. 

Jubilados de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Hace 21 minutos
Este ritual se cumple porque no fuerza el deseo: lo enraíza. Marca un inicio de año más consciente, menos reactivo y más alineado con lo que realmente necesitás sostener.

Con la Luna en Tauro, este es el ritual de Año Nuevo que sí se cumple

Hace 22 minutos
play
El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Hace 22 minutos