Con la Luna en Tauro, este es el ritual de Año Nuevo que sí se cumple Este ritual no busca manifestar rápido, sino anclar intenciones y es ideal para quienes quieren empezar el 2026 con menos ansiedad y más coherencia interna. Por + Seguir en







Este ritual se cumple porque no fuerza el deseo: lo enraíza. Marca un inicio de año más consciente, menos reactivo y más alineado con lo que realmente necesitás sostener.

La Luna en Tauro marca un cierre e inicio de año enfocado en estabilidad, calma y construcción real.

Es un momento ideal para dejar de pedir desde la urgencia y empezar a desear desde la coherencia.

La energía taurina favorece intenciones vinculadas a seguridad material, bienestar, hogar y vínculos duraderos.

El ritual propone anclar deseos posibles, no manifestaciones apresuradas. Con la Luna en Tauro, este es el ritual de Año Nuevo que sí se cumple: la llegada del 2026 encuentra al astro de la noche transitando por el signo del toro, asociado a la estabilidad, el disfrute consciente y la construcción de seguridad a largo plazo.

A diferencia de rituales cargados de urgencia o pedidos impulsivos, esta lunación propone algo distinto: sembrar deseos posibles, sostenibles y alineados con el cuerpo y la realidad material. La Luna taurina ayuda a bajar los deseos al plano concreto: economía, trabajo, hogar, vínculos estables, bienestar físico y emocional.

Tauro es tierra fértil. Todo lo que se plantea bajo su energía necesita tiempo, constancia y presencia, pero tiene altas chances de prosperar si se lo cuida.