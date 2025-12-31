31 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jubilados de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó por qué los beneficiarios deben estar atentos a ese día.

Por
Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave. 

Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave. 


ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el cronograma de pagos de enero 2026.
  • En ese sentido, los jubilados de la mínima comienzan a cobrar el día lunes 12.
  • Los pagos se establecen en base al último número del DNI de cada titular.
  • Además, pasarán a cobrar $419.303 con el bono de $70.000 incluido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finaliza con el calendario de diciembre 2025. En ese sentido, ya tiene previstas cuáles serán las fechas de cobro de enero de 2026. Por eso, los jubilados de la mínima deben estar atentos al día lunes 12, porque es cuando que empiezan a recibir sus haberes.

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

A cuánto sube la jubilación de ANSES en enero 2026

El incremento aplicado por Anses en enero de 2026 será del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, registrado por el Indec.

Con el aumento, la jubilación mínima pasa a $349.303, y en caso de que el Gobierno vuelva a confirmar el bono extraordinario de $70.000, queda en $419.303.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos en enero 2026

Las fechas de cobro se organizan en base al último número del DNI de cada beneficiario:

  • Documentos finalizados en 1: 12 de enero
  • Documentos finalizados en 2: 13 de enero
  • Documentos finalizados en 3: 14 de enero
  • Documentos finalizados en 4: 15 de enero
  • Documentos finalizados en 5: 16 de enero
  • Documentos finalizados en 6: 19 de enero
  • Documentos finalizados en 7: 20 de enero
  • Documentos finalizados en 8: 21 de enero
  • Documentos finalizados en 9: 22 de enero
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El inicio del calendario marca el primer cobro del año para los titulares de la AUH.

AUH de ANSES: por qué el 9 de enero 2026 es una fecha clave

Anses difundió las fechas de cobro de enero de los jubilados que superan el haber mínimo.

Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en enero 2026

Actualización por inflación impacta en los haberes de las PNC desde enero.

PNC de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 30 de diciembre

Anses dio una noticia de último momento para los jubilados de todos los ingresos.

La noticia de última hora que confirmó ANSES para los jubilados en enero 2026

Anses publicó el calendario de pagos de enero de los jubilados del haber mínimo.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

Rating Cero

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.
play

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon
play

Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es

Evangelina Anderson y una propuesta caliente a Ian Lucas.

Evangelina Anderson y una propuesta caliente que reavivó los rumores de romance con Ian Lucas

David Kavlin dejó un sentido mensaje.

David Kavlin dejó un conmovedor mensaje tras sufrir dos paros cardíacos: "Estoy vivo y con muchas ganas de vivir"

Maluma es un artista conocido del género urbano desde 2011. 

La increíble transformación de Maluma: así se veía antes y ahora

Evangelina Andreson junto a Majo Martino en tierras uruguayas. 

Evangelina Anderson llegó a Punta del Este para despedir el año y tiró una frase picante sobre quién la esperaba

últimas noticias

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Hace 24 minutos
¿Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado?

Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado

Hace 24 minutos
Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave. 

Jubilados de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Hace 25 minutos
Este ritual se cumple porque no fuerza el deseo: lo enraíza. Marca un inicio de año más consciente, menos reactivo y más alineado con lo que realmente necesitás sostener.

Con la Luna en Tauro, este es el ritual de Año Nuevo que sí se cumple

Hace 26 minutos
play
El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Hace 26 minutos