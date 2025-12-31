Jubilados de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el cronograma de pagos de enero 2026.
En ese sentido, los jubilados de la mínima comienzan a cobrar el día lunes 12.
Los pagos se establecen en base al último número del DNI de cada titular.
Además, pasarán a cobrar $419.303 con el bono de $70.000 incluido.
