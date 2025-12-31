Jubilados de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó por qué los beneficiarios deben estar atentos a ese día. Por + Seguir en







Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el cronograma de pagos de enero 2026.

En ese sentido, los jubilados de la mínima comienzan a cobrar el día lunes 12.

Los pagos se establecen en base al último número del DNI de cada titular.

Además, pasarán a cobrar $419.303 con el bono de $70.000 incluido. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finaliza con el calendario de diciembre 2025. En ese sentido, ya tiene previstas cuáles serán las fechas de cobro de enero de 2026. Por eso, los jubilados de la mínima deben estar atentos al día lunes 12, porque es cuando que empiezan a recibir sus haberes.

El incremento aplicado por Anses en enero de 2026 será del 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, registrado por el Indec.

Con el aumento, la jubilación mínima pasa a $349.303, y en caso de que el Gobierno vuelva a confirmar el bono extraordinario de $70.000, queda en $419.303.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos en enero 2026 Las fechas de cobro se organizan en base al último número del DNI de cada beneficiario:

Documentos finalizados en 1: 12 de enero

Documentos finalizados en 2: 13 de enero

Documentos finalizados en 3: 14 de enero

Documentos finalizados en 4: 15 de enero

Documentos finalizados en 5: 16 de enero

Documentos finalizados en 6: 19 de enero

Documentos finalizados en 7: 20 de enero

Documentos finalizados en 8: 21 de enero

Documentos finalizados en 9: 22 de enero