¿Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado?

Uno de ellos es tirar condimentar directamente sobre las ascuas, una práctica muy común en países con fuerte cultura parrillera como Argentina y Chile. Lejos de ser un truco improvisado, los expertos aseguran que este gesto cumple funciones fundamentales para lograr un asado parejo, seguro y sabroso.
Especialistas en cocina y maestros del fuego coinciden en que la sal no solo sirve para aderezar los cortes. Al entrar en contacto con el carbón caliente, actúa como regulador natural del fuego, ayudando a controlar la cocción y a evitar errores frecuentes durante el asado.
Qué importancia tiene tirar sal a las brasas para el asado
Especialistas en cocina a las brasas y maestros del fuego coinciden en que la sal no solo sirve para condimentar la carne. Estos son loa tips recomendados:
Controla las llamaradas y evita accidentes
Cuando la grasa de la carne cae sobre las brasas, suele generar llamas intensas que pueden quemar los alimentos y arruinar el punto de cocción. La sal ayuda a absorber parte de esa grasa, reduciendo los estallidos repentinos y manteniendo el fuego más estable.
Reduce el humo excesivo
Un poco de humo aporta sabor, pero demasiado puede arruinar el asado y volver incómoda la experiencia. Al minimizar la combustión de la grasa, la sal también disminuye la humareda, logrando un ambiente más limpio y una cocción más saludable.
Mejora la distribución del calor
Otro beneficio clave es que la sal contribuye a que el calor se reparta de forma más uniforme sobre las brasas. Esto permite una temperatura más pareja, evitando zonas demasiado calientes o frías que afectan el resultado final de la carne.
Facilita la limpieza de la parrilla
Además de mejorar el proceso de cocción, la sal tiene un efecto práctico extra: ayuda a que la grasa no se adhiera tanto al hierro o a la parrilla. Una vez frío el fuego, la limpieza resulta mucho más sencilla, ahorrando tiempo y esfuerzo.
Un gesto simple que marca la diferencia
Tirar sal a las brasas no reemplaza el sazonado de la carne, pero sí lo complementa. Es un truco sencillo, económico y efectivo que demuestra que, en el asado, el manejo del fuego es tan importante como la calidad del corte.