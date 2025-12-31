31 de diciembre de 2025 Inicio
AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas de pago del primer mes del nuevo año.

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los pagos de la AUH comenzarán el 9 de enero y se extenderán hasta el 22 de enero.
  • Los cobros se establecen según la terminación del DNI de cada beneficiario.
  • Además, los haberes tendrán un aumento del 2,5%, por lo que la asignación será de $125.528 sin el descuento.
  • Las prestaciones sociales se ajustan de manera mensual en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que el aumento para enero de 2026 será del 2,5%. En ese sentido, también se informó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) comenzarán a cobrar sus haberes a partir del día viernes 9.

La Administración Nacional de la Seguridad Social divulgó toda la información relevante para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de cara al mes de agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social divulgó toda la información relevante para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de cara al mes de agosto.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUH está destinada a madres, padres o titulares con hijos a cargo que sean:

  • Desocupados
  • Trabajadores informales
  • Empleados de casas particulares
  • Monotributistas sociales

También se asigna de manera automática a quienes dejen de percibir la Asignación Familiar por Hijo. Se paga por cada hijo menor de 18 años o sin límite de edad si tiene discapacidad.

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026

Con la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la AUH tendrá en enero un aumento del 2,5%. El incremento no solo alcanza a esta prestación, sino también a jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares del SUAF.

De esta manera, el monto bruto de la AUH pasa a ser de $125.528. Sin embargo, como ocurre todos los meses, Anses retiene el 20% del total, que se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago final de enero será de $100.362 por hijo.

AUH de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

Las fechas de cobro se establecen en base al último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI 0: 9 de enero
  • DNI 1: 10 de enero
  • DNI 2: 13 de enero
  • DNI 3: 14 de enero
  • DNI 4: 15 de enero
  • DNI 5: 16 de enero
  • DNI 6: 17 de enero
  • DNI 7: 20 de enero
  • DNI 8: 21 de enero
  • DNI 9: 22 de enero
