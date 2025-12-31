31 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: el pozo de agua maravilloso al que se puede llegar haciendo trekking

Este destino natural en las Sierras combina aventura y desconexión en un escenario natural perfecto.

Por
El sonido del agua y la tranquilidad del monte invitan a vivir una jornada inolvidable lejos de la rutina cotidiana.

El sonido del agua y la tranquilidad del monte invitan a vivir una jornada inolvidable lejos de la rutina cotidiana.

  • El Pozo de la Ganza es un escenario natural poco explorado ubicado en Copina, ideal para desconectarse del ruido urbano y disfrutar del sonido del arroyo en plena naturaleza
  • El acceso requiere una caminata de 12 kilómetros con dificultad media, atravesando senderos marcados que ofrecen vistas panorámicas del valle serrano
  • Durante el recorrido es posible observar escaladores deportivos y practicantes de Slack Line realizando sus actividades en las formaciones rocosas de la zona
  • El pozón de agua cristalina se descubre al final del trayecto, rodeado de pequeñas playas de arena donde los visitantes pueden relajarse y disfrutar de la tranquilidad del entorno

El Pozo de la Ganza, en la localidad de Copina, es uno de esos destinos naturales que conquistan a quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad. Este rincón serrano, alejado de los circuitos turísticos masivos, ofrece un entorno donde el ruido constante del arroyo permite vivir una experiencia de inmersión en plena naturaleza.

Durante todo el año se puede visitar la capilla de la Virgen de Nuestra Señora del Valle ubicada en lo más alto de la localidad.
Turismo en Córdoba: la pequeña localidad que tiene balnearios refrescantes y playas de arena fina

El recorrido hasta este pozo de aguas heladas junta la exigencia física de una caminata de dificultad media con la recompensa de paisajes sorprendentes que se van revelando a medida que se avanza por la senda. La ruta atraviesa el corazón de las sierras grandes, ofreciendo perspectivas únicas del valle y encuentros ocasionales con deportistas que practican escalada deportiva en las formaciones rocosas de la zona.

El Pozo de la Ganza

Dónde queda El Pozo de la Ganza

El Pozo de la Ganza se encuentra en la localidad de Copina, un antiguo poblado con pocas viviendas distribuidas a lo largo del camino. Esta zona forma parte de la antesala de las Altas Cumbres cordobesas, ubicándose después de atravesar la región balnearia del Valle de Punilla que incluye localidades como San Antonio, Icho Cruz, Mayu Sumaj y Cuesta Blanca.

El acceso se realiza tomando el desvío correspondiente desde el camino de las Altas Cumbres, adentrándose en un sector de las sierras grandes donde la naturaleza conserva su estado prácticamente virgen.

Qué puedo hacer en El Pozo de la Ganza

Las actividades y experiencias que ofrece este destino natural son diversas:

  • Realizar una caminata de 12 kilómetros por senderos bien señalizados que atraviesan el corazón serrano.
  • Recorrer un tramo del camino de los puentes colgantes antes de ingresar a la senda que lleva directamente al pozo.
  • Disfrutar de las vistas panorámicas del valle desde distintas perspectivas a lo largo del recorrido.
  • Observar escaladores deportivos desarrollando su actividad en las paredes rocosas de la zona, con rutas de escalada deportiva de diversa dificultad.
  • Relajarse en las playas de arena que rodean el pozón de agua helada y cristalina, ideal para refrescarse durante los días de calor.
  • Tomar fotos del paisaje serrano desde el risco que se abre sobre el pozón, ofreciendo una perspectiva espectacular de la formación natural.
  • Disfrutar de una merienda tradicional en un antiguo bodegón de Copina al finalizar la jornada de trekking.
El Pozo de la Ganza

Cómo llegar a El Pozo de la Ganza

Para acceder a El Pozo de la Ganza se debe partir desde la ciudad de Córdoba tomando la ruta que lleva hacia las Altas Cumbres, atravesando primero Carlos Paz y toda la zona balnearia del Valle de Punilla que incluye San Antonio, Icho Cruz, Mayu Sumaj y Cuesta Blanca. Una vez superada esta área, se continúa por el camino serpenteante de las Altas Cumbres hasta alcanzar el desvío que lleva a Copina, donde se deben dejar estacionados los vehículos para iniciar la caminata.

Desde este punto comienza el recorrido a pie de aproximadamente 12 kilómetros, primero transitando una porción del camino de los puentes colgantes y luego desviándose por una senda marcada que se adentra en las sierras hasta llegar al lugar.

