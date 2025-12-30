Cómo es la Casa Mínima, el edificio más angosto de todo Latinoamérica que está en Buenos Aires Un inmueble singular resume siglos de transformaciones en pleno casco histórico. Su escala reducida contrasta con la riqueza de su pasado. Por + Seguir en







El nombre con el que se la conoce fue popularizado por el poeta Baldomero Fernández Moreno. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Es uno de los edificios más angostos de América Latina y está ubicado en pleno barrio de San Telmo.

Su origen está rodeado de leyendas vinculadas a la etapa colonial y a la vida cotidiana de Buenos Aires antiguo.

A lo largo de los años, el inmueble fue adaptándose a distintos usos sin perder su estructura original.

Hoy forma parte de un circuito patrimonial clave para comprender la evolución urbana de la Ciudad. La Casa Mínima es una de las construcciones más particulares de Buenos Aires y despierta curiosidad por sus dimensiones inusuales y su carga histórica. Ubicada en un pasaje tradicional del casco histórico, se destaca por medir apenas dos metros y medio de ancho, lo que la convierte en un verdadero ícono de la arquitectura porteña.

Más allá de su tamaño reducido, el valor de esta vivienda se encuentra en el relato que concentra. El inmueble permite asomarse a distintas etapas del desarrollo urbano, desde el período colonial hasta las transformaciones que atravesó la Ciudad con la llegada masiva de inmigrantes y los cambios sociales de los siglos posteriores.

Casa mínima Wikipedia Cuál es la historia de la Casa Mínima, el edificio histórico de CABA La Casa Mínima se encuentra en el Pasaje San Lorenzo 380, a pocas cuadras de Plaza de Mayo, en una zona con mucha historia. Sus dimensiones, dos metros y medio de ancho por trece de profundidad, la transformaron en objeto de mitos y relatos que circulan desde hace décadas entre vecinos, historiadores y visitantes.

El nombre con el que se la conoce fue popularizado por el poeta Baldomero Fernández Moreno, quien la mencionó en sus escritos. Entre las versiones más difundidas aparece la que señala que habría pertenecido a un esclavo liberado, que recibió ese pequeño terreno como forma de subsistencia tras obtener su libertad, lo que explica su escala tan particular.

Especialistas en patrimonio coinciden en que el inmueble no nació como una vivienda independiente. En sus orígenes, formaba parte de una construcción más amplia que ocupaba la esquina. Con el tiempo, epidemias como la fiebre amarilla y el éxodo de familias acomodadas modificaron el destino del barrio, y muchas casas grandes fueron subdivididas y reconvertidas en inquilinatos.

Casa mínima Zonaprop A lo largo de los años, el edificio tuvo múltiples usos, tales como vivienda, comercio y espacios vinculados a la vida cultural del barrio. Cada etapa dejó marcas visibles en su estructura, lo que hoy permite leer el pasado urbano como si se tratara de un registro material de distintas épocas. Actualmente, la Casa Mínima integra el complejo histórico El Zanjón de Granados y se consolidó como una parada obligada para quienes recorren San Telmo. Su interior conserva un dormitorio en la planta alta con balcón, una cocina, un baño, un patio y una galería. Estos espacios se pueden conocer en visitas guíadas.