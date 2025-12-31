IR A
La increíble transformación de Maluma: así se veía antes y ahora

Con 15 años en la música, su evolución física y estética fue en paralelo a su madurez artística y el crecimiento de su fama.

Maluma es un artista conocido del género urbano desde 2011. 

Maluma es un artista conocido del género urbano desde 2011. 

  • Maluma fue galardonado como "Hombre del Año 2025" por la revista GQ México
  • Desde chico tuvo un marcado estilo urbano, usando camisetas y cadenas.
  • El artista abandonó una posible carrera en el fútbol para debutar en la música en 2011.
  • En su podcast, confesó haber sufrido una crisis de ansiedad en Aspen donde sintió que moría.

En noviembre de 2025, Maluma fue el gran protagonista de una elegante gala donde recibió el prestigioso galardón de "Hombre del Año 2025" por parte de la revista GQ México. Este reconocimiento no solo premia su indiscutible impacto en las listas de éxitos, sino que celebra su evolución integral: desde aquel joven soñador de Antioquia hasta convertirse en un símbolo de la cultura latina.

Juan Luis Londoño Arias, conocido globalmente como Maluma, comenzó su carrera como artista desde muy corta edad. Sus inicios en 2011 estuvieron marcados por la difícil decisión de abandonar una prometedora carrera en el fútbol para apostar por el reggaetón y la música urbana.

Maluma joven

Ya desde chico, el joven Maluma proyectaba una imagen canchera, con un marcado estilo urbano: cabello corto, camisas semi abiertas, gorras y cadenas. Sus primeros éxitos, como "Farandulera" y "La Temperatura", sentaron las bases de su fama en la industria musical, y su carisma y encanto fue un factor clave para impulsarla. Es así como comenzó a formar su fandom.

Con el paso de los años, su evolución física fue en paralelo a su madurez artística; Maluma dejó atrás la imagen adolescente para adoptar estilos cada vez más audaces y sofisticados, experimentando con el cabello largo, algunos tintes y una faceta mucho más atlética y tonificada.

Maluma (3)
Maluma con 17 años en su videoclip del single

Maluma con 17 años en su videoclip del single "Farandulera".

Maluma habló sobre su lucha contra la ansiedad

En su propio podcast, titulado "Las cosas como son", el cantante colombiano confesó haber atravesado una severa crisis de ansiedad mientras se encontraba en Aspen. “Pensé que me estaba muriendo, la sensación de vacío era tal que yo decía que me llevaran al hospital, pero no tenía nada, era claramente algo psicológico”, contó.

La ansiedad tuvo un impacto muy fuerte en su descanso. “Ese día no pude dormir, al segundo día estaba muy asustado porque no me había pasado eso de no poder dormir”, dijo el cantante. Maluma relató cómo pasó noches enteras en vela: “era esa cabeza de un lado para otro”, explicó.

Para superar ese momento crítico, tuvo que recurrir inicialmente a medicamentos fuertes para poder conciliar el sueño, pero después decidió probar una alternativa más natural, con un enfoque homeopático, que mantiene actualmente. Según cuenta, aprendió a darle importancia real al descanso profundo como pilar de su bienestar. El cantante también mencionó haber experimentado con la psilocibina, un compuesto psicoactivo de ciertos hongos.

