Turismo en Córdoba: el pueblito que reúne mucha historia y tiene paisajes hermosos

El lugar destaca por su balneario municipal de aguas cristalinas, playas de arena, cascadas y ollitas naturales.

Por
La Cruz es un destino turístico para vacacionar en Córdoba. 

Córdoba Turismo
  • La Cruz se encuentra en el Valle de Calamuchita, a 136 km de Córdoba Capital y cerca de Embalse.
  • Cuenta con un balneario municipal y su río, con aguas cristalinas, es ideal para refrescarse en verano.
  • Es un escenario natural perfecto para realizar deportes náuticos y pesca hasta senderismo y ciclismo de montaña.
  • Es sede del Festival del Balneario en enero y de la Fiesta de la Cazuela de Cordero.

Los pueblos escondidos entre las sierras de Córdoba pueden ser realmente encantadores. En la localidad Valle de Calamuchita, se encuentran diversos parajes que no suelen ser la primera opción como destino turístico pero vale la pena conocerlos.

 Cafés, puestos de comidas típicas y propuestas internacionales conviven hoy con los comercios históricos,
La Cruz es uno de los mejores rincones para refugiarse durante el verano en tierra cordobesa. Conocido por su tranquilidad, naturaleza y el hermoso balneario sobre el río que lleva su nombre, este lugar ofrece una propuesta variada para el turismo.

Entre sus sus atractivos principales se destacan las cascadas, los senderos naturales y sus festivales culturales. En enero se celebra el Festival del Balneario, que convoca a artistas nacionales, como el Chaqueño Palavecino. Además, el pueblo es famoso por sus fiestas patronales en septiembre y celebraciones gastronómicas únicas como la Fiesta de la Cazuela de Cordero, siendo un destino para conocer en cualquier época del año.

La Cruz Cordoba (2)

Lo que hace a La Cruz verdaderamente única es su equilibrio entre el patrimonio histórico nacional y la vitalidad de su río y su entorno natural. A diferencia de otros destinos meramente recreativos, este pueblo ofrece una experiencia de inmersión cultural, con sus festividades y fachadas antiguas, que se complementa perfectamente con sus balnearios de aguas cristalinas y playas de arenas blancas.

Dónde queda La Cruz

La Cruz se encuentra en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba. Se ubica a unos 136 km de Córdoba Capital y a pocos kilómetros de la ciudad de Embalse.

Su posición privilegiada junto al río La Cruz y en las proximidades del Embalse de Río Tercero lo convierte en un punto clave para disfrutar tanto de corrientes de agua dulce como de actividades náuticas en el lago.

Qué puedo hacer en La Cruz

La Cruz Cordoba (4)

El balneario municipal es el corazón del pueblo en verano. Cuenta con un gran piletón natural, aguas cristalinas, playas de arena y todos los servicios necesarios para pasar el día en familia como asadores, camping y proveeduría. Es una propuesta completa para vacacionar en el verano 2026.

En la zona, hay múltiples complejos de cabañas y un hostel para hospedarse cómodamente. El río que atraviesa la localidad forma numerosas cascadas y ollitas, accesibles por senderos para caminatas y bicicleta, perfectos para conectar con la naturaleza.

Además, el Embalse de Río Tercero se encuentra muy cerca y se presenta como un lugar ideal para la pesca de pejerrey y la práctica de deportes acuáticos. En cuanto a la gastronomía del lugar, hay comedores serranos y un restaurante que destaca por sus lomitos, pastas caseras, pejerrey, minutas y escabeches.

La Cruz Cordoba (3)
Ofrece un entorno natural único y encantador.

Es obligatorio visitar la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, construida en el siglo XVIII y declarada Monumento Histórico Nacional. También podés conocer el Museo Herminio Rivero, que resguarda la memoria y los objetos antiguos de la comunidad.

Cómo llegar a La Cruz

Desde CABA, el trayecto es de aproximadamente 730 km. Se debe tomar la Ruta Nacional 8 hasta Río Cuarto y luego subir por la RN 36 hacia el norte, o bien por la RN 9 hasta Villa María y luego, conectar por rutas provinciales hacia Calamuchita.

Desde Córdoba capital, en cambio, se debe tomar la Ruta Nacional 36 hacia el sur. Luego de pasar la localidad de Embalse, se encuentra el desvío señalizado que conduce directamente al centro de La Cruz.

También hay una empresa de transporte que ofrece servicios regulares que conectan la ciudad de Córdoba y otras localidades del valle con La Cruz.

