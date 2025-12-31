Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades Con su llegada a Netflix, Ready Player One se posiciona como una de las mejores opciones para quienes buscan una película entretenida, visualmente potente y con un mensaje que va más allá del espectáculo. + Seguir en







El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.

Lo nuevo en Netflix: el streaming sumó a su catálogo una de las películas más comentadas de Steven Spielberg en los últimos años. Es una de sus últimas obras, tiene onda retro y es para todas las edades. ¿Cuál es?

Se trata de una superproducción de ciencia ficción que combina aventura, nostalgia pop y reflexión sobre el futuro digital. Con estética vintage, referencias a la cultura gamer y una historia apta para todo público, es una opción ideal para ver en familia o maratonear en vacaciones.

Uno de los mayores atractivos es su homenaje constante a la cultura pop de los años 80 y 90: videojuegos clásicos, cintas icónicas, música, personajes animados y referencias que funcionan como guiños para distintas generaciones. Spielberg logra unir nostalgia y futuro en una experiencia visual impactante. Además, fue reconocida por su despliegue técnico y visual y nominada al Oscar y BAFTA por mejores efectos visuales.

Ready Player One Sinopsis de Ready Player One, la película que ya está en Netflix La historia está ambientada en el año 2045, en un mundo donde la realidad se volvió oscura y desigual. Wade Watts, un adolescente común, encuentra su refugio en Oasis, una utopía virtual global creada por un excéntrico multimillonario. Antes de morir, el creador del sistema lanza una búsqueda del tesoro dentro de Oasis: quien supere todos los desafíos heredará su fortuna y el control total del mundo virtual.

Este juego mortal pone a Wade frente a otros jugadores, corporaciones poderosas y enemigos dispuestos a todo, tanto dentro del universo digital como en el mundo real.

Tráiler de Ready Player One Embed - READY PLAYER ONE - Official Trailer 1 [HD] Reparto de Ready Player One Tye Sheridan

Olivia Cooke

Ben Mendelsohn

Mark Rylance

Simon Pegg