IR A
IR A

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Con su llegada a Netflix, Ready Player One se posiciona como una de las mejores opciones para quienes buscan una película entretenida, visualmente potente y con un mensaje que va más allá del espectáculo.

El tráiler anticipa una historia cargada de acción

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.

Lo nuevo en Netflix: el streaming sumó a su catálogo una de las películas más comentadas de Steven Spielberg en los últimos años. Es una de sus últimas obras, tiene onda retro y es para todas las edades. ¿Cuál es?

Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon
Te puede interesar:

Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es

Se trata de una superproducción de ciencia ficción que combina aventura, nostalgia pop y reflexión sobre el futuro digital. Con estética vintage, referencias a la cultura gamer y una historia apta para todo público, es una opción ideal para ver en familia o maratonear en vacaciones.

Uno de los mayores atractivos es su homenaje constante a la cultura pop de los años 80 y 90: videojuegos clásicos, cintas icónicas, música, personajes animados y referencias que funcionan como guiños para distintas generaciones. Spielberg logra unir nostalgia y futuro en una experiencia visual impactante. Además, fue reconocida por su despliegue técnico y visual y nominada al Oscar y BAFTA por mejores efectos visuales.

Ready Player One

Sinopsis de Ready Player One, la película que ya está en Netflix

La historia está ambientada en el año 2045, en un mundo donde la realidad se volvió oscura y desigual. Wade Watts, un adolescente común, encuentra su refugio en Oasis, una utopía virtual global creada por un excéntrico multimillonario. Antes de morir, el creador del sistema lanza una búsqueda del tesoro dentro de Oasis: quien supere todos los desafíos heredará su fortuna y el control total del mundo virtual.

Este juego mortal pone a Wade frente a otros jugadores, corporaciones poderosas y enemigos dispuestos a todo, tanto dentro del universo digital como en el mundo real.

Tráiler de Ready Player One

Embed - READY PLAYER ONE - Official Trailer 1 [HD]

Reparto de Ready Player One

  • Tye Sheridan
  • Olivia Cooke
  • Ben Mendelsohn
  • Mark Rylance
  • Simon Pegg
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La incorporación de este film al catálogo de Netflix invita a redescubrir una historia que equilibra comedia y emoción con gran sensibilidad. 
play

Lo nuevo en Netflix: esta película sobre una amistad que no conoce de edades fue furor en los 2000 y ahora está en streaming

La producción se distingue por una premisa tan original como incómoda: la fuerza del protagonista depende exclusivamente del dinero en efectivo que lleva encima. 
play

¿Qué pasaría si tu superpoder te quita dinero? Así es la premisa de la serie del momento de Netflix

¿Sigue Stranger Things?

A horas del final, confirmaron que Stranger Things continúa en 2026

Se termina Stranger Things.
play

Salió el tráiler final de Stranger Things: a qué hora se estrena el último capítulo

Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis. 
play

De qué se trata Ready Player One, la película de Spielberg que llegó a Netflix y es de lo más visto

Sobreviviendo el camino a casa no es la primera película en tener a Chinook el malamute de Alaska como protagonista, pues en 2013 se estreó un filme titulado Against the Wild.
play

Cuál es la trama de Sobreviviendo el camino a casa, la emocionante película de Netflix con aventuras para toda la familia

últimas noticias

Roberto Carlos está de vacacioness en Brasil.

Por un problema cardíaco operaron de urgencia a Roberto Carlos, leyenda del fútbol brasileño

Hace 4 minutos
Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Hace 32 minutos
¿Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado?

Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado

Hace 32 minutos
Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave. 

Jubilados de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Hace 33 minutos
Este ritual se cumple porque no fuerza el deseo: lo enraíza. Marca un inicio de año más consciente, menos reactivo y más alineado con lo que realmente necesitás sostener.

Con la Luna en Tauro, este es el ritual de Año Nuevo que sí se cumple

Hace 34 minutos