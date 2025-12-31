Turismo en Córdoba: la pequeña localidad que tiene balnearios refrescantes y playas de arena fina Ofrece espacios junto al agua cristalina y paisajes montañosos que la convierten en un refugio predilecto para jóvenes y familias. Por + Seguir en







Atractivos religiosos e históricos que incluyen capilla en lo alto del pueblo y algarrobo bicentenario Mayu Sumaj es una comuna cordobesa del departamento Punilla que se convirtió en uno de los rincones refrescantes más elegidos de la región gracias a su río de aguas cristalinas, balnearios con servicios completos y sus playas. Ubicada a solo 10 kilómetros de Villa Carlos Paz, su nombre en quechua significa "río lindo", denominación que refleja perfectamente la belleza natural de este destino que, si bien es preferido mayoritariamente por jóvenes, cada vez más familias lo eligen para disfrutar de sus aguas y paisajes serranos.

A lo largo y ancho del río San Antonio se encuentran diversos balnearios que constituyen el principal atractivo de este enclave serrano, recibiendo aproximadamente 6000 turistas anualmente. En cada uno de estos espacios, los visitantes se reunen para entretenerse con música, tardes de mate y mucha diversión de verano entre zonas repletas de sombrillas donde se distraen con juegos de playa y consumen en los paradores de temporada. Los campings de la zona se llenan de visitantes que deciden quedarse por varias jornadas, consolidando al turismo como la principal actividad económica de esta comuna fundada en 1949.

Más allá de sus espacios junto al agua, Mayu Sumaj es reconocida por el Festival del Pan Casero, evento cultural que se realiza en un gran patio de comidas entre músicos y artesanos. Durante todo el año se puede visitar la capilla de la Virgen de Nuestra Señora del Valle ubicada en lo más alto de la localidad, y el histórico algarrobo bicentenario que forma parte del patrimonio del pueblo.

La localidad cuenta con hoteles, campings, casas en alquiler y cabañas como propuesta de alojamiento, además de proveedurías y pequeños restaurantes que completan la oferta gastronómica, siendo atravesada únicamente por la ruta provincial 14 a las Altas Cumbres que relaciona Córdoba con las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan.

Mayu Sumaj cordoba Dónde queda Mayu Sumaj Mayu Sumaj se encuentra ubicada en el departamento Punilla, provincia de Córdoba, situada en la zona sur del Valle de Punilla dentro de la Pedanía Santiago. Esta comuna está emplazada a aproximadamente 45 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a solo 10 kilómetros de Villa Carlos Paz, siendo atravesada únicamente por la ruta provincial 14 a las Altas Cumbres

Su ubicación a orillas del río San Antonio y su cercanía con centros urbanos importantes la convierten en un destino accesible para quienes buscan disfrutar de balnearios y paisajes serranos sin alejarse demasiado de las ciudades principales del valle. Qué puedo hacer en Mayu Sumaj Las opciones de actividades en Mayu Sumaj se centran en el disfrute del río, eventos culturales y atractivos históricos: Disfrutar de los múltiples balnearios a lo largo del río San Antonio.

Visitar el balneario La Bomba, uno de los espacios recreativos más destacados sobre el río.

Refrescarse en El Playón, balneario popular entre los visitantes durante la temporada de verano.

Conocer La Cascada, espacio junto al agua con paisajes naturales.

Recorrer Los Cajones, otro de los balnearios característicos del río San Antonio.

Disfrutar de la Playa de las Sierras con zonas zonificadas para familias.

Acampar en los campings de la zona que se llenan de visitantes durante varias jornadas.

Utilizar servicios como cancha de beach voley, estación de agua caliente, Wi-fi gratuito, sombrillas y baños.

Asistir al Festival del Pan Casero, evento cultural con patio de comidas, músicos y artesanos.

Visitar la capilla de la Virgen de Nuestra Señora del Valle ubicada en lo más alto de la localidad.

Conocer el algarrobo bicentenario, árbol histórico que forma parte del patrimonio comunal. Mayu Sumaj Córdoba Turismo Cómo llegar a Mayu Sumaj Para llegar a Mayu Sumaj desde Córdoba Capital se deben recorrer aproximadamente 42 kilómetros tomando la Ruta Nacional 20 luego de pasar Villa Carlos Paz, continuando hasta esta comuna del Valle de Punilla. Los viajeros pueden acceder en auto por esta vía principal que conecta con la ruta provincial 14 a las Altas Cumbres, única ruta que atraviesa la ciudad y que relaciona Córdoba con las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan. También existe la opción de viajar en un colectivo que conecta el destino con las ciudades cercanas, haciendo más fácil el acceso a este rincón ubicado a solo 10 kilómetros de Villa Carlos Paz donde los turistas pueden disfrutar de balnearios, campings y diversos espacios recreativos junto al río San Antonio.