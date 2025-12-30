30 de diciembre de 2025 Inicio
El SAME asistió a 219 personas afectadas por la ola de calor

El último informe oficial detalla que la ayuda se brindó a 208 adultos, 11 menores y 41 de todos ellos necesitó del traslado a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

Se esperan un aumento de la temperatura en la Ciudad. 

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a más de 200 personas que se vieron afectadas por la fuerte ola de calor que azota a la Ciudad de Buenos Aires con temperaturas extremas. El último informe oficial detalla que en la jornada del 20 de diciembre se le brindó ayuda a 208 adultos, 11 menores y 41 de todos ellos necesitó del traslado a hospitales porteños.

Jorge Macri brindó una conferencia desde la sede porteña de Uspallata. 
Jorge Macri presentó un plan de acción para enfrentar la ola de calor en la Ciudad

Todos los datos fueron obtenidos desde el Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP) y se conocen en la jornada donde el jefe de Gobierno Jorge Macri presentó un plan de acción para enfrentar la ola de calor en la Ciudad.

Las olas de calor son eventos climáticos cada vez más frecuentes, intensos y prolongados como consecuencia del cambio climático. Las proyecciones indican un aumento sostenido tanto de las temperaturas máximas como mínimas, lo que incrementa los riesgos para la salud.

El SAME asistió a 219 personas afectadas por el golpe de calor en la Ciudad.

Temperaturas extremas: cómo prevenir golpes de calor

Desde el Hospital de Clínicas compartieron una serie de recomendaciones de cara a una ola de calor que afecta al centro de Argentina de cara a los últimos días del año.

"El agotamiento por calor aparece antes de que se alteren los mecanismos para regular su temperatura. Este se manifiesta con sudoración excesiva, cansancio, debilidad, calambres, náuseas, cefaleas, mareos y en los niños se puede manifestar también con irritabilidad, llanto excesivo, inapetencia y piel irritada por sudor excesivo (cuello, axilas y zona del pañal)", señala el Médico Clínico Dr. Diego Sánchez Gelós (MN 117.604) del Hospital de Clínicas de la UBA.

Cuando se pierden los mecanismos de regulación de la temperatura corporal aparece el golpe de calor, este agrega fiebre mayor de 39°, piel roja, caliente y seca, falta de lágrimas, empeoramiento del dolor de cabeza, apatía, somnolencia, vértigos, confusión y desorientación mental, delirios, pérdida del conocimiento, pudiendo llegar a las convulsiones, advierte Sánchez Gelós.

Pautas para evitar golpes de calor

  • Hidratación: beber líquidos fríos de forma regular. Los adultos deben ingerir al menos 2 litros diarios, y los lactantes tomar pecho más frecuentemente.

  • Ambientes: permanecer en espacios ventilados, frescos y secos. Evitar exponerse al sol entre las 10hs y las 17hs, al aire libre buscar zonas de sombra.

  • Ropa: usar prendas sueltas, claras, ligeras y de algodón, también se recomiendan los sombreros o gorras para protegerse del sol.

  • Alimentación: priorizar frutas y verduras ricas en agua y evitar comidas abundantes y pesadas.

  • Actividad física: realizar ejercicio preferentemente en espacios abiertos, por la mañana o al atardecer, y mantenerse hidratado antes, durante y después de la actividad.

  • Cuidado de adultos mayores y niños: asegurar que tengan acceso permanente a líquidos y que permanezcan en lugares frescos, secos y ventilados.

Noticia en desarrollo.-

