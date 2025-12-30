Turismo en Córdoba: el pueblito pintoresco que sale de lo común y es muy distinto

Este enclave cercano a Cruz de Eje es excelente para disfrutar a paso lento y lejos del estrés en un entorno natural y tranquilo.

Es un oasis serrano en el departamento Curz del Eje, en Córdoba.

En Córdoba existen pueblos no tan conocidos para pasar el verano , que te pueden sorprender en este 2026. San Marcos Sierras se presenta como el refugio definitivo para quienes buscan desconexión total. Conocido como la "Capital de la Miel", este destino es famoso por su microclima y por haber preservado una identidad bohemia y espiritual , lejos del ritmo frenético de las grandes ciudades.

Los lugareños mantienen un estilo de vida calmo, aplicando una filosofía de vida digna de una localidad serrana donde la tranquilidad, el silencio y el respeto por la naturaleza se alzan como bandera. Los turistas son atraídos por lo pintoresco del lugar, con sus ferias de artesanos , su paisaje encantador y los inigualables atardeceres frente a los cerros sagrados.

Es otro oasis serrano poco explorado en la provincia donde se pueden realizar todo tipo de actividades: senderismo, paseos de compras de productos artesanales, visitas a museos, entre otras. Además, vas a tener la oportunidad de refrescarte en uno de los ríos con aguas más transparentes de Córdoba.

Se encuentra en el departamento Cruz del Eje, al noroeste de la provincia de Córdoba. Está ubicado a unos 130 km de Córdoba Capital y a unos 25 km de Capilla del Monte. Para acceder, se debe atravesar un camino sinuoso que regala vistas panorámicas del Valle de Punilla antes de descender hacia este destino.

La recomendación principal para el verano es disfrutar del Río San Marcos y el Río Quilpo . Este último es considerado uno de los ríos más limpios de Córdoba, con aguas cristalinas y ollas profundas rodeadas de piedras. Es ideal para bañarse en un entorno de naturaleza pura .

San Marcos de Sierras (2) San Marcos Sierras Info

Este destino ofrece unas vistas espectaculares al subir al Cerro de la Cruz o al Cerro Alfaro. Son los puntos panorámicos por excelencia, ofreciendo una postal del pueblo y del valle desde la cima. Son lugares elegidos para meditar o contemplar la puesta del sol.

La plaza principal es el corazón social del pueblo. Allí se realiza la feria de artesanos donde se pueden encontrar productos regionales, artesanías de alta calidad y la famosa miel orgánica que da nombre a la localidad.

San Marcos de Sierras (4) Turismo San Marcos Sierras

El Túnel de los Sauces es un sendero natural formado por frondosos árboles que bordean la acequia, ideal para una caminata tranquila y fresca durante las tardes de verano.

Si querés conocer su gastronomía y cultura, no podés dejar de visitar el pueblo en febrero para asistir a la Fiesta Nacional de la Miel. También podés visitar el Museo Hippie en cualquier momento del año. Es un espacio curioso y único que cuenta la historia de este movimiento en la región.

Cómo llegar a San Marcos Sierras

Si bien existen empresas interurbanas de transporte que realizan el trayecto desde Córdoba o Cruz del Eje hasta el pueblo, lo ideal es contar con un vehículo particular para viajar hasta el lugar.

Desde CABA, el trayecto es de unos 830 km. Se debe seguir la Ruta Nacional 8 hasta Córdoba Capital y luego continuar por la RN 38 hasta la RN 36, empalmando con rutas provinciales. Luego de pasar Capilla del Monte, se encuentra el desvío Ruta Provincial E-92 que conduce al pueblo. Es un viaje de aproximadamente 12 o 13 horas.

Al llegar a la zona de San Marcos, se puede optar por el acceso de ripio (Cuchi Corral) para una experiencia más aventurera, recomendada por sus vistas espectaculares, o el camino pavimentado para quienes buscan mayor seguridad.