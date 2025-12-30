30 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: el pueblito para disfrutar de actividades al aire libre

Esta pequeña ciudad cordobesa reúne cursos de agua para el esparcimiento, senderos montañosos y testimonios del pasado que la convierten en un refugio tranquilo.

Por
La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

Municipalidad de Villa de Soto
  • Localidad del noroeste provincial atravesada por un río donde practicar natación, pesca y deportes en contacto con la naturaleza
  • Balneario La Toma a cinco kilómetros del centro con pozones, saltos de agua y playas de arena para el descanso estival
  • Patrimonio histórico que incluye La Recova, antigua estación ferroviaria y capillas centenarias de herencia jesuítica
  • Festividad religiosa en honor a San Roque cada 18 de agosto que convoca cerca de 100 mil personas en procesión

Villa de Soto es una localidad del noroeste cordobés que ofrece un escenario perfecto para quienes buscan relax y tranquilidad en contacto con la naturaleza y la historia. Con un río que lleva el mismo nombre y que cautiva y rodea el pueblo, este destino brinda diversas opciones para disfrutar al aire libre, destacándose durante el verano el confortable balneario La Toma ubicado a cinco kilómetros del casco histórico, donde los visitantes encuentran pozos, cascadas y playas de arena fina que aseguran descanso junto al agua cristalina.

Turismo de naturaleza en Characato, Córdoba. 
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: el pueblito con pocas familias viviendo que ofrece naturaleza y aire puro

El ecoturismo, la pesca y el trekking son algunas de las actividades favoritas en esta zona serrana, sumándose opciones de escalada, avistaje de flora y fauna y safaris fotográficos que aprovechan los paisajes montañosos circundantes. Esta localidad del departamento Cruz del Eje enclavada a la vera de la Ruta Nacional 38 también esconde atractivos testimonios de un rico pasado, con sitios emblemáticos que permiten conocer historias que forman parte de su identidad.

Frente a su plaza principal rodeada por una gran arboleda se encuentra La Recova, edificación que conserva los secretos de aquellas antiguas luchas entre unitarios y federales, mientras que a escasos metros se luce la antigua estación de Ferrocarril reciclada. La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia y del país, con una fiesta patronal cada 18 de agosto que congrega cerca de 100 mil personas en procesión.

El pueblo cuenta con hotel municipal, hosterías privadas y varios restaurantes y confiterías en el sector céntrico con propuestas gastronómicas para todos los gustos y presupuestos.

Villa de Soto

Dónde queda Villa de Soto

Villa de Soto se encuentra ubicada en el departamento Cruz del Eje, en el noroeste de la provincia de Córdoba, enclavada a la vera de la Ruta Nacional 38. Esta localidad está atravesada por el río Soto que rodea el pueblo, creando paisajes serranos ideales para actividades al aire libre.

A cinco kilómetros de su casco histórico se ubica el balneario La Toma, mientras que a 30 kilómetros se encuentran sitios de interés como la Capilla Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de San Nicolás de Bari en la localidad de Cruz de Caña. La región también incluye zonas históricas de extracción minera como Oro Grueso donde antiguamente se extraía cuarzo aurífero.

Qué puedo hacer en Villa de Soto

Las opciones de actividades en Villa de Soto abarcan naturaleza, deportes, historia y cultura:

  • Disfrutar del balneario La Toma durante el verano, ubicado a cinco kilómetros del centro con pozones, cascadas y playitas de arena fina ideales para el descanso.
  • Realizar pesca deportiva en los cursos de agua de la zona serrana.
  • Hacer trekking por senderos que recorren los paisajes montañosos circundantes.
  • Practicar escalada en formaciones rocosas de la región.
  • Realizar avistaje de flora y fauna aprovechando la biodiversidad del ecosistema serrano.
  • Practicar actividades ecológicas y ecoturismo en contacto directo con la naturaleza
  • Visitar La Recova frente a la plaza principal, edificación histórica que conserva secretos de las luchas entre unitarios y federales.
  • Conocer la antigua estación de Ferrocarril reciclada a escasos metros de La Recova.
  • Visitar la Iglesia San Roque ubicada frente a la Plaza Principal, con dos torres laterales que culminan en campanario con pequeña cúpula
  • Participar o presenciar la Fiesta Patronal en honor a San Roque cada 18 de agosto, una de las celebraciones religiosas más convocantes que congrega cerca de 100 mil personas en procesión.
  • Conocer la Capilla Nuestra Señora del Rosario a 30 kilómetros, construcción centenaria pintoresca vinculada al pasado religioso.
  • Visitar la Capilla de San Nicolás de Bari en Cruz de Caña a 30 kilómetros, templo construido entre 1946 y 1956.
  • Explorar la Iglesia Jesuítica de La Candelaria ubicada en una estancia de orígenes jesuíticos con anchos muros y líneas simples.
  • Recorrer el Circuito Oro Grueso, región dedicada a la extracción de minerales donde antiguamente se extraía cuarzo aurífero.
  • Disfrutar de la gastronomía local en restaurantes y confiterías del sector céntrico con propuestas para todos los gustos y presupuestos.
Villa de Soto

Cómo llegar a Villa de Soto

Para llegar a Villa de Soto se debe acceder por la Ruta Nacional 38 donde está enclavada esta localidad del departamento Cruz del Eje en el noroeste cordobés. Los viajeros pueden llegar en auto desde distintos puntos de la provincia siguiendo esta ruta principal que atraviesa la región serrana.

El pueblo cuenta con acceso vehicular directo y ofrece opciones de alojamiento que incluyen un hotel municipal y varias hosterías privadas, además de restaurantes y confiterías en el sector céntrico para completar la estadía en este refugio tranquilo rodeado por el río Soto y paisajes montañosos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La región mostró señales de transformación que se mantuvieron en el tiempo.

Apuesta diferente para el 2026: por qué Rocha es un destino de Uruguay recomendado para toda la familia

Es un oasis serrano en el departamento Curz del Eje, en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el pueblito pintoresco que sale de lo común y es muy distinto

play

Éxodo masivo por Año Nuevo: miles de personas arrancan sus vacaciones

La Cruz es un destino turístico para vacacionar en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el pueblito que reúne mucha historia y tiene paisajes hermosos

 Cafés, puestos de comidas típicas y propuestas internacionales conviven hoy con los comercios históricos,

Cuál es la historia del Mercado de San Telmo y como fue cambiando a lo largo de los años

Estos destinos son los más destacados de Uruguay.

Cuáles son los balnearios que más se destacan para visitar Uruguay en 2026

Rating Cero

Se termina Stranger Things.
play

Salió el tráiler final de Stranger Things: a qué hora se estrena el último capítulo

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis. 
play

De qué se trata Ready Player One, la película de Spielberg que llegó a Netflix y es de lo más visto

Sobreviviendo el camino a casa no es la primera película en tener a Chinook el malamute de Alaska como protagonista, pues en 2013 se estreó un filme titulado Against the Wild.
play

Cuál es la trama de Sobreviviendo el camino a casa, la emocionante película de Netflix con aventuras para toda la familia

Ahora llegó a la gran N roja, un estreno increíble de este año de Reino Unido, se trata de Adiós, June, la película que sorprende este sitio web y es tendencia. 
play

Cuál es la trama de Adiós, June, la película que llegó a Netflix y es dirigida por Kate Winslet

El nuevo look de Magui Bravi que sorprendió en su última aparición pública.

La impresionante transformación de Magui Bravi: irreconocible con su nuevo look

últimas noticias

El mercado de pases ya muestra un movimiento intenso.

Los futbolistas que quedan libres en Argentina: no tienen club para 2026

Hace 14 minutos
Romina Gaetani denunció a Luis Cavanag por presunto violencia de género

Romina Gaetani fue dada de alta tras ser hospitalizada por un episodio de violencia de género: cómo sigue la causa

Hace 22 minutos
La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: el pueblito para disfrutar de actividades al aire libre

Hace 25 minutos
El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

Hace 39 minutos
Manuel Alberto Norry, tenía un vínculo con Janet Palomino

Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Lomas del Mirador: quién es el agresor

Hace 39 minutos