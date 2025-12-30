Turismo en Córdoba: el pueblito para disfrutar de actividades al aire libre

Esta pequeña ciudad cordobesa reúne cursos de agua para el esparcimiento, senderos montañosos y testimonios del pasado que la convierten en un refugio tranquilo.

La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

Villa de Soto es una localidad del noroeste cordobés que ofrece un escenario perfecto para quienes buscan relax y tranquilidad en contacto con la naturaleza y la historia. Con un río que lleva el mismo nombre y que cautiva y rodea el pueblo, este destino brinda diversas opciones para disfrutar al aire libre, destacándose durante el verano el confortable balneario La Toma ubicado a cinco kilómetros del casco histórico, donde los visitantes encuentran pozos, cascadas y playas de arena fina que aseguran descanso junto al agua cristalina.

El ecoturismo, la pesca y el trekking son algunas de las actividades favoritas en esta zona serrana, sumándose opciones de escalada, avistaje de flora y fauna y safaris fotográficos que aprovechan los paisajes montañosos circundantes. Esta localidad del departamento Cruz del Eje enclavada a la vera de la Ruta Nacional 38 también esconde atractivos testimonios de un rico pasado, con sitios emblemáticos que permiten conocer historias que forman parte de su identidad.

Frente a su plaza principal rodeada por una gran arboleda se encuentra La Recova, edificación que conserva los secretos de aquellas antiguas luchas entre unitarios y federales, mientras que a escasos metros se luce la antigua estación de Ferrocarril reciclada. La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia y del país, con una fiesta patronal cada 18 de agosto que congrega cerca de 100 mil personas en procesión.

El pueblo cuenta con hotel municipal, hosterías privadas y varios restaurantes y confiterías en el sector céntrico con propuestas gastronómicas para todos los gustos y presupuestos.

Villa de Soto se encuentra ubicada en el departamento Cruz del Eje, en el noroeste de la provincia de Córdoba, enclavada a la vera de la Ruta Nacional 38. Esta localidad está atravesada por el río Soto que rodea el pueblo , creando paisajes serranos ideales para actividades al aire libre.

A cinco kilómetros de su casco histórico se ubica el balneario La Toma, mientras que a 30 kilómetros se encuentran sitios de interés como la Capilla Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de San Nicolás de Bari en la localidad de Cruz de Caña. La región también incluye zonas históricas de extracción minera como Oro Grueso donde antiguamente se extraía cuarzo aurífero.

Qué puedo hacer en Villa de Soto

Las opciones de actividades en Villa de Soto abarcan naturaleza, deportes, historia y cultura:

Disfrutar del balneario La Toma durante el verano, ubicado a cinco kilómetros del centro con pozones, cascadas y playitas de arena fina ideales para el descanso.

Realizar pesca deportiva en los cursos de agua de la zona serrana.

Hacer trekking por senderos que recorren los paisajes montañosos circundantes.

Practicar escalada en formaciones rocosas de la región.

Realizar avistaje de flora y fauna aprovechando la biodiversidad del ecosistema serrano.

Practicar actividades ecológicas y ecoturismo en contacto directo con la naturaleza

Visitar La Recova frente a la plaza principal, edificación histórica que conserva secretos de las luchas entre unitarios y federales.

Conocer la antigua estación de Ferrocarril reciclada a escasos metros de La Recova.

Visitar la Iglesia San Roque ubicada frente a la Plaza Principal, con dos torres laterales que culminan en campanario con pequeña cúpula

Participar o presenciar la Fiesta Patronal en honor a San Roque cada 18 de agosto, una de las celebraciones religiosas más convocantes que congrega cerca de 100 mil personas en procesión.

Conocer la Capilla Nuestra Señora del Rosario a 30 kilómetros, construcción centenaria pintoresca vinculada al pasado religioso.

Visitar la Capilla de San Nicolás de Bari en Cruz de Caña a 30 kilómetros, templo construido entre 1946 y 1956.

Explorar la Iglesia Jesuítica de La Candelaria ubicada en una estancia de orígenes jesuíticos con anchos muros y líneas simples.

Recorrer el Circuito Oro Grueso, región dedicada a la extracción de minerales donde antiguamente se extraía cuarzo aurífero.

Disfrutar de la gastronomía local en restaurantes y confiterías del sector céntrico con propuestas para todos los gustos y presupuestos.

Cómo llegar a Villa de Soto

Para llegar a Villa de Soto se debe acceder por la Ruta Nacional 38 donde está enclavada esta localidad del departamento Cruz del Eje en el noroeste cordobés. Los viajeros pueden llegar en auto desde distintos puntos de la provincia siguiendo esta ruta principal que atraviesa la región serrana.

El pueblo cuenta con acceso vehicular directo y ofrece opciones de alojamiento que incluyen un hotel municipal y varias hosterías privadas, además de restaurantes y confiterías en el sector céntrico para completar la estadía en este refugio tranquilo rodeado por el río Soto y paisajes montañosos.