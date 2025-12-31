31 de diciembre de 2025 Inicio
Cómo es Atlántida, la ciudad y balneario de Uruguay que se destaca para visitar en 2026

Un entorno tranquilo junto al mar gana protagonismo dentro de la Costa de Oro.

Atlántida forma parte de la reconocida Costa de Oro y se destaca por su cercanía con la capital uruguaya.

Uruguay Natural
  • Destino costero cercano a Montevideo que se consolida como opción atractiva para planificar escapadas y vacaciones en 2026.
  • Playas de aguas templadas, entorno natural y ritmo calmo definen su identidad dentro de la Costa de Oro.
  • Historia, cultura y construcciones emblemáticas aportan un perfil distintivo más allá del turismo de sol y mar.
  • Buena conectividad y propuestas gastronómicas refuerzan su atractivo para familias, parejas y grupos de amigos.

Atlántida es una de las ciudades balnearias más elegidas de Uruguay para quienes buscan descansar junto al mar sin alejarse de los principales centros urbanos. Su ubicación estratégica, el entorno natural y la tranquilidad de sus playas la convierten en una alternativa cada vez más valorada de cara a 2026.

Durante todo el año se puede visitar la capilla de la Virgen de Nuestra Señora del Valle ubicada en lo más alto de la localidad.
Situada en el departamento de Canelones, a pocos kilómetros de Montevideo y relativamente cerca de Punta del Este, esta ciudad ofrece una experiencia costera marcada por aguas más templadas, amplias extensiones de arena y un paisaje dominado por la vegetación. A diferencia de otros puntos del litoral, conserva un ritmo sereno que permite relajarse.

El crecimiento sostenido del turismo no alteró su esencia, ya que Atlántida mantiene un equilibrio entre naturaleza, propuestas culturales y servicios, lo que permite disfrutar del entorno sin sentirse agobiado como sucede en destinos más concurridos. Esa combinación explica por qué se afianza como una elección ideal para quienes priorizan el relax.

Atlántida

Así es Atlántida, el destino uruguayo perfecto para visitar en el verano 2026

Atlántida forma parte de la reconocida Costa de Oro y se destaca por su cercanía con la capital uruguaya, ya que está a unos 45 kilómetros de Montevideo y a menos de 90 de Punta del Este. Sus playas de arena fina y mar calmo se extienden a lo largo de la costa, rodeadas por bosques de pinos, eucaliptos y acacias que aportan sombra y frescura.

El origen de la ciudad se remonta a comienzos del siglo XX, cuando en 1909 un grupo de estudiantes de medicina adquirió tierras con fines de forestación. Con el paso de los años, ese proyecto dio lugar a un balneario pensado para el descanso, que atrajo a familias acomodadas y comenzó a desarrollarse con casas de veraneo y hoteles durante la década de 1920. En 1940 fue reconocida como centro poblado y en 1967 alcanzó el rango de ciudad, convirtiéndose en el primer balneario de la zona en lograrlo.

Aguila atlantida

El crecimiento urbano estuvo acompañado por mejoras en infraestructura sin perder el contacto con el entorno natural. Además del atractivo de sus paisajes, Atlántida cuenta con una fuerte impronta cultural. Figuras como Pablo Neruda residieron allí durante una etapa de su vida, y uno de los puntos más curiosos es El Águila, una construcción ubicada junto al mar que despertó múltiples versiones a lo largo del tiempo. Ideada en 1945 como un elemento visual para acompañar la vista al océano, hoy es uno de los símbolos más fotografiados del lugar.

La ciudad también ofrece una variada propuesta gastronómica, ferias artesanales y paseos costeros que complementan la experiencia de playa. En cuanto al acceso, para llegar desde Buenos Aires se puede cruzar el Río de la Plata en ferry hacia Montevideo o Colonia y luego continuar el recorrido en micro. También es posible volar hasta el aeropuerto de Carrasco y completar el trayecto por vía terrestre, o bien viajar en auto cruzando por Entre Ríos y los pasos internacionales habilitados.

