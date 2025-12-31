¡Llegó el 2026! Así se festeja el Año Nuevo en el mundo Las distintas partes del globo reciben al Año Nuevo y lo celebran a su manera. Fuegos artificiales, reuniones y comida, todo vale para comenzar un nuevo calendario con ilusiones renovadas y logros por alcanzar. Por + Seguir en







Todo vale para festejar el comienzo de un nuevo año.

Llega el esperado 2026 y en distintas partes del mundo se celebra, cada una a su manera, el arribo del Año Nuevo. Fuegos artificiales, reuniones y comida, todo vale para festejar el comienzo de un nuevo calendario con ilusiones renovadas y logros por alcanzar.

Las celebraciones comienzan en los países insulares del Pacífico como Kiribati, el primer lugar habitado en festejar debido a su huso horario UTC+14, seguido por las Islas Chatham de Nueva Zelanda, Samoa y Tonga, para dar paso a las famosas celebraciones con fuegos artificiales y eventos masivos en Sídney (Australia) y luego Asia, hasta culminar en lugares como Samoa Americana y las islas Baker, que son los últimos en despedir a 2025.

Kiribati, los primeros en recibir 2026 Kiritimati Kiribati oceanía pacífico playa isla Kiritimati, una isla de coral en el Pacífico, el primer lugar del mundo en recibir cada Año Nuevo. Kiribati está conformado por 33 atolones e islas coralinas, entre ellas Kiritimati, también conocida como Isla de Navidad, considerada la isla coralina más grande del mundo y parte del archipiélago de las Islas de la Línea. Allí, la llegada de 2026 se produjo a las 7 de la mañana (hora argentina) del 31 de diciembre y se anticipa todos los demás países.

Ya es 2026 en Nueva Zelanda La Isla de la Nube Blanca, como se la conoce en el idioma de los pueblos maoríes, festejó el Año Nuevo a las 8 hora argentina. Su mayor urbe, Auckland, con un millón y medio de habitantes, se convirtió en la primera gran ciudad del mundo en recibir a 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2006321006818844836&partner=&hide_thread=false ¡Ya es 2026 en Nueva Zelanda!



Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/qbOLYvw5VV — C5N (@C5N) December 31, 2025 Sídney y su tradicional festejo de Año Nuevo La mayor ciudad australiana recibe al nuevo año con su habitual despliegue de fuegos artificiales en la bahía que baña sus costas, con su célebre Ópera recortando el horizonte mientras el cielo se ilumina de todos los colores.