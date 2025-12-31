31 de diciembre de 2025 Inicio
¡Llegó el 2026! Así se festeja el Año Nuevo en el mundo

Las distintas partes del globo reciben al Año Nuevo y lo celebran a su manera. Fuegos artificiales, reuniones y comida, todo vale para comenzar un nuevo calendario con ilusiones renovadas y logros por alcanzar.

Por
Llega el esperado 2026 y en distintas partes del mundo se celebra, cada una a su manera, el arribo del Año Nuevo. Fuegos artificiales, reuniones y comida, todo vale para festejar el comienzo de un nuevo calendario con ilusiones renovadas y logros por alcanzar.

Sídney homenajeó a las víctimas con una proyección sobre el puente durante los festejos de Año Nuevo.
Las celebraciones comienzan en los países insulares del Pacífico como Kiribati, el primer lugar habitado en festejar debido a su huso horario UTC+14, seguido por las Islas Chatham de Nueva Zelanda, Samoa y Tonga, para dar paso a las famosas celebraciones con fuegos artificiales y eventos masivos en Sídney (Australia) y luego Asia, hasta culminar en lugares como Samoa Americana y las islas Baker, que son los últimos en despedir a 2025.

Kiribati, los primeros en recibir 2026

Kiritimati, una isla de coral en el Pacífico, el primer lugar del mundo en recibir cada Año Nuevo.

Kiribati está conformado por 33 atolones e islas coralinas, entre ellas Kiritimati, también conocida como Isla de Navidad, considerada la isla coralina más grande del mundo y parte del archipiélago de las Islas de la Línea. Allí, la llegada de 2026 se produjo a las 7 de la mañana (hora argentina) del 31 de diciembre y se anticipa todos los demás países.

Ya es 2026 en Nueva Zelanda

La Isla de la Nube Blanca, como se la conoce en el idioma de los pueblos maoríes, festejó el Año Nuevo a las 8 hora argentina. Su mayor urbe, Auckland, con un millón y medio de habitantes, se convirtió en la primera gran ciudad del mundo en recibir a 2026.

Sídney y su tradicional festejo de Año Nuevo

La mayor ciudad australiana recibe al nuevo año con su habitual despliegue de fuegos artificiales en la bahía que baña sus costas, con su célebre Ópera recortando el horizonte mientras el cielo se ilumina de todos los colores.

