Turismo en Córdoba: la bodega de vino que tiene hostería con vistas a los viñedos El establecimiento ofrece una experiencia integral que incluye recorridos guiados, degustaciones, hospedaje con vistas abiertas al paisaje y etiquetas premiadas elaboradas a partir de un trabajo respetuoso con el entorno.







Este lugar cuenta con una biodiversidad que convierte al lugar en un espacio excelente para elaborar vinos sanos y muy frutados. Facebook

Bodega Noble San Javier combina producción vitivinícola orgánica con una hostería integrada que permite vivir una experiencia de enoturismo completa en el Valle de Traslasierra.

La finca fue elegida por su altura de 900 metros, suelos vírgenes y un entorno sin cultivos cercanos, condiciones ideales para obtener vinos frutados y de alta calidad.

En sus viñedos se cultivan Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon y Syrah bajo métodos orgánicos y biodinámicos, con vinos premiados a nivel internacional.

El establecimiento ofrece visitas guiadas, degustaciones con picada incluida y alojamiento con vistas a los viñedos. La provincia de Córdoba tiene en el Valle de Traslasierra un polo con propuestas vitivinícolas únicas que combinan tradición, naturaleza y hospitalidad. Entre estos establecimientos destacados, se encuentra "Bodega Noble San Javier", un lugar que ofrece mucho más que excelentes vinos, ya que incluye una hermosa hostería con vistas espectaculares a los viñedos, creando una experiencia integral para los visitantes que buscan conectar con la tierra.

La elección de este terruño no fue casualidad. En 2001, la familia Jascalevich seleccionó cuidadosamente San Javier por sus características particulares y privilegiadas: una altura óptima de 900 metros sobre el nivel del mar, suelos vírgenes y la ausencia de cultivos cercanos que pudieran interferir con el proceso. Esta biodiversidad intacta convierte al lugar en un espacio excelente para elaborar vinos sanos y muy frutados.

En las tres hectáreas de viñedos, se implementan métodos orgánicos y biodinámicos para el manejo del cultivo. La finca es concebida de manera integral, como un ser vivo donde conviven armónicamente plantas, animales, el monte natural y un equipo humano comprometido. Se cultivan y cosechan cepas de Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot, logrando vinos que obtuvieron medallas de oro y plata en numerosos concursos internacionales, consolidando la calidad y prestigio de esta bodega cordobesa.

Bodega San Javier Bodega Noble San Javier Dónde queda Bodega Noble San Javier Esta emblemática bodega se encuentra ubicada en San Javier, en pleno corazón del Valle de Traslasierra, provincia de Córdoba. Su ubicación estratégica a 900 metros sobre el nivel del mar, rodeada de suelos vírgenes y sin cultivos aledaños, garantiza condiciones óptimas para la producción vitivinícola.

El establecimiento cuenta con una hostería integrada que ofrece increíbles vistas panorámicas a los viñedos, permitiendo a los visitantes disfrutar de una experiencia completa de enoturismo en medio de un paisaje natural privilegiado.

Qué puedo pedir en Bodega Noble San Javier La propuesta de "Bodega Noble San Javier" es un homenaje a la vitivinicultura orgánica y biodinámica. Aquí, los visitantes pueden deleitarse con una variedad de experiencias y productos emblemáticos, como: Noble de San Javier Merlot : el vino destacado de la bodega, elaborado con métodos orgánicos.

: el vino destacado de la bodega, elaborado con métodos orgánicos. Malbec : varietal que obtuvo medallas de oro y plata en concursos internacionales.

: varietal que obtuvo medallas de oro y plata en concursos internacionales. Blends exclusivos : combinaciones premiadas en numerosas competencias enológicas internacionales.

: combinaciones premiadas en numerosas competencias enológicas internacionales. Cabernet Sauvignon y Syrah : cepas cultivadas en las tres hectáreas de viñedos con técnicas biodinámicas.

: cepas cultivadas en las tres hectáreas de viñedos con técnicas biodinámicas. Visitas guiadas sin cargo : recorridos por el viñedo donde se explica el proceso orgánico de cultivo.

: recorridos por el viñedo donde se explica el proceso orgánico de cultivo. Experiencia enológica completa : degustación de vinos acompañada de picada incluida.

Alojamiento en hostería: con vistas espectaculares a los viñedos para una experiencia inmersiva. 

Cómo llegar a Bodega Noble San Javier Gracias a su ubicación privilegiada al pie de las Sierras Grandes, llegar a esta bodega es muy fácil. Los turistas que parten desde la ciudad de Córdoba pueden acceder tomando la Ruta Provincial 34 (Camino de las Altas Cumbres), recorriendo un trayecto que ofrece vistas espectaculares hasta descender al Valle de Traslasierra y conectar con la Ruta Provincial 14 en dirección sur. Para quienes se inclinen por el transporte público, existen servicios de micros de media distancia que conectan la terminal de Córdoba con las localidades de Villa Dolores o San Javier, aunque se sugiere verificar frecuencias previamente.