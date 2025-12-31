El periodista publicó un video desde el hospital donde agradeció especialmente a los médicos que le salvaron la vida y relatar cómo se encuentra ahora. “Entro en paro a metros de llegar a la Trinidad. Yo había muerto en esos momentos, no tenía más signos vitales”, aseguró.

Tras sufrir dos paros cardíacos y ser operado , el periodista David Kavlin reapareció en redes sociales en vísperas de Año Nuevo para dejar un mensaje directo a sus seguidores de agradecimiento y concientización sobre cómo cuidarse. "Estoy vivo y con muchas ganas de vivir", señaló.

Si bien el comunicador había hablado horas después del duro episodio, ahora lo hizo dejando un video donde se lo ve desde el hospital , el Sanatorio Trinidad de San Isidro donde se encuentra estable, fuera de peligro . El episodio ocurrió el pasado sábado 27 de diciembre, mientras jugaba al pádel con su hijo, lo que derivó en su traslado de urgencia y terminó siendo intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades.

“ Fueron días complejos, difíciles, pero estoy vivo y con muchas ganas de vivir. Quiero agradecerle a mi familia, amigos, al club, y a cada uno de los engranajes hasta llegar al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, que permitieron que hoy pueda contarles esto”, comenzó el relato en la filmación que posteó en su cuenta de Instagram.

En esa línea reconoció que “fueron importantísimos desde ese sábado: dejar la paleta de pádel, desde mis hijos, que advirtieron lo que me pasaba, hasta socios y amigos que se pusieron a disposición para que cada segundo valiera mi vida, que hoy la tengo. Puedo respirar y seguir contándoles cada cosa que me pasa y todo lo que tengo para vivir ".

“Me realizaron un chequeo cardiovascular y yo sabía que me había infartado. Hacía una semana o más que había aprendido acerca de esto por lo que le pasó a Joaquín Levinton : el dolor en el pecho, en la espalda, la presión. Hay que darle importancia a esos síntomas. Eso fue lo que me dio la idea de que estaba infartado ”, señaló Kavlin.

Pero el momento más conmovedor de su relato fue cuando lo trasladaron del club hasta el Sanatorio: “Entro en paro a metros de llegar a la Trinidad. Yo había muerto en esos momentos, no tenía más signos vitales. Fue todo el equipo de urgencias, guardia, que me salvó. No me acuerdo de nada. Lo que les estoy contando es porque me fueron relatando y me despierto en una cama de hospital no entendiendo nada por más que yo sabía, pero tenía imágenes vagas de mi infancia, como que estaba en mi dormitorio de la infancia de los 10 años en Salta”.

Por otra parte, aprovechó el mal momento para enviar un mensaje de concientización sobre la importancia de los chequeos médicos: “Les quiero dejar un agradecimiento enorme y decirles que se cuiden, que se hagan chequeos, que sean felices, que vivan los días uno a uno. Les juro que no necesité esto para darme cuenta de que había que vivir así: vivo así hace mucho tiempo. Vivo en felicidad, porque la felicidad es una actitud. Vivir en felicidad es vivir en actitud de felicidad, y yo quiero, por muchos años más, estar vivo para ver a mis hijos crecer y seguir trabajando en lo que amo. Espérenme: van a ser unos días sin estar en pantalla, pero me voy a dedicar a los míos, a escribir y a relajar. Gracias enormes”.

“Estoy vivo por mi familia, por ustedes y, fundamentalmente, porque cuando me subí a la camilla le dije al médico: ‘Yo no me voy a morir’. Estoy vivo por Dios. Gracias”, finalizó.

Qué le pasó a David Kavlin

El periodista y conductor David Kavlin fue internado de urgencia en un hospital luego de que sufriera dos infartos, por lo que los médicos le colocaron un stent para prevenir que sus arterias se cierren nuevamente.

Kavlin sufrió el primero de los ataques cuando jugaba pádel en un club junto a su hijo y fue transportado inmediatamente en una ambulancia a una clínica de San Isidro. Durante el traslado, el periodista sufrió el segundo infarto, aunque lo pudieron estabilizar y para que luego sea intervenido quirúrgicamente en el centro médico.

Ahora el conductor de El Nueve se encuentra fuera de peligro, mientras que permanece acompañado por sus familiares.