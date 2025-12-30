Ubicado a 130 kilómetros de la capital, es uno de los mejores puntos de la provincia para disfrutar de un cielo nocturno nítido y estrellado.

En el noroeste cordobés, el concepto de tranquilidad adquiere un significado nuevo en Characato , un pequeño paraje que cuenta con una población estable de apenas 20 habitantes . Ubicado en la localidad del Valle de Punilla , el destino ofrece rincones naturales de paz , siendo un espacio de desconexión difícil de encontrar en los tiempos modernos.

Chara Cato en lengua de comechingones significa “Tierra de Agua” y hace referencia al serpenteante cauce que atraviesa el corazón de este lugar. Emplazado a 1.490 metros sobre el nivel del mar , el pueblo fue fundado en 1949 como zona de descanso .

Este destino es sinónimo de introspección y turismo de naturaleza pura . Declarado como "Paraje Natural y Cultural", atrae a quienes buscan la máxima austeridad y el contacto con un ambiente limpio, libre de la contaminación sonora y lumínica presente en las grandes ciudades. Desde allí, el cielo nocturno regala una de las visiones de estrellas más nítidas de toda la provincia.

Se encuentra en el Valle de Punilla , pero alejado del circuito comercial masivo. Está ubicado a unos 130 km de Córdoba Capital y a unos 35 km de la localidad de La Falda. El acceso se realiza por caminos de ripio que se internan en la montaña, lo que preserva su carácter de "tesoro escondido" al pie de las Sierras Grandes .

El sitio más visitado es conocido como “Meseta del Palmar” , donde los visitantes pueden observar el vuelo de una comunidad de cóndores andinos , especie en peligro de extinción en toda América del Sur. Es un refugio natural para avistar aves y conectar con la naturaleza .

Para quienes disfrutan de hacer trekking, en este lugar se puede realizar el ascenso al Cerro Characato; una caminata de dificultad media que ofrece una de las vistas más espectaculares de la Pampa de Olaen y el cordón de las Sierras Grandes.

Allí también se encuentra la Capilla de Nuestra Señora del Rosario del Milagro de Characato que guarda una imagen de la Virgen del Rosario. Se alza como un rincón de fe y silencio absoluto enclavado en la montaña, muy visitado por quienes buscan momentos de meditación.

Chacarato (3) La cascada de Las Bandurrias en Córdoba. Córdoba Turismo

Otro atractivo natural es la cascada que enamora a los visitantes; es un salto de 15 metros que se precipita a una olla perfecta para refrescarse durante el verano. En los alrededores de la localidad se encuentran las minas de Oro Grueso; abiertas por los jesuitas en el siglo XVII. Es un lugar que puede ser visitado con ayuda de un guía.

Su encanto se mantiene durante la noche. Al no tener contaminación lumínica, es uno de los mejores puntos de Córdoba para realizar astroturismo o simplemente descansar bajo un cielo nocturno estrellado.

Cómo llegar a Characato

En auto desde Córdoba, se debe tomar la Ruta Nacional 38 hasta la localidad de La Falda o Valle Hermoso. Desde allí, hay que hacer una desviación hacia la Pampa de Olaen por un camino de ripio consolidado de unos 35 km que conduce directamente al paraje.

Desde CABA, primero hay que tomar la Ruta Nacional 9 hasta Córdoba, o el camino que parte desde la Ruta Nacional 8, y luego realizar el mismo recorrido.