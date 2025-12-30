30 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: el pueblito con pocas familias viviendo que ofrece naturaleza y aire puro

Ubicado a 130 kilómetros de la capital, es uno de los mejores puntos de la provincia para disfrutar de un cielo nocturno nítido y estrellado.

Por
Turismo de naturaleza en Characato

Turismo de naturaleza en Characato, Córdoba. 

Córdoba Turismo
  • Es un paraje de 20 habitantes a 1.490 metros de altura, ideal para una desconexión total.
  • Chacarato se ubica en el Valle de Punilla, a 130 kilómetros de Córdoba Capital y 35 km de La Falda por ripio.
  • Ofrece atractivos como el ascenso al Cerro Characato y las antiguas minas jesuíticas de Oro Grueso.
  • En la "Meseta del Palmar" es posible observar el vuelo de cóndores andinos en su hábitat.

En el noroeste cordobés, el concepto de tranquilidad adquiere un significado nuevo en Characato, un pequeño paraje que cuenta con una población estable de apenas 20 habitantes. Ubicado en la localidad del Valle de Punilla, el destino ofrece rincones naturales de paz, siendo un espacio de desconexión difícil de encontrar en los tiempos modernos.

La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: el pueblito para disfrutar de actividades al aire libre

Chara Cato en lengua de comechingones significa “Tierra de Agua” y hace referencia al serpenteante cauce que atraviesa el corazón de este lugar. Emplazado a 1.490 metros sobre el nivel del mar, el pueblo fue fundado en 1949 como zona de descanso.

Este destino es sinónimo de introspección y turismo de naturaleza pura. Declarado como "Paraje Natural y Cultural", atrae a quienes buscan la máxima austeridad y el contacto con un ambiente limpio, libre de la contaminación sonora y lumínica presente en las grandes ciudades. Desde allí, el cielo nocturno regala una de las visiones de estrellas más nítidas de toda la provincia.

Dónde queda Characato

Se encuentra en el Valle de Punilla, pero alejado del circuito comercial masivo. Está ubicado a unos 130 km de Córdoba Capital y a unos 35 km de la localidad de La Falda. El acceso se realiza por caminos de ripio que se internan en la montaña, lo que preserva su carácter de "tesoro escondido" al pie de las Sierras Grandes.

Para quienes disfrutan de hacer trekking, en este lugar se puede realizar el ascenso al Cerro Characato; una caminata de dificultad media que ofrece una de las vistas más espectaculares de la Pampa de Olaen y el cordón de las Sierras Grandes.

Allí también se encuentra la Capilla de Nuestra Señora del Rosario del Milagro de Characato que guarda una imagen de la Virgen del Rosario. Se alza como un rincón de fe y silencio absoluto enclavado en la montaña, muy visitado por quienes buscan momentos de meditación.

Chacarato (3)
La cascada de Las Bandurrias en Córdoba.

La cascada de Las Bandurrias en Córdoba.

Otro atractivo natural es la cascada que enamora a los visitantes; es un salto de 15 metros que se precipita a una olla perfecta para refrescarse durante el verano. En los alrededores de la localidad se encuentran las minas de Oro Grueso; abiertas por los jesuitas en el siglo XVII. Es un lugar que puede ser visitado con ayuda de un guía.

Su encanto se mantiene durante la noche. Al no tener contaminación lumínica, es uno de los mejores puntos de Córdoba para realizar astroturismo o simplemente descansar bajo un cielo nocturno estrellado.

Cómo llegar a Characato

En auto desde Córdoba, se debe tomar la Ruta Nacional 38 hasta la localidad de La Falda o Valle Hermoso. Desde allí, hay que hacer una desviación hacia la Pampa de Olaen por un camino de ripio consolidado de unos 35 km que conduce directamente al paraje.

Desde CABA, primero hay que tomar la Ruta Nacional 9 hasta Córdoba, o el camino que parte desde la Ruta Nacional 8, y luego realizar el mismo recorrido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La región mostró señales de transformación que se mantuvieron en el tiempo.

Apuesta diferente para el 2026: por qué Rocha es un destino de Uruguay recomendado para toda la familia

Es un oasis serrano en el departamento Curz del Eje, en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el pueblito pintoresco que sale de lo común y es muy distinto

play

Éxodo masivo por Año Nuevo: miles de personas arrancan sus vacaciones

La Cruz es un destino turístico para vacacionar en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el pueblito que reúne mucha historia y tiene paisajes hermosos

 Cafés, puestos de comidas típicas y propuestas internacionales conviven hoy con los comercios históricos,

Cuál es la historia del Mercado de San Telmo y como fue cambiando a lo largo de los años

Estos destinos son los más destacados de Uruguay.

Cuáles son los balnearios que más se destacan para visitar Uruguay en 2026

Rating Cero

Se termina Stranger Things.
play

Salió el tráiler final de Stranger Things: a qué hora se estrena el último capítulo

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis. 
play

De qué se trata Ready Player One, la película de Spielberg que llegó a Netflix y es de lo más visto

Sobreviviendo el camino a casa no es la primera película en tener a Chinook el malamute de Alaska como protagonista, pues en 2013 se estreó un filme titulado Against the Wild.
play

Cuál es la trama de Sobreviviendo el camino a casa, la emocionante película de Netflix con aventuras para toda la familia

Ahora llegó a la gran N roja, un estreno increíble de este año de Reino Unido, se trata de Adiós, June, la película que sorprende este sitio web y es tendencia. 
play

Cuál es la trama de Adiós, June, la película que llegó a Netflix y es dirigida por Kate Winslet

El nuevo look de Magui Bravi que sorprendió en su última aparición pública.

La impresionante transformación de Magui Bravi: irreconocible con su nuevo look

últimas noticias

El mercado de pases ya muestra un movimiento intenso.

Los futbolistas que quedan libres en Argentina: no tienen club para 2026

Hace 16 minutos
Romina Gaetani denunció a Luis Cavanag por presunto violencia de género

Romina Gaetani fue dada de alta tras ser hospitalizada por un episodio de violencia de género: cómo sigue la causa

Hace 24 minutos
La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: el pueblito para disfrutar de actividades al aire libre

Hace 27 minutos
El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

Hace 41 minutos
Manuel Alberto Norry, tenía un vínculo con Janet Palomino

Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Lomas del Mirador: quién es el agresor

Hace 41 minutos