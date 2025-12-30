Organizaciones rechazaron el cierre de ANDIS y criticaron al Gobierno: "Quieren sacarse de encima a las personas con discapacidad"

Tras el anuncio de Manuel Adorni, diferentes entidades cuestionaron la medida y cuestionaron las políticas de la administración de La Libertad Avanza. "Nos quieren eliminar o sacar del medio. Es devastador", advirtieron.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , confirmó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el pase de sus funciones a la órbita del Ministerio de Salud. Tras el anuncio, las asociaciones que promueven los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad volvieron a cuestionar al Gobierno y advirtieron que no hay políticas apuntadas a mejorar la calidad de vida de ese grupo poblacional.

En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni argumentó el cierre de la Andis y cuestionó su funcionamiento: "Fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumulaba toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente". Además, marcó que la medida "no implica que se corte absolutamente ninguna prestación".

En este marco, el coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero , subrayó en diálogo con C5N que la administración libertaria no implementó iniciativas orientadas al sector: "El cierre no es una novedad, lo estábamos esperando después de hablar con gente del área. Lo que dijo Adorni habla de gente que no tiene idea de la temática ni le interesa. Desde que son Gobierno, no hubo ninguna política a favor del tema. Ensuciaron la imagen de las personas con discapacidad".

También cuestionó que la tarea de la Andis sea absorbida por el Ministerio de Salud. "La mirada de ellos es totalmente sanitaria, cuando el tema de la discapacidad implica lo laboral, lo educativo, el transporte y muchas otras cosas. Los organismos internacionales plantean que debe haber un organismo que se preocupe de la integridad de la vida de las personas con discapacidad y la inclusión en todos los ámbitos", aseveró.

En tanto, criticó la explicación del Gobierno: "Dijeron que dan de baja la Andis porque no hay ninguna transparencia. Con ese criterio, cada vez que hay un problema en un organismo del Estado, habría que darlo de baja. Es un planteo absolutamente absurdo. A lo sumo, hay que mejorar las cosas pero no plantear que porque tenía autonomía, eso llevó a que se descubrieran cosas que no estaban bien hechas. Buscan plantear eso para decir que hay que achicar las cosas. Es una excusa".

Asimismo, se refirió a la posibilidad de judicializar la medida, aunque aclaró que primero debe analizarse legalmente: "Habría que ver si plantándose desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que el tema esté en un organismo de la mayor jerarquía posible, se puede hacer algún planteo. Lo tendrían que ver los abogados y especialistas".

"La sensación es que quieren sacarse de encima a las personas con discapacidad"

Por su parte, la integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) y madre de un niño de 12 años con síndrome de Down, Gabriela Vidal, enfatizó que la disposición del Gobierno implica un retroceso. "Reducir esto al área solamente de salud retrocede muchas décadas de lucha de los colectivos de las personas y de las familias con discapacidad a un modelo que ya quedó obsoleto, que es el modelo médico rehabilitador. Esto es muy preocupante", advirtió en diálogo con C5N.

En tal sentido, expuso que la intención de la administración de La Libertad Avanza es librarse de los sectores con discapacidad: "La sensación es que quieren sacarse de encima a las personas con discapacidad, las sienten como un estorbo y un gasto para el Estado. Nos quieren eliminar o sacar del medio. Es devastador. Nos meten a todos en una bolsa de que todos somos corruptos".

También Vidal cuestionó el momento del anuncio y la falta de claridad. "Tampoco fue cuidadoso el modo de comunicarlo, ya que fue a un día de finalizar el año cuando muchos están de vacaciones o pensando en Año Nuevo. Fue desprolijo en ese sentido. No entendemos, por ejemplo, a dónde irá el mínimo presupuesto destinado al Andis. Hay muchas cuestiones que no quedaron claras", expresó.