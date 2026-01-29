29 de enero de 2026 Inicio
Vacaciones en Córdoba 2026: los 3 mejores ríos para decirle chau al calor

Estas opciones se caracterizan por sus extensas playas, aguas cristalinas y el acceso a los servicios para el turismo.

Córdoba tiene 3 ríos que este verano no te podés perder para decirle chau al calor.

Córdoba tiene 3 ríos que este verano no te podés perder para decirle chau al calor.

  • En Córdoba hay tres ríos que se destacan por sus aguas claras y el servicio que ofrecen a los turistas.
  • Uno es el Río Quillinzo, en el Valle de Calamuchita, con aguas claras, playas de arena y sectores de ollas profundas.
  • Otro es Río de Los Sauces, ubicado al sur de Calamuchita y nacido en las Sierras de Comechingones.
  • Y finalmente el Río San Antonio, en el Valle de Punilla, uno de los cursos de agua más emblemáticos de la provincia de Córdoba y un clásico del turismo serrano.

Con la mirada puesta en el verano 2026, Córdoba refuerza su propuesta turística en los principales corredores de la provincia, con especial protagonismo de los balnearios y ríos serranos. En este contexto, tanto el Gobierno provincial como los municipios trabajan en la optimización de los operativos de tránsito, seguridad y prevención en rutas y zonas de mayor concentración de visitantes.

Turismo en la Costa Atlántica en el verano 2026. 
Entre los destinos que se perfilan como los más elegidos se destacan el río Quillinzo, el río San Antonio y el río de los Sauces, tres opciones que se caracterizan por sus extensas playas, aguas cristalinas y la mejora en los accesos y servicios para el turismo.

La preferencia por estos cursos de agua está vinculada a su localización estratégica en los valles de Calamuchita, Punilla y el sur de Calamuchita, al auge del turismo de naturaleza y a las obras de infraestructura que facilitan la llegada y el desplazamiento de visitantes, con especial impacto de la autovía 5 y la puesta en valor de rutas provinciales clave.

Río de los Sauces

Río Quillinzo

Ubicado en el Valle de Calamuchita, el río Quillinzo es uno de los cursos de agua más apreciados del sur cordobés por su entorno natural y su tranquilidad. Nacido en las sierras y rodeado de monte nativo, este río se caracteriza por sus aguas claras, playas de arena y sectores de ollas profundas, ideales para disfrutar durante el verano en un ambiente sereno y poco intervenido.

El río Quillinzo invita a pasar el día al aire libre, nadar, descansar a la sombra de los árboles y recorrer sus orillas a pie. Sus distintos balnearios naturales ofrecen espacios para familias y grupos de amigos, mientras que el entorno es propicio para caminatas, fotografía y contacto directo con la naturaleza.

Río de los Sauces

En el sur del Valle de Calamuchita, el río de los Sauces es uno de los cursos de agua más destacados de la región por la pureza de sus aguas y su entorno natural cuidado. Nacido en las Sierras de Comechingones, este río se caracteriza por sus playas de arena, sectores de aguas tranquilas y profundas ollas, rodeadas de vegetación serrana y árboles que brindan sombra natural.

El río de los Sauces es ideal para nadar, refrescarse y pasar el día en contacto con la naturaleza. Sus balnearios y accesos naturales invitan al descanso, a caminatas por la costa y a disfrutar del paisaje, mientras que el entorno tranquilo lo convierte en una opción muy elegida durante el verano.

Con su combinación de agua cristalina y paisaje serrano, este rincón de Córdoba se presenta como un destino perfecto para quienes buscan disfrutar del río en un ambiente relajado y natural.

Río San Antonio

Ubicado en el Valle de Punilla, el río San Antonio es uno de los cursos de agua más emblemáticos de la provincia de Córdoba y un clásico del turismo serrano. Nacido de la confluencia de los ríos Yuspe y Cosquín, atraviesa localidades como Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, Icho Cruz y Mayu Sumaj, ofreciendo un entorno natural accesible y muy elegido durante la temporada de verano.

El río San Antonio se destaca por sus balnearios naturales, playas de arena y sectores de aguas mansas ideales para nadar y refrescarse. A lo largo de su recorrido, invita a disfrutar de caminatas por la costa, jornadas al aire libre en familia y actividades recreativas, con espacios arbolados que brindan sombra y vistas serranas. Su combinación de naturaleza, servicios y fácil acceso lo convierte en una opción ideal para quienes buscan disfrutar del río en el corazón de Córdoba.

