Shirley Raines tenía 58 años y era reconocida en redes sociales por repartir comida y productos de higiene personal a personas sin hogar.

La activista y estrella de TikTok, Shirley Raines, falleció de forma repentina a los 58 años . La influencer era reconocida por fundar la organización Beauty 2 The Streetz , ayudar a personas sin hogar, repartir comida y productos de higiene personal.

La triste noticia fue confirmada por el medio TMZ, quienes informaron que la mujer fue encontrada en su casa de Nevada inconsciente junto a su cama. Su hermana gemela Sheila aseguró que "estaba sana y no tomaba ningún medicamento".

Además, su hermana aclaró que " toda la familia está en shock ... están esperando los resultados de la autopsia, pero ella dice que no se sospecha nada ilícito".

En la cuenta oficial de Instagram de Shirley Raines, conocida como @ beauty2thestreetz que cuenta con 1.1 millones de seguidores confirmaron la noticia con un posteo: "C on profundo pesar y gran pesar, Beauty 2 The Streetz anuncia el fallecimiento de nuestra querida directora ejecutiva y fundadora, Shirley Raines, conocida cariñosamente por muchos como la Sra. Shirley".

La organización que fundó Shirley trabaja en el área de Los Ángeles, ayudando a personas sin hogar, ni recursos. En varios de los videos se la puede ver a ella entregar comida o preparar viandas.

"La Sra. Shirley dedicó su vida a servir a los demás y tuvo un impacto inconmensurable en las comunidades sin hogar de Los Ángeles y Nevada. A través de su incansable defensa, profunda compasión y compromiso inquebrantable, utilizó su poderosa plataforma mediática para amplificar las voces de los necesitados y brindar dignidad, recursos y esperanza a algunas de las poblaciones más desatendidas", continuó el comunicado.

En esa línea añadieron que "esta pérdida es devastadora para todo el equipo de Beauty 2 The Streetz, las comunidades a las que servimos y las innumerables personas cuyas vidas cambiaron para siempre gracias al amor, la generosidad y el servicio desinteresado de la Sra. Shirley".