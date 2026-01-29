Sydney Sweeney lanzó su marca de lencería con una sesión de fotos viral La actriz presentó SYRN a sus seguidores en redes sociales y describió a las prendas de su marca como “seductora, romántica, juguetona y cómoda". + Seguir en







La artista apuesta fuerte a la industria textil. Redes sociales

La actriz Sydney Sweeney publicó en sus redes sociales las imágenes promocionando su nueva marca de lencería llamada SYRN que ya están a la venta en su página web, la cual se divide en dos secciones, pero para acceder a ver los diseños, hay que registrarse.

Sydney Sweeney Redes sociales En su cuenta de Instagram publico distintos adelantos y escribió: “El secreto se ha revelado. Esta lencería es para ti, sin lugar a dudas. Llega el 28 de febrero”. Finalmente, la fecha de estreno escribió: “Regístrate ahora para el acceso anticipado”.

Sydney Sweeney Redes sociales Lo cierto es que la página web está dividida en distintas partes y te ofrece la posibilidad de convertirse en “seductora”, en “romántica” o “juguetona”. Los diseños son de encaje y algunos son enterizos, mientras que la mayoría están divididos en dos piezas.

Sydney Sweeney Redes sociales Uno de los diseños incluye una capa negra para poder combinar. Mientras que la versión romántica tiene lo mismo, pero en blanco. Sin embargo, ninguno de ellos muestra los precios en su web.

Sydney Sweeney Redes sociales