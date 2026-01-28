Mucho verde: el pueblito cerca de Buenos Aires que puede convertirse en la escapada de tu vida Se encuentra a menos de 100 kilómetros de CABA, ideal para escapadas de un día o fin de semana para disfrutar de una tarde al aire libre. Por + Seguir en







Un pueblo con menos de 200 habitantes cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Solís es un tranquilo pueblo de campo ubicado cerca de San Antonio de Areco.

Se encuentra a menos de 100 kilómetros de CABA, sobre la Ruta Nacional 8.

Destaca por su antigua estación de tren de 1894 y la Capilla Nuestra Señora de Lourdes.

La Estancia Don Pedro ofrece día de campo con parrilla, cabalgatas y granja. A pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen varios pueblos ideales para escaparse del ruido y la rutina. Estos destinos ofrecen entornos naturales tranquilos, como campos, ríos o bosques, donde se puede descansar y disfrutar del aire libre. Son la opción perfecta para quienes buscan desconectar un fin de semana sin tener que viajar grandes distancias.

Cerca de San Antonio de Areco, se encuentra Solís; es un gran destino para visitar durante la temporada de verano donde te recibe el silencio del campo. El lugar parece detenido en el tiempo, con su estación de tren abandonada y construcciones de otra época, ofreciendo el mejor escenario para un momento de descanso.

Dónde queda Solís estación Solis Solís goza de una ubicación estratégica que permite una escapada rápida de fin de semana o incluso de un solo día desde la Ciudad de Buenos Aires, al estar a no más de 100 km de distancia. Este pueblo se ubica al costado de la Ruta 8, camino a San Antonio de Areco. Está a 19 km del centro de dicha localidad.

Qué puedo hacer en Solís La estancia Don Pedro, ubicada en el km 94 de la Ruta 8, es el punto destacado para pasar el día en Solís. El lugar ofrece gastronomía de alto nivel con parrilla y minutas; hay una granja de animales, lago artificial y espacio para realizar actividades deportivas o cabalgatas.

Solis Para los que disfruten de un breve y tranquilo paseo por la historia del lugar, pueden recorrer la pequeña localidad para ver la antigua estación de ferrocarril, inaugurada en 1894 sobre tierras de la estancia "La Argentina" del ex presidente Julio Argentino Roca, o la Capilla Nuestra Señora de Lourdes.