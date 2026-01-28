28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Mucho verde: el pueblito cerca de Buenos Aires que puede convertirse en la escapada de tu vida

Se encuentra a menos de 100 kilómetros de CABA, ideal para escapadas de un día o fin de semana para disfrutar de una tarde al aire libre.

Por
Un pueblo con menos de 200 habitantes cerca de la Ciudad de Buenos Aires. 

Un pueblo con menos de 200 habitantes cerca de la Ciudad de Buenos Aires. 

  • Solís es un tranquilo pueblo de campo ubicado cerca de San Antonio de Areco.
  • Se encuentra a menos de 100 kilómetros de CABA, sobre la Ruta Nacional 8.
  • Destaca por su antigua estación de tren de 1894 y la Capilla Nuestra Señora de Lourdes.
  • La Estancia Don Pedro ofrece día de campo con parrilla, cabalgatas y granja.

A pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen varios pueblos ideales para escaparse del ruido y la rutina. Estos destinos ofrecen entornos naturales tranquilos, como campos, ríos o bosques, donde se puede descansar y disfrutar del aire libre. Son la opción perfecta para quienes buscan desconectar un fin de semana sin tener que viajar grandes distancias.

La carta de Don Zoilo ofrece de todo, pero la carne siempre es la protagonista absoluta.
Te puede interesar:

El bodegón barato de Buenos Aires donde vas a comer un asado de otro planeta

Cerca de San Antonio de Areco, se encuentra Solís; es un gran destino para visitar durante la temporada de verano donde te recibe el silencio del campo. El lugar parece detenido en el tiempo, con su estación de tren abandonada y construcciones de otra época, ofreciendo el mejor escenario para un momento de descanso.

Dónde queda Solís

estación Solis

Solís goza de una ubicación estratégica que permite una escapada rápida de fin de semana o incluso de un solo día desde la Ciudad de Buenos Aires, al estar a no más de 100 km de distancia. Este pueblo se ubica al costado de la Ruta 8, camino a San Antonio de Areco. Está a 19 km del centro de dicha localidad.

Qué puedo hacer en Solís

La estancia Don Pedro, ubicada en el km 94 de la Ruta 8, es el punto destacado para pasar el día en Solís. El lugar ofrece gastronomía de alto nivel con parrilla y minutas; hay una granja de animales, lago artificial y espacio para realizar actividades deportivas o cabalgatas.

Solis

Para los que disfruten de un breve y tranquilo paseo por la historia del lugar, pueden recorrer la pequeña localidad para ver la antigua estación de ferrocarril, inaugurada en 1894 sobre tierras de la estancia "La Argentina" del ex presidente Julio Argentino Roca, o la Capilla Nuestra Señora de Lourdes.

También se recomienda disfrutar de la plaza triangular del pueblo, que cuenta con juegos infantiles cuidados y mesas para picnic. En Solís, la propuesta es conocer los sabores locales de campo y descansar de la naturaleza en tranquilidad.

Cómo llegar a Solís

Quienes salen en auto desde CABA deberán tomar la Ruta Nacional 9 (Autopista Buenos Aires - Rosario) hasta la ciudad de Zárate. Desde allí, corresponde continuar por la Ruta Nacional 193 y tomar el desvío hacia Solís. El viaje dura cerca de 1 hora y 15 minutos teniendo en cuenta que haya un tránsito fluido. También se puede llegar directo a través de la Ruta Nacional 8.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este bodegón porteño ofrece variedad de milanesa y tamaños. 

El bodegón de Buenos Aires donde vas a comer la mejor milanesa de tu vida

Tapalqué, el refugio termal a pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La escapada a unas pocas horas de Buenos Aires para descansar en un complejo termal soñado

Chascomús se destaca como un destino accesible para una escapada sin auto desde Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene todo lo que necesitás: podés ir sin auto

Es un restaurante emblemático en Almagro. 

Tiene calificación alta, está en Buenos Aires y es un tremendo bodegón con milanesas, pastas y carnes

Es un destino tranquilo en la costa bonaerense. 

La escapada de Buenos Aires para disfrutar de la playa, ferias de artesanos y eventos musicales

Un bodegón con milanesas gigantes para compartir. 

El bodegón de Buenos Aires que hace una milanesa con queso, panceta y huevo frito

Rating Cero

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

Lourdes Fernández sufrió violencia de género por parte de Leandro García Gómez, quien irá a juicio. 

Revés judicial para la ex pareja de Lowrdez de Bandana: irá a juicio oral por violencia y secuestro

Ahora llegó a la gran N roja, una producción cinematográfica de Reino Unido de 2015, se trata de 007: Spectre, un film de acción, aventuras y thriller que te mantendrá atrapado de principio a fin. 
play

De qué se trata 007: Spectre, la película del espía que desde que llegó a Netflix es tendencia

Fátima Florez compartió escenario con Javier Milei en la noche marplatense.

Fátima Florez le reveló a Moria qué le dijo Javier Milei en medio de su espectáculo

En ese contexto, Raimi señaló que no sería correcto intentar revivir su enfoque del personaje ahora que la franquicia está centrada en otro intérprete y otra visión creativa. 

El director Sam Raimi confirmó que no habrá Spiderman 4 con Tobey Maguire y respaldó a Marvel con la elección de Tom Holland

No se metan las mujeres que no juegan al fútbol, fue el comentario que había dicho Horacio Pagani

Horacio Pagani pidió perdón tras el polémico comentario en el debut de Morena Beltrán como comentarista

últimas noticias

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

Hace 18 minutos
Lourdes Fernández sufrió violencia de género por parte de Leandro García Gómez, quien irá a juicio. 

Revés judicial para la ex pareja de Lowrdez de Bandana: irá a juicio oral por violencia y secuestro

Hace 26 minutos
play

Incendios en Chubut: se activó un nuevo foco y el fuego ya arrasó más de 40 mil hectáreas

Hace 35 minutos
Protestas en Irán.

Irán advirtió que "se defenderá como nunca antes" si lo ataca Estados Unidos

Hace 49 minutos

Así fue el impactante choque en el que murieron 7 hinchas que habían ido a la cancha

Hace 55 minutos