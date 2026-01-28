28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Este pasaje de Buenos Aires te traslada a otra época y está ubicado en una zona céntrica: de cuál se trata

Es una parada obligada para quienes disfrutan recorrer Buenos Aires con otros ojos y se dejan sorprender por detalles.

Por
Los sitios de Turismo en CABA que no te podés perder

Los sitios de Turismo en CABA que no te podés perder

  • El Pasaje General Paz es un pasaje peatonal privado en Colegiales, construido en 1925 por el ingeniero Pedro A. Vinent.
  • Tiene un estilo ecléctico, con puentes, balcones y arcos que conectan dos cuerpos de edificio y le dan una fisonomía muy particular.
  • El complejo cuenta con 57 departamentos y un patio central que recuerda, por sus detalles, a un patio andaluz. Está decorado con macetas, plantas ornamentales, mayólicas y bancos.
  • En los años 60 fue escenario de una historia insólita: un hombre con problemas psiquiátricos se instaló allí creyendo que podía convertir metales en oro y provocó un pequeño incendio.

En pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires existe un rincón que parece detenido en el tiempo y que sorprende incluso a quienes caminan todos los días por la zona sin notarlo. Se trata de un pasaje que, con su arquitectura, su trazado y su atmósfera particular, invita a imaginar cómo era la vida porteña en otras épocas. En este caso, su estilo y su historia lo convirtieron en uno de esos lugares que suelen llamar la atención de fotógrafos y curiosos de Turismo porteño.

En Salta hay un hermoso pueblo ideal para conocer en este verano 2026.
Te puede interesar:

Ni Cafayate ni Cachi: el pueblo de Salta que tenés que visitar en febrero 2026

Este tipo de espacios urbanos funcionan como pequeñas cápsulas históricas dentro de la ciudad moderna. Entre edificios, oficinas y avenidas ruidosas, estos pasajes ofrecen una pausa visual y cultural que conecta con el pasado. Así, a pesar de estar ubicado en un área céntrica y muy transitada, logra conservar un aire íntimo y casi secreto.

Como es el Pasaje General Paz y por qué es ideal para visitar en Buenos Aires

-Pasaje General Paz en Colegiales - Turismo

El Pasaje General Paz se encuentra en el barrio porteño de Colegiales y es una calle peatonal privada que atraviesa un conjunto habitacional compuesto por dos bloques, con accesos por Ciudad de la Paz 561 y Zapata 552.

El proyecto fue ideado en 1925 por el ingeniero Pedro A. Vinent, quien además fue su dueño, y la obra estuvo a cargo de la empresa Gustavo Taddía. El edificio tiene cuatro pisos, terraza y un estilo ecléctico muy particular: sobre el pasaje, en el segundo y tercer nivel, se extienden pequeños puentes que se ensanchan en forma de balcones y conectan ambos cuerpos, formando arcos sinuosos que le dan una identidad visual única.

En total, el complejo alberga 57 departamentos construidos sobre un terreno de 25 metros de frente. Más que un pasaje tradicional, el espacio se asemeja a un gran patio central, con canteros simples en el medio, pilares revestidos con mayólicas y algunos bancos adosados a las paredes, detalles que le aportan un aire lejano y andaluz. A esto se suman macetas con plantas ornamentales tanto en el centro como en los edificios laterales, además de otras que cuelgan desde los balcones y refuerzan su atmósfera pintoresca.

El lugar también guarda una historia tan curiosa como inquietante. En la década de 1960, uno de los departamentos fue ocupado por un hombre excéntrico, conocido por los vecinos como Schmidt, que decía ser científico. Durante los primeros días se lo vio entrar con cajas pesadas y un guardapolvo blanco, pero pronto comenzó a recluirse y a generar preocupación por los ruidos y olores extraños que salían de su vivienda. Hasta que un día, del departamento empezó a salir una humareda blanca y espesa: Schmidt, fuera de sí, aseguró haber logrado su objetivo, aunque pidió que lo dejaran solo. Finalmente intervino la policía y se supo la verdad: el hombre se había escapado del Hospital Borda, había dejado su medicación y, en medio de un brote psicótico, creía que podía convertir metales en oro. Su intento de “alquimia” terminó en un pequeño incendio y con él de regreso a una institución psiquiátrica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El café de especialidad acompaña las vacaciones 2026 en la Costa Atlántica.

Turismo en la Costa Atlántica: las mejores 2 cafeterías para visitar en el verano 2026

Un pueblo con menos de 200 habitantes cerca de la Ciudad de Buenos Aires. 

Mucho verde: el pueblito cerca de Buenos Aires que puede convertirse en la escapada de tu vida

Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

El silencio y la identidad productiva definen su encanto. 

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

Esta localidad se destaca por sus amplias playas.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Salta es uno de los destinos favoritos para los argentinos.

Salta consolida su temporada de verano con festivales, cultura y gastronomía

Rating Cero

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

Lourdes Fernández sufrió violencia de género por parte de Leandro García Gómez, quien irá a juicio. 

Revés judicial para la ex pareja de Lowrdez de Bandana: irá a juicio oral por violencia y secuestro

Ahora llegó a la gran N roja, una producción cinematográfica de Reino Unido de 2015, se trata de 007: Spectre, un film de acción, aventuras y thriller que te mantendrá atrapado de principio a fin. 
play

De qué se trata 007: Spectre, la película del espía que desde que llegó a Netflix es tendencia

Fátima Florez compartió escenario con Javier Milei en la noche marplatense.

Fátima Florez le reveló a Moria qué le dijo Javier Milei en medio de su espectáculo

En ese contexto, Raimi señaló que no sería correcto intentar revivir su enfoque del personaje ahora que la franquicia está centrada en otro intérprete y otra visión creativa. 

El director Sam Raimi confirmó que no habrá Spiderman 4 con Tobey Maguire y respaldó a Marvel con la elección de Tom Holland

No se metan las mujeres que no juegan al fútbol, fue el comentario que había dicho Horacio Pagani

Horacio Pagani pidió perdón tras el polémico comentario en el debut de Morena Beltrán como comentarista

últimas noticias

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

Hace 14 minutos
Lourdes Fernández sufrió violencia de género por parte de Leandro García Gómez, quien irá a juicio. 

Revés judicial para la ex pareja de Lowrdez de Bandana: irá a juicio oral por violencia y secuestro

Hace 22 minutos
play

Incendios en Chubut: se activó un nuevo foco y el fuego ya arrasó más de 40 mil hectáreas

Hace 31 minutos
Protestas en Irán.

Irán advirtió que "se defenderá como nunca antes" si lo ataca Estados Unidos

Hace 45 minutos

Así fue el impactante choque en el que murieron 7 hinchas que habían ido a la cancha

Hace 51 minutos