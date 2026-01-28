Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

Esta pequeña localidad de la Quebrada de Humahuaca conquistó un importante reconocimiento gracias a su equilibrio entre tradición, cultura y desarrollo sustentable,

Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Maimará se coronó el año pasado en el programa "Best Tourism Villages" de la ONU Turismo al imponerse entre más de 270 candidatos de 65 países. La pequeña localidad ubicada en pleno corazón de la Quebrada de Humahuaca fue distinguida como el "Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025" en la ceremonia realizada en Huzhou, China.

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

El jurado valoró especialmente su entorno natural único, su firme compromiso con la preservación cultural y su modelo de turismo sustentable que integra tradiciones ancestrales con una economía local basada en agricultura, floricultura y vitivinicultura de altura.

Este destino jujeño del norte argentino, que forma parte del departamento de Tilcara y cuenta con poco más de 5.000 habitantes, se impuso gracias a su identidad cultural y su desarrollo que respeta el patrimonio natural. Recostado sobre la emblemática Paleta del Pintor, una formación geológica multicolor que constituye uno de los paisajes más espectaculares y fotografiados de la región, el pueblo mantiene su vida cotidiana en torno al río Grande y la Pachamama.

Sus campo s producen verduras, flores y vides , mientras conservan tradiciones que se celebran cada año en festividades como la fiesta de la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval, creando una experiencia única para los visitantes que buscan conectar con la auténtica cultura andina.

Además, la llegada del Tren Solar de la Quebrada transformó la economía local incrementando el flujo de turistas y motivando la apertura de nuevos alojamientos, hosterías y complejos de casas de alquiler. Los visitantes pueden recorrer plantaciones de flores con rosas, gladiolos y claveles que colorean el paisaje, visitar bodegas de altura donde se produce vino en condiciones extremas, participar en la Vendimia del Bayeh que mezcla vino, arte, música y gastronomía local, y degustar platos típicos como el picante de lengua, el locro, la humita y las empanadas jujeñas.

Maimara Provincia de Jujuy

Dónde queda Maimará

Maimará se encuentra ubicada en plena Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, formando parte del departamento de Tilcara. Este pequeño pueblo del norte argentino se sitúa a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a solo 8 kilómetros de Tilcara y a 19 kilómetros de Purmamarca, lo que le permite ser considerada parada ideal para quienes recorren este punto turístico.

La localidad está recostada sobre la Paleta del Pintor, una formación geológica multicolor que constituye uno de los paisajes más emblemáticos de la región, ubicada a 1.569 kilómetros de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Maimará

Las experiencias y atractivos disponibles en este pueblo jujeño son diversos:

Contemplar la Paleta del Pintor, impresionante formación geológica constituida por cerros multicolores sobre los cuales se recuesta el pueblo, correspondientes a los periodos terciarios y cuaternarios.

Disfrutar de los amaneceres y las tardes cuando el sol reaviva los colores de la Paleta con fuerza y encanto, creando uno de los paisajes más fotografiados del norte argentino.

Recorrer las plantaciones de flores con campos de rosas, gladiolos y claveles que colorean el paisaje durante la temporada de floración.

Visitar las bodegas de altura donde se produce vino en condiciones extremas, aprovechando las características únicas del terroir quebradeño.

Explorar los cultivos en San Pedrito para disfrutar de vistas de texturas, colores y diferentes plantaciones de vid.

Participar en la Vendimia del Bayeh, festival anual que da lugar al vino, arte, música y gastronomía local en una celebración de la cultura vitivinícola de altura.

Degustar la gastronomía típica jujeña con platos tradicionales como picante de lengua, locro, humita, estofado y empanadas jujeñas.

Saborear postres regionales como arroz con leche, mazamorra y empanadillas de cayote que forman parte de la tradición culinaria local.

Participar en la fiesta de la Pachamama, celebración ancestral que honra a la Madre Tierra y mantiene vivas las tradiciones andinas.

Vivir el Carnaval con sus coloridas celebraciones que reflejan la identidad cultural del pueblo y la región.

Celebrar el Día de Todos los Santos según costumbres locales que mezclan tradiciones católicas con creencias ancestrales.

Visitar la Posta de Hornillos, sitio histórico ubicado a 3 kilómetros de la entrada sur que fue cuartel general de vanguardia del Ejército de la Independencia, actualmente museo restaurado.

Conocer el Antigal de Hornillos, patrimonio arqueológico que guarda testimonios de presencia humana en la Quebrada desde hace 10 milenios.

Recorrer el Cementerio Nuestra Señora del Carmen, colorido y ubicado en lo alto de una loma para acercar la conexión con el Tata Inti, con arquitectura de bóvedas del siglo XX.

Visitar el Puente Natural, bella formación geológica ubicada a 3,5 kilómetros moldeada por agua y viento a lo largo de los años.

Conocer el Antigal Iruyto, lugar sagrado para los maimareños actuales y pueblos originarios que habitaban la zona en época prehispánica.

Visitar la Antigua Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de la época Colonial.

Explorar el Molino de Chicapa, antiguo establecimiento harinero de 1888 construido con material de la zona y piedras traídas de Iruya.

Viajar en el Tren Solar de la Quebrada, que ofrece recorrido panorámico a lo largo de los cerros de colores conectando Maimará con otros destinos.

Maimará Instagram

Cómo llegar a Maimará

Para acceder a Maimará desde San Salvador de Jujuy se deben recorrer 77 kilómetros por la Ruta Nacional 9 que atraviesa la Quebrada de Humahuaca, en un trayecto que permite apreciar los paisajes multicolores característicos de la región. El pueblo se encuentra a solo 8 kilómetros de Tilcara y a 19 kilómetros de Purmamarca, haciendo que sea fácil su inclusión en el recorrido tradicional de la Quebrada.

Los visitantes pueden acceder en auto particular, en micro con servicios regulares que conectan las principales localidades de la quebrada con tiempo de viaje de aproximadamente 2 horas desde la capital provincial, o a través del Tren Solar que ofrece un recorrido panorámico único mientras se desplaza entre los diferentes pueblos.

Desde Buenos Aires y las provincias del centro del país se llega por las Rutas Nacionales 9 y 34, mientras que quienes no tengan movilidad propia pueden viajar hasta San Salvador de Jujuy en micro o avión.