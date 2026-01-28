Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada Este rincón aporta la posibilidad de tener contacto con una forma de vida ligada al campo. Por + Seguir en







El silencio y la identidad productiva definen su encanto. Wikipedia

Es uno de los asentamientos más pequeños de Uruguay, con apenas 34 habitantes registrados.

Su identidad está muy vinculada a la producción arrocera del departamento de Treinta y Tres.

Presenta un entorno rural marcado por campos extensos, canales de riego y caminos de tierra.

Se destaca como una opción elegida por quienes buscan descanso, silencio y vida comunitaria simple. Arrocera La Catumbera aparece como una rareza dentro del mapa uruguayo por su escala y su ritmo cotidiano. Con solo 34 personas viviendo de forma permanente, este pequeño punto del departamento de Treinta y Tres se convirtió en una referencia para quienes prefieren los destinos tranquilos y alejados del movimiento urbano.

En un país donde hay una gran cantidad de localidades rurales, existen núcleos aún más reducidos que conservan formas de vida ligadas al trabajo de la tierra y a vínculos comunitarios muy estrechos. Aunque no hay un ranking oficial de pueblos más chicos, distintos registros permiten identificar a La Catumbera entre los de menor población estable.

Su atractivo no pasa por grandes infraestructuras ni servicios turísticos, sino por la posibilidad de conocer de cerca una dinámica productiva tradicional y un paisaje que permite ver la historia agrícola de la región, especialmente vinculada al cultivo de arroz.

Arrocera La Catumbera YouTube Así es Arrocera La Catumbera, el pueblo de Uruguay que se destaca por su tranquilidad Ubicada en el departamento de Treinta y Tres, Arrocera La Catumbera mantiene una relación directa entre su nombre, su historia y su actividad principal. El arroz no solo define el paisaje, sino también la organización diaria y el sentido de pertenencia de quienes habitan la zona.

El entorno es predominantemente llano, atravesado por canales de riego, maquinaria agrícola y extensas chacras dedicadas a la producción. Las construcciones son escasas y dispersas, sin centros comerciales ni estructuras urbanas relevantes, lo que afianza su perfil de asentamiento rural.

Arrocera La Catumbera YouTube La mayoría de sus habitantes mantiene algún vínculo con el sector arrocero, ya sea en las tareas de campo o en actividades complementarias como el transporte y el mantenimiento de equipos. En Treinta y Tres, esta cadena productiva cumple un rol central, con empresas e instalaciones industriales que sostienen el empleo y la economía local. A pesar de su tamaño, la localidad conserva una fuerte identidad comunitaria que se transmite entre generaciones. La vida cotidiana transcurre sin apuros, con una lógica marcada por los tiempos del trabajo agrícola y una convivencia cercana entre vecinos.