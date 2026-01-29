29 de enero de 2026 Inicio
Impactante explosión en San Fernando: se incendió una fábrica que contiene productos químicos

El estallido se produjo de madrugada en un depósito dedicado a la elaboración y almacenamiento de productos de belleza ubicado frente a las vías del tren Mitre.

La explosión se generó en la madrugada del 1.36 del jueves.

Un impresionante incendio se desató el jueves por la madrugada en una fábrica ubicada en el partido de San Fernando y se generó una explosión que se sintió a 15 cuadras a la redonda. Las llamas están controladas y se encuentran haciendo tareas de remoción.

El incendio fue en un depósito.
Video: así se fue el momento de la explosión en la fábrica de San Fernando

El jefe de Bomberos de San Fernando, Gustavo Calveiro, indicó que las llamas están controladas y que se apagaron los pequeños focos que se generaron. Además, los vecinos indicaron que el operativo se desarrolló de inmediato y, en principio, “se cortó la propagación a las casas y fábricas linderas. Con la llegada de otras dotaciones continuamos con el trabajo para controlar el incendio”.

El jefe de Bomberos agregó que “hay un agujero en medio de la fábrica, pero no podemos decir que ahí haya sido la explosión”. Por fortuna, no hubo heridos de gravedad: “Al momento del incendio no había nadie adentro. Fueron los vecinos quienes alertaron al ver las llamas”.

El fuego generó rotuna de vidrios y quedaron diferentes estructuras dañadas y algunas paredes que, creía que presentaban peligro de derrumbe, se confirmó que finalmente no.

En el lugar trabajaron 29 dotaciones de bomberos durante horas para controlar las llamas y, por precaución, se cortó el suministro eléctrico en varias manzanas durante varias horas. Otra de las cosas que confirmó el jefe de Bomberos fue que “no hay riesgo en las casas vecinas, aunque lo va a tener que determinar el personal idóneo”.

