Turismo en Córdoba: el pueblo desconocido para visitar sus bosques nativos y una parroquia impactante

En Córdoba hay un pueblo desconocido perfecto para para visitar sus bosques nativos y una parroquia impactante.

Ubicada en el centro-sur de la provincia de Córdoba, a orillas del río Ctalamochita , Villa Ascasubi se presenta como un destino tranquilo que combina naturaleza, historia y tradición. Situada a pocos kilómetros de Villa María y Río Tercero , esta localidad del departamento Tercero Arriba se caracteriza por su entorno verde, su ritmo apacible y su fuerte identidad ligada a la vida rural y comunitaria.

Uno de sus principales atractivos es el río Ctalamochita, que ofrece espacios ideales para el descanso, la pesca y las actividades recreativas al aire libre . Los balnearios y áreas verdes permiten disfrutar de jornadas en contacto con la naturaleza, mientras que los paseos por el pueblo invitan a conocer s u patrimonio histórico, sus edificaciones tradicionales y su iglesia . Además, la cercanía con otras ciudades del corredor turístico facilita excursiones cortas y escapadas por la región.

La propuesta turística se completa con fiestas populares, eventos culturales y una gastronomía que rescata sabores caseros y productos regionales . Villa Ascasubi se presenta así como una alternativa ideal para quienes buscan una escapada serena, en contacto con el paisaje del interior cordobés y con una marcada impronta de identidad local.

Villa Ascasubi se encuentra en el centro-sur de la provincia de Córdoba , específicamente en el departamento Tercero Arriba, a orillas del río Ctalamuchita , siendo un conocido destino balneario con zonas de picnic y camping .

Sobre los márgenes del río Ctalamochita se dan las condiciones perfectas para disfrutar de la observación de aves que habitan la región del Espinal.

Sendero “Las Barrancas”

Un sendero que permite recorrer el margen norte del río Ctalamochita, hasta donde se forma la gran curva donde se encuentra la barranca que corta el paso del sendero. La distancia es de 3 kilómetros, con un desnivel de 7 metros de altitud. La dificultad técnica del sendero es moderada, siendo el tiempo total de ida y vuelta de 90 minutos.

Sendero “Puentes”

Un sendero que permite recorrer el margen sur del río Ctalamochita, desde el puente carretero de la ruta E79 hasta el puente carretero “Puente Viejo” donde finaliza. La distancia es de 1 kilómetro, con un desnivel de 1 metros de altitud. La dificultad técnica del sendero es fácil, siendo el tiempo total de ida y vuelta de 30 minutos.

Parroquia Inmaculada Concepción

Frente a nuestra plaza principal podes encontrar una iglesia construida entre 1889 y 1901. Su fachada, de estilo clásico, está compuesta por dos torres y un cuerpo central. En la base hay tres arcos de medio punto que son acompañados por cuatro pilastras que sostienen el frontis, el cual contiene la inscripción «1901» –año de su inauguración– y culmina en una cruz de hierro. En el siguiente nivel, observamos una ventana coral y dos nichos de arco ojival. Finalmente, sobre una cornisa de estilo clásico se levantan dos dados –uno es el campanario– de ventanas ojivales. Los dados culminan con cuatros almenas y una cúpula coronada por una cruz de hierro.

Ruinas Antigua Capilla de Rodríguez

Se pueden visitar las ruinas de la conocida capilla de Rodríguez, que aún preservan sus cimientos de calicanto y por otro lado el intento de reconstrucción con materiales modernos. Esta capilla data de 1728 y fue el punto neurálgico del curato de Tercero Arriba por muchos años.

Puente Carretero “Puente Viejo”

También se puede caminar sobre el primer puente carretero, por casi cumplir un centenario desde su construcción. Un punto panorámico para obtener la más lindas postales de nuestros espacios naturales.

Astroturismo

Ubicados en el área turística Pampa Agropecuaria, una zona de llanura y pequeñas ondulaciones, se destaca por la amplitud para observar el cielo en una panorámica de 180 grados. Un poblado pequeño donde la contaminación lumínica es mínima es ideal para la observación del cielo nocturno. A tan solo un 1 kilómetro de distancia de la localidad, el cielo es totalmente visible, disfrutando de noche oscura o iluminada por una hermosa luna.

Cómo llegar a Villa Ascasubi

Para llegar a Villa Ascasubi desde Córdoba Capital en auto, la ruta más rápida y recomendada es a través de la autopista y la ruta provincial E79. El viaje tiene una distancia aproximada de 127 km y toma alrededor de 1 hora y 39 minutos, dependiendo del tráfico

Para llegar a Villa Ascasubi en colectivo, la forma más común es mediante una ruta indirecta que implica un transbordo, ya que los servicios directos pueden ser limitados. El viaje total dura aproximadamente 3 horas y 5 minutos, incluyendo el tiempo de espera. Debes dirigirte a la Terminal de Ómnibus de Córdoba y tomar un autobús de empresas como Fono Bus o ERSA Córdoba hacia Oncativo. Una vez en Oncativo, debes tomar otro colectivo local con destino a Villa Ascasubi, lo cual es la mejor opción disponible.

Los precios combinados de los pasajes pueden oscilar entre $22.440 y $25.037. Se recomienda verificar los horarios y precios actualizados directamente con las boleterías de la terminal o a través de plataformas en línea como Busbud o Plataforma 10, ya que la disponibilidad puede variar.

Para llegar a Villa Ascasubi desde Buenos Aires en avión, el primer paso es volar al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella (COR), también conocido como Aeropuerto de Pajas Blancas, en Córdoba Capital, ya que Villa Ascasubi no cuenta con aeropuerto comercial.

Aerolíneas Argentinas y otras compañías ofrecen vuelos directos frecuentes desde el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) de Buenos Aires, con una duración aproximada de 1 hora y 28 minutos. Una vez en el aeropuerto de Córdoba, deberás continuar el viaje por tierra, lo cual implica un recorrido adicional de aproximadamente 127 km (cerca de 1 hora y 39 minutos en auto).

Podés optar por alquilar un auto directamente en el aeropuerto (una opción recomendada), tomar un servicio de taxi o remis, o utilizar el transporte público (colectivos) que te llevará primero al centro de Córdoba y desde allí a Villa Ascasubi con transbordos, lo que extiende considerablemente el tiempo total de viaje