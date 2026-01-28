IR A
El director de Argentina, 1985 aterriza en Netflix con otra película sobre la última dictadura

La producirá la plataforma de streaming, con guión de Santiago Mitre y Mariano Llinás. Verónica Llinás y Peter Lanzani protagonizarán el proyecto.

Ricardo Darín

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre en el set de Argentina, 1985.

Tras el éxito de Argentina, 1985, Santiago Mitre dirigirá otra película sobre la última dictadura cívico-militar, producida por Netflix y protagonizada por Verónica Llinás y Peter Lanzani. Además, escribirá el guion junto a Mariano Llinás.

"Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro, siguiendo a personas comunes en una situación límite. No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana", explicó el director.

Mitre describió la producción como "una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa". "Un thriller basado en hechos reales, donde lo más inquietante es que nada parece extraordinario hasta que ya es tarde", concluyó.

Según el comunicado de Netflix, la historia seguirá a "un oficial de alto rango" que se infiltró en los grupos de familiares de detenidos-desaparecidos que comenzaban a organizarse para reclamar por sus seres queridos.

En la historia argentina, el represor Alfredo Astiz, apodado "Ángel de la Muerte", fue quien espió a las Madres de Plaza de Mayo en sus inicios y secuestró y asesinó a las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, entre otras víctimas.

Astiz pertenecía a la Armada Argentina y servía en la Escuela de Mecánica (ESMA), que funcionó como un centro de tortura, desaparición y exterminio por el que pasaron al menos 5.000 personas. Tiene 74 años y cumple su condena a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Mitre dirigió El Estudiante, La Patota, La Cordillera y la aclamada Argentina, 1985, estrenada en la Competencia Internacional de la Biennale di Venezia, ganadora del Globo de Oro a la Mejor Película Internacional, de los premios Goya y Platino a la Mejor Película Iberoamericana, y nominada al BAFTA y al Oscar.

Santiago Mitre junto a Ricardo Darín, protagonista de Argentina, 1985.

Los roles de Peter Lanzani y Verónica Llinás en la nueva película de Santiago Mitre

Lanzani dio a entender que interpretará al represor espía. "Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día. Es un rol que exige entender mecanismos reales de manipulación y traición, no caricaturas", aseguró.

"La responsabilidad está en no suavizarlo ni exagerarlo, sino hacerlo creíble. Prepararlo implica trabajar sobre la confianza y desconfianza que genera alguien como él. Y asumir que contar esta historia también tiene un peso ético", reconoció el actor.

Por su parte, Llinás aseguró que protagonizar el film es "una responsabilidad enorme y, al mismo tiempo, un privilegio" y aclaró que se acerca a su personaje "desde su humanidad, no desde lo que representa".

"Me interesa su lucidez, su determinación y la forma en que transforma el dolor en acción. Es una historia que habla de coraje colectivo, pero también de decisiones personales muy concretas", definió la actriz.

Producida por La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia), la película comenzará a rodarse en marzo en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El 24 de ese mes se cumplirán 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina.

Ficha técnica

  • Dirección: Santiago Mitre
  • Guion: Mariano Llinás y Santiago Mitre
  • Arte: Micaela Saiegh
  • Fotografía y cámara: Javier Juliá
  • Casting: Mariana Mitre y Katia Szechtman
  • Vestuario: Mónica Toschi
  • Maquillaje y Peinado: Alberto Moccia
  • Montaje: Andrés Pepe Estrada
  • Sonido: Santiago Fumagalli
  • Producción: Agustina Llambi Campbell, Santiago Mitre y Didar Domehri
