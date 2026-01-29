El Gobierno dio de baja otras 13 empresas de medicina prepaga: la lista completa

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) avanza con la depuración de los servicios de medicina prepaga y dio de baja a otras 13 empresas que se encontraban inscriptas de manera provisoria o en trámite de inscripción definitiva dentro del sistema. Ya son 40 en lo que va del año y más de 140 en lo que va de la gestión.
La decisión se implementó a través de un edicto publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma de Silvia Noemí Viazzi, titular del organismo.
El procedimiento involucra a empresas que no completaron el proceso requerido para obtener la inscripción definitiva como entidades de medicina prepaga.
El Gobierno dio de baja de otras 13 empresas de medicina prepaga: la lista completa
Las empresas alcanzadas por el proceso son: