El Gobierno dio de baja otras 13 empresas de medicina prepaga: la lista completa La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) retiró el permiso a entidades que se encontraban inscriptas de manera provisoria o en trámite de inscripción definitiva dentro del sistema.







La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ya dio de baja a más de 140 prepagas en lo que va de la gestión.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) avanza con la depuración de los servicios de medicina prepaga y dio de baja a otras 13 empresas que se encontraban inscriptas de manera provisoria o en trámite de inscripción definitiva dentro del sistema. Ya son 40 en lo que va del año y más de 140 en lo que va de la gestión.

La decisión se implementó a través de un edicto publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma de Silvia Noemí Viazzi, titular del organismo.

El procedimiento involucra a empresas que no completaron el proceso requerido para obtener la inscripción definitiva como entidades de medicina prepaga.

Las empresas alcanzadas por el proceso son:

Codime S.A.

Mapfre Salud S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Carra Salud S.A.

Huinca Salud

Rescate Centro S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc)

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencia Cardio Asistencial S.A.

Pangea S.A.

Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)

Armiento S.A. (Grupo A Mano). Noticia en desarrollo.-