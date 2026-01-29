29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno dio de baja otras 13 empresas de medicina prepaga: la lista completa

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) retiró el permiso a entidades que se encontraban inscriptas de manera provisoria o en trámite de inscripción definitiva dentro del sistema.

Por
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ya dio de baja a más de 140 prepagas en lo que va de la gestión.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ya dio de baja a más de 140 prepagas en lo que va de la gestión.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) avanza con la depuración de los servicios de medicina prepaga y dio de baja a otras 13 empresas que se encontraban inscriptas de manera provisoria o en trámite de inscripción definitiva dentro del sistema. Ya son 40 en lo que va del año y más de 140 en lo que va de la gestión.

Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz
Te puede interesar:

Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

La decisión se implementó a través de un edicto publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma de Silvia Noemí Viazzi, titular del organismo.

El procedimiento involucra a empresas que no completaron el proceso requerido para obtener la inscripción definitiva como entidades de medicina prepaga.

El Gobierno dio de baja de otras 13 empresas de medicina prepaga: la lista completa

Las empresas alcanzadas por el proceso son:

  • Codime S.A.
  • Mapfre Salud S.A.
  • Sociedad Médica Universitaria S.A.
  • Carra Salud S.A.
  • Huinca Salud
  • Rescate Centro S.A.
  • Emergencia Río Cuarto (Aspurc)
  • Emergencias Médicas Punilla S.A.
  • Grupo Gerenciador G4 S.A.
  • Emergencia Cardio Asistencial S.A.
  • Pangea S.A.
  • Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)
  • Armiento S.A. (Grupo A Mano).

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Muchas personas recién detecten un problema cuando el daño ya es avanzado.

Por qué los riñones son una parte clave para la longevidad según expertos

Dormir bien no se mide solo en cantidad, sino también en regularidad y calidad.

Esto le pasa a tu cuerpo si dormís más de la cuenta: te sorprenderá

Imagen de archivo. 

Alerta por el nuevo virus Nipah en India: no existe una vacuna y tiene un alto índice de mortalidad

El entrenamiento de fuerza acelera el metabolismo y mejora la composición corporal.

Los 5 ejercicios fáciles que son grandes quemadores de calorías

Esta mujer construyó una dinámica diaria que, según su entorno, fue clave para mantenerse activa.

Una señora alcanzó los 101 años y reveló el hábito clave para la longevidad: cuál es

La inactividad prolongada impacta rápidamente en la fuerza y la resistencia.

Esto le pasa a tu cuerpo cuando dejás de hacer ejercicio: te sorprenderá

Rating Cero

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.
play

Indignados: los fans de Dirty Dancing amenazaron con boicotear la secuela

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre en el set de Argentina, 1985.

El director de Argentina, 1985 aterriza en Netflix con otra película sobre la última dictadura

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

últimas noticias

Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervensión de Estados Unidos

Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervención de Estados Unidos

Hace 15 minutos
El duro diagnóstico que recibió la reconocida actriz estadounidense

Es una famosa actriz de Grey's Anatomy y su forma de tomar café le llamó la atención: cuál fue el diagnóstico inesperado

Hace 24 minutos
Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Hace 29 minutos
Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Hace 29 minutos
Nuevas transacciones para hacer con la aplicación.

De qué manera podés comprar dólares con Cuenta DNI en simples pasos

Hace 37 minutos